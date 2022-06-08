Более 400 сотрудников Microsoft пострадают от бегства компании из России

Microsoft сокращает свой бизнес на территории России. Это решение затронет более 400 сотрудников. При этом компания не использует слово «сокращение» и уверяет, что сотрудникам будет оказана поддержка. Несмотря на сокращение бизнеса, корпорация продолжит выполнять свои обязательства перед действующими российскими клиентами.

Microsoft в России сокращается

Американская корпорация Microsoft значительно сокращает свой бизнес в России. Под сокращение попадут более 400 российских сотрудников. Об этом говорится в электронном письме корпорации, пишет Bloomberg.

Стоит отметить, что Bloomberg, а также представители Microsoft в отношении сотрудников употребляют слово affected (переводится с английского как «затронет», «пострадают»). По словам представителя компании, пострадают более 400 сотрудников. «Мы тесно сотрудничаем с сотрудниками, которых это затронуло, чтобы обеспечить к ним уважительное отношение и нашу полную поддержку в это трудное время», — говорится в заявлении Microsoft.



Представители Microsoft в России отказались отвечать на вопрос, о какой поддержке идет речь.

Это не первое сокращение персонала корпорации в России. В июне 2021 г. CNews писал о резком сокращении числа работников в российском подразделении Microsoft. На тот момент их насчитывалось около 300 человек, хотя в 2016 г. в офисе работало 500 человек, а еще двумя годами ранее – 1000.

Продажи в России

По словам представителя Microsoft, компания продолжит выполнять свои обязательства перед российскими клиентами, пока действует приостановка новых продаж. Напомним, в начале марта 2022 г. Microsoft приостановила свою деятельность на территории России. Это касалось только новых продаж продуктов российским клиентам.

От «сокращения бизнеса» Microsoft в России пострадают более 400 сотрудников

Уже через месяц, в апреле Microsoft решила продолжить работу в России. По словам ее президента Брэда Смита (Brad Smith), корпорация будет сотрудничать с клиентами, которых пока минули международные антироссийские санкции. В качестве примера он привел ряд бюджетных учреждений, включая школы и больницы.

Смит отметил, что лишение школ и больниц обновлений продуктов Microsoft поставить под угрозу здоровье и безопасность ни в чем не повинных гражданских лиц, включая детей и пожилых людей.

Вместе с тем, корпорация на тот момент обсуждала с правительствами США, Великобритании и ЕС вопрос полного «прекращения предоставления текущих услуг и поддержки» в России.

Уход из России других игроков

Накануне, 7 июня, стало известно об окончательном уходе IBM из России. Официальный сайт компании перестал открываться с российских IP-адресов.

На данный момент неизвестно, что будет с сотрудниками российского офиса IBM. Будут ли они сокращены или их перевезут, как, например, это произошло с айтишниками немецкого Deutsche Bank.