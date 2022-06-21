Власти ужесточат закон «о приземлении». Компаниям готовят новые штрафы

Госдума собирается ужесточить законопроект об ответственности иностранных ИТ-компаний за несоблюдение закона «о приземлении». Изменения расширяют ранее принятый законопроект, например, административной ответственностью за распространение на территории России рекламы иностранным юрлицом.

Жесткое приземление

Комитет нижней палаты по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении поправки в закон «о приземлении». Согласно предложенным изменениям, ответственность зарубежных ИТ-компаний за неисполнение закона будет ужесточена, сообщают «Ведомости».

Депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия») предложил дополнить закон санкциями за распространение на территории России рекламы иностранным юрлицом, если Роскомнадзор принял решение о запрете такой деятельности. Речь идет о штрафах для компаний в размере от 500 тыс. до 3 млн руб.

Также поправки Вяткина уточняют ответственность за нарушение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к интернету, порядка установки и эксплуатации технических средств по обеспечению противодействия угрозам устойчивости и безопасности сети. Штрафы за такое нарушение серьезно вырастут и составят для должностных лиц от 30 до 50 тыс. руб., для ИП — до 100 тыс. руб, для юрлиц — до 1 млн руб. Кроме того, появляется оговорка: штрафы будут грозить, если эти действия «не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».

Адвокат МКА «Князев и партнеры» Екатерина Усачева сказала «Ведомостям», что установление административной ответственности с существенными размерами штрафных санкций будет еще одним поводом для отказа от сотрудничества с иностранными ИТ-компаниями.

История вопроса

Закон «о приземлении» был принят в июле 2021 г. Он обязывает зарубежных техногигантов открывать представительства в России или учреждать юридические лица. Также им необходимо разместить на своем веб-сайте форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать на сайте Роскомнадзора личный кабинет для взаимодействия с органами власти, установить рекомендованный счетчик посещаемости, и ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

Пока первым и единственным, к кому применялись санкции за неисполнение закона, стала Google. В отношении компании были введены меры понуждения информирующего и экономического характера. В частности, интернет-пользователей теперь обязаны информировать о нарушении иностранным лицом российского законодательства. Кроме того, был введен запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования. Эти меры будут действовать до полного устранения Google нарушений законодательства России.

Банкротство российской Google

В мае российская «дочка» Google начала процесс банкротства.

«Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Мы сообщаем о том, что арест банковского счета Google Россия, сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств. Google Россия опубликовала уведомление о намерении объявить себя банкротом. Вместе с тем мы знаем, что люди в России полагаются на наши сервисы для доступа к качественной информации, и мы продолжим предоставлять бесплатные сервисы, такие как «Поиск», YouTube, Gmail, «Карты», Android и Play, нашим пользователям», - сообщал CNews официальный представитель Google.

В июне российская «дочка» Google обратилась в суд с просьбой признать ее банкротом.