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«Роснефть» потребовала у властей льготы для ИТ-подразделений промышленных компаний

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предлагает Правительству России распространить льготные ставки по налогам и страховым взносам, введенные для разработчиков электроники и ПО, на дочерние ИТ-подразделения многопрофильных компаний. В Минцифры инициативу не оценили.

Расширение ИТ-льгот

Председатель совета директоров компании «Роснефть» Игорь Сечин в мае 2022 г. направил премьер-министру Правительства России Михаилу Мишустину письмо с предложением о распространении льготных ставок налога на прибыль и снижении ставок страховых взносов, введенных на сегодняшний день в России для ИТ-компаний, на дочерние ИТ-предприятия многопрофильных организаций. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма.

Как указано в документе, льготные условия, действующие для российского бизнеса в ИТ-секторе, сейчас не распространяются на дочерние компании многопрофильных организаций из-за того, что обязательным условием для этого является требование получения не менее 90% доходов компании от разработки и продажи собственного ПО.

В своем письме Сечин предлагает распространить ИТ-льготы на часть доходов от деятельности «дочек» крупных компаний в сфере ИТ с условием ведения раздельного учета доходов и расходов.

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Глава «Роснефти» просит ИТ-льготы для ИТ-дочек крупного бизнеса

Еще одним условием получения господдержки ИТ-бизнесом, как ранее сообщал CNews, является необходимость получения государственной аккредитации в Минцифры в качестве российской ИТ-компании, которая занимается разработкой ПО, компьютерных систем и технологий, созданием баз данных и информационных ресурсов.

Чем так привлекательны льготы, и кому они адресованы

Налоговые льготы для ИТ-компаний, как писал CNews, вступили силу в 2021 г. Представители отрасли смогли претендовать на пониженные ставки по страховым взносам в размере 7,6% вместо 14% и налога на прибыль на уровне 3% вместо 20%.

С марта 2022 г. пониженная ставка налога на прибыль для ИТ-бизнеса в соответствии с указом Президента России Владимира Путина составляет 3%; ее обнуление планируется до 31 декабря 2024 г. Кроме того, в марте 2022 г. российский ИТ-бизнес освободили от проверок на три года и обеспечили доступность кредитов под 3%. При этом сотрудники компаний до 27 лет получили отсрочку от призыва на военную службу и доступ к льготной ипотеке.

Позиция «Роснефти»

В своем письме в адрес Правительства Сечин отмечает, что линейка наукоемкого программного обеспечения, производимого дочерними компаниями «Роснефти», в настоящее время включает 24 продукта. Из них, по его словам, 16 позиций уже внедрены, остальные находятся на стадии разработки или тестовой эксплуатации.

Разработкой и внедрением ПО занимается «РН-башнипинефть», дочернее предприятие «Роснефти». При этом выручка компании в 2020 г. составила 8,8 млрд руб., прибыль 203 млн руб., отчисления по налогу на прибыль составили 87 млн руб., пишет «Коммерсантъ». В своем письме Сечин просит включить продукты «Роснефти» в Реестр российского ПО при Минцифры по ускоренной процедуре.

Мнения экспертов и чиновников

В Минцифры многопрофильным компаниям предлагают воспользоваться общепринятой процедурой, то есть выделить свои ИТ-подразделения в самостоятельные компании, которые после получения необходимой аккредитации смогут претендовать на полноценные льготы, пишет издание. В Минфине и Правительстве на его запросы не ответили.

Ранее CNews рассказывал о том, что именно такой путь для получения льгот ИТ-компаний выбрали многие предприятия, слабо связанные с ИТ. Так, осенью 2020 г. крупные корпорации начали массово регистрировать в реестре ИТ-организаций, аккредитованных Минцифры, свои «дочки», занимающиеся ИТ. Так, в частности, поступили РЖД, а также нефтяные и автомобильные гиганты.

В начале июня 2022 г. на аналогичную хитрость пошли отечественные банки, выделяя свои ИТ-подразделения в отдельные структуры. На такой шаг пошел «Альфа-банк» и банк «Тинькофф»; планируют поступить таким образом «Ренессанс кредит», Абсолют-банк и банк «Зенит».

По мнению главы отдела маркетинга Cross Technologies Юлии Заря, расширение сферы применения льгот будет способствовать предотвращению «схлопывания» собственных ИТ-кластеров компаний, сохранению рабочих мест и экспертизы, отмечают в «Коммерсанте».

В то же время президент НП «Руссофт» Валентин Макаров не считает правильным рассматриваемое расширение действия льгот. По его мнению, так лишь увеличатся потери бюджета без роста объема продаж индустрии и упадет эффективность применения льготы. Лучшим вариантом, по его словам, стала бы стимуляция вывода разработчиков ПО из подразделений крупных компаний в самостоятельные.

Юрист налоговой практики Vegas Lex Хати Абдурахманова считает, что льготы многопрофильным компаниям снижают риск искусственного дробления бизнеса. По ее мнению, для стимулирования разработки ПО формально не должно быть разницы с точки зрения масштаба и структуры организации, пишет издание.

ИТ-льготы хочет крупный бизнес с иностранными акционерами

В начале июня 2022 г. CNews рассказал об обращении к Правительству России за ИТ-льготами ряда крупных российских компаний с большим числом иностранных держателей акций, включая «Вымпелком» (бренд «Билайн»), группу «Тинькофф», интернет-магазин Ozon, портал объявлений «Авито», сервис поиска работы и сотрудников HeadHunter, а также портал недвижимости «Циан». В списке их акционеров есть иностранные компании и бизнесмены.

Все перечисленные компании обратились к премьеру Михаилу Мишустину с коллективным письмом, где попросили поддержать инициативу Минцифры по упрощению доступа компаний к Реестру отечественного ПО. Как сообщал CNews, эту идею 7 июня 2022 г. высказал глава министерства Максут Шадаев в рамках форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров».

Перечисленные авторы письма не могут быть включены в российский реестр ПО ввиду того, что разработчик программы, желающий попасть в реестр, должен более чем на 50% принадлежать российским акционерам: физлицам или компаниям. Все компании, подписавшиеся под документом, были основаны в России, но со временем обросли иностранными инвесторами, которых в итоге стало больше, чем российских.

Владимир Бахур

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