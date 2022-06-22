Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины

Новый российский сотовый оператор на юге Украины

На территории юга Украина, находящейся под контролем России, скоро заработает второй российский сотовый оператор. Об этом сообщило сообщество «Мобильная связь в Крыму» в социальной сети «Вконтакте». Речь идет о Херсонской области и части территории Запорожской области.

Указанным оператором станет некая компания «МирТелеком». В конце мая на указанных территориях уже начал работать первый сотовый оператор, использующий номерную емкость в коде «+7». Соответствующий анонс делали власти Республики Крым (помогающие восстановливать жизнедеятельность на этих территориях), а также представители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей.

Название данного оператора не разглашалось. Впоследствии было объявлено, что он работает под торговой маркой «+7Телеком». Заместитель военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждал, что к 10 июня 2022 г. данным оператором уже было продано 100 тыс SIM-карт. Стремоусов также анонсировал начало работы на территории Херсонской области еще двух российских сотовых операторов.

Тариф «На связи» оператора «+7Телеком»

«+7Телеком» использует сетевой код «250096». Код мобильной сети (MNC, Mobile Network Code) «250» в сотовых сетях GSM и последующих стандартов принадлежит России. Следующие цифры сетевого кода обозначают конкретного оператора. Жители Херсонской области при сканировании сотовых сетей видят код еще одного российского оператора - «25094». Видимо, это MNC компании «МирТелеком».

Кто стоит за первым российским сотовым оператором в Херсонской и Запорожской областях

Двое источников CNews, знакомых с ситуацией на телекоммуникационном рынке Херсонской области, утверждают, что за «+7Телеком» стоит крымский сотовый оператор «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile). Данная компания стала первой, кто стала оказывать услуги сотовой связи в Крыму в 2014 г. после присоединения полуострова к России

Сеть «К-Телеком» была построена на оборудовании, которое на полуострове имелось у «МТС-Украина», украинской «дочки» МТС (сейчас данная компания работает под брендом Vodafone и принадлежит азербайджанскому оператору Backcell). Участники рынка считали владельцем «К-Телеком» ливанского предпринимателя Пьера Фатуша (Pierre Fattouche), который был партнером МТС в Армении (Фатуш продал МТС армянского сотового оператора, который первоначально также назывался «К-Телеком»).

Кадр репортажа « Россия-1 » о начале продаж российских SIm-карт Херсоне . Видно название оператора «К-Телеком»

Недавно владельцем «К-Телеком» стала компания «АйСи Инвест», принадлежащая бывшему вице-президенту МТС Павлу Кузнецову. Эта же компания стала собственником еще одного крымского сотового оператора «КТК-Телеком» (торговая марка «Волна Мобайл»), который использует общую сетевую инфраструктуру с «К-Телеком».

Представители «АйСи Инвест» подтвердили CNews, что «+7Телеком» является дочерним предприятием «К-Телеком».

Кто может стоять за вторым российским сотовым оператором на территориях Херсонской и Запорожской областей

Относительно второго сотового оператора «МирТелеком», который должен заработать в Херсонской и Запорожской областях, то один из собеседников CNews утверждает, что за ним стоит компания «Миранда-Медиа». Данная структура была создана «Ростелекомом» в 2014 г. для оказания услуг фиксированной связи в Крыму. Впоследствии доля «Ростелекома» в этой компании была снижена до менее чем 20%.

«Миранда-Медиа» владеет двумя подводными волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС), которые были построены для обеспечения связи между полуостровом Крым и «материковой» территорией России. В начале мая 2022 г. подконтрольные России территории Херсонской и Запорожской областей уже были отключены от магистрального интернета со стороны Украины. После чего местные провайдеры переподключились к сети «Миранда-Медиа».

В 2020 г. «Миранда-Медиа» также приобрела компанию «Элемтэ Инвест», которую «Таттелеком» (основной оператор фиксированной связи в республике Татарстан) создавал для работы в Крыму. После приобретения «Элемтэ Инвест» компания «Миранда-Медиа» стала также владельцем лицензии на сотовую связь на территории полуострова Крым. Впрочем, пока оказание соответствующих услуг не началось.

Представители «Миранда-Медиа» заявили CNews, что их компания работает только на территории Республики Крым и города Севастополь.