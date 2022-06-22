Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины

Новый российский сотовый оператор приходит на юг УкраиныНа подконтрольных России территориях юга России начинает работу второй российский сотовый оператор – «МирТелеком». Он может быть аффилирован с компанией «Миранда-Медиа», созданной «Ростелекомом» для работы в Крыму. Первым же российским оператором, пришедший на эти территории, стал «+7Телеком» - «дочка» крымского «К-Телеком»
Новый российский сотовый оператор на юге Украины
На территории юга Украина, находящейся под контролем России, скоро заработает второй российский сотовый оператор. Об этом сообщило сообщество «Мобильная связь в Крыму» в социальной сети «Вконтакте». Речь идет о Херсонской области и части территории Запорожской области.
Указанным оператором станет некая компания «МирТелеком». В конце мая на указанных территориях уже начал работать первый сотовый оператор, использующий номерную емкость в коде «+7». Соответствующий анонс делали власти Республики Крым (помогающие восстановливать жизнедеятельность на этих территориях), а также представители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей.
Название данного оператора не разглашалось. Впоследствии было объявлено, что он работает под торговой маркой «+7Телеком». Заместитель военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждал, что к 10 июня 2022 г. данным оператором уже было продано 100 тыс SIM-карт. Стремоусов также анонсировал начало работы на территории Херсонской области еще двух российских сотовых операторов.
«+7Телеком» использует сетевой код «250096». Код мобильной сети (MNC, Mobile Network Code) «250» в сотовых сетях GSM и последующих стандартов принадлежит России. Следующие цифры сетевого кода обозначают конкретного оператора. Жители Херсонской области при сканировании сотовых сетей видят код еще одного российского оператора - «25094». Видимо, это MNC компании «МирТелеком».
Кто стоит за первым российским сотовым оператором в Херсонской и Запорожской областях
Двое источников CNews, знакомых с ситуацией на телекоммуникационном рынке Херсонской области, утверждают, что за «+7Телеком» стоит крымский сотовый оператор «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile). Данная компания стала первой, кто стала оказывать услуги сотовой связи в Крыму в 2014 г. после присоединения полуострова к России
Сеть «К-Телеком» была построена на оборудовании, которое на полуострове имелось у «МТС-Украина», украинской «дочки» МТС (сейчас данная компания работает под брендом Vodafone и принадлежит азербайджанскому оператору Backcell). Участники рынка считали владельцем «К-Телеком» ливанского предпринимателя Пьера Фатуша (Pierre Fattouche), который был партнером МТС в Армении (Фатуш продал МТС армянского сотового оператора, который первоначально также назывался «К-Телеком»).
Недавно владельцем «К-Телеком» стала компания «АйСи Инвест», принадлежащая бывшему вице-президенту МТС Павлу Кузнецову. Эта же компания стала собственником еще одного крымского сотового оператора «КТК-Телеком» (торговая марка «Волна Мобайл»), который использует общую сетевую инфраструктуру с «К-Телеком».
Представители «АйСи Инвест» подтвердили CNews, что «+7Телеком» является дочерним предприятием «К-Телеком».
Кто может стоять за вторым российским сотовым оператором на территориях Херсонской и Запорожской областей
Относительно второго сотового оператора «МирТелеком», который должен заработать в Херсонской и Запорожской областях, то один из собеседников CNews утверждает, что за ним стоит компания «Миранда-Медиа». Данная структура была создана «Ростелекомом» в 2014 г. для оказания услуг фиксированной связи в Крыму. Впоследствии доля «Ростелекома» в этой компании была снижена до менее чем 20%.
«Миранда-Медиа» владеет двумя подводными волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС), которые были построены для обеспечения связи между полуостровом Крым и «материковой» территорией России. В начале мая 2022 г. подконтрольные России территории Херсонской и Запорожской областей уже были отключены от магистрального интернета со стороны Украины. После чего местные провайдеры переподключились к сети «Миранда-Медиа».
В 2020 г. «Миранда-Медиа» также приобрела компанию «Элемтэ Инвест», которую «Таттелеком» (основной оператор фиксированной связи в республике Татарстан) создавал для работы в Крыму. После приобретения «Элемтэ Инвест» компания «Миранда-Медиа» стала также владельцем лицензии на сотовую связь на территории полуострова Крым. Впрочем, пока оказание соответствующих услуг не началось.
Представители «Миранда-Медиа» заявили CNews, что их компания работает только на территории Республики Крым и города Севастополь.