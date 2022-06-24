Дочь основателя НПЦ «Элвис» взяла под контроль загадочную компанию, помогающую с растаможкой и включением в реестр российского «железа»

Одновременно с выходом из капитала НПЦ «Элвис» Ярослава Петричковича его дочь взяла под контроль зеленоградское предприятие «Смарткор». Компания, как и до смены владельцев, сообщает на своем сайте, что имеет собственную производственную площадку, несколько зарубежных представительств и компетенции по линии ВЭД и сертификации в реестре российского «железа», но делает это преимущественно невнятно. По данным ФНС, в 2021 г. в ней трудился один человек.

Компания дочери основателя НПЦ «Элвис»

Как выяснил CNews, дочь отошедшего недавно от дел по состоянию здоровья основателя НПЦ «Элвис» Ярослава Петричковича, Екатерина Петричкович взяла под контроль и возглавила компанию «Смарткор».

Научно-производственный центр «Элвис» располагается в Зеленограде и известен разработкой российских ARM-процессоров из линейки «Мультикор», включая 28-нанометровый чип «Скиф» для мобильных устройств.

Новая компания Екатерины Петричкович также была зарегистрирована в Зеленограде 2 октября 2019 г. Ее гендиректором и 100-процентным владельцем предпринимательница, по данным ЕГРЮЛ, стала 24 мая 2022 г., то есть по формальным признакам сразу после того, как ее отец вышел из капитала НПЦ «Элвис». Как сообщал «Коммерсант» при освещении этой темы, согласно пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании, на конец 2020 г. Ярославу Петричковичу принадлежало 30% АО НПЦ «Элвис», а оставшиеся 70% — номинальному держателю АО НК «Банк».

До прихода в «Смарткор» Екатерины Петричкович гендиректором организации была Людмила Ларионова, а единственным учредителем Михаил Румянцев. С ним Петричкович с апреля 2009 г. по декабрь 2018 г. были совладельцами зеленоградской компании «Элкомимпорт», занимавшейся сопровождением внешнеторговых поставок (ВЭД). Петричкович в ней принадлежало 60% долей, Румянцеву — 40%.

реестра Минпромторга Екатерина Петричкович взяла под контроль загадочную зеленоградскую компанию с компетенциями по линии ВЭД

«Элкомпорт» при Екатерине Петричкович выступал партнером портфельной компании «Роснано» — «Элвис-неотек», связанной с его отцом.

На момент публикации данного материала, представители «Смарткора» прокомментировать CNews параметры сделки по переходу компании в собственность Екатерины Петричкович не смогли. На запрос редакции через Facebook сама предпринимательница не отреагировала.

Невнятный профиль деятельности «Смарткора»

По данным ЕГРЮЛ, при регистрации «Смарткор» указала своим основным видом деятельности консультирование по вопросам коммерческой деятельности и Управления, а одним из вспомогательных — производство элементов электронной аппаратуры.

В то же время одностраничный сайт «Смарткора» структурирован весьма сумбурно, поэтому вывод о том, что организация специализируется на услугах для микроэлектронных компаний, приходится делать по обрывочным данным, не имея полной уверенности в его справедливости.

В самом хвосте сайта можно обнаружить данные о том, что у «Смарткора» имеется собственное «базовое аппаратное производство». Параметры этого производства и его специфика не уточняются. «Производственная площадка, создаваемая на базе ООО “Смарткор”, будет универсальной и позволит изготавливать различную высокотехнологичную продукцию, — обещает компания своим клиентам. — Более того, производственные мощности компании легко адаптируемы, и производство может быть быстро переориентировано на выпуск нового изделия».

На момент публикации материала, компания не смогла ответить CNews, действительно ли «Смарткор» располагает своей площадкой или просто имеет доступ к мощностям сторонней организации, а также выпускает ли компания какую-либо собственную электронную продукцию или только организовывает выпуск продукции заказчиков.

Предположительно своим главным козырем организация считает компетенции в сфере сопровождения внешнеэкономической деятельности заказчиков (ВЭД). «Наша команда имеет надежные партнерские отношения со специализированными компаниями — участниками ВЭД (перевозчики, таможенные брокеры, сертифицирующие организации и пр.)», — сообщает о себе «Смарткор».

Также среди его услуг — грузоперевозки по суше, воде и воздуху, складское хранение в Москве, Подмосковье, Америке (так на сайте) и Китае. Помимо этого компания берется помочь клиенту с открытием торгового представительства, поиском поставщика и его контролем, юридической поддержкой на территории Таможенного союза и финансовой логистикой.

Обращает на себя услуга «Сертификация и внесение в реестр по №878 и №719 постановлениям». Это название можно расшифровать как помощь клиенту во внесении его продукции в реестр российского «железа» при Минпромтоге, на который обязаны ориентироваться при тематических закупках госведомства и отчасти госорганы.

Знакомые компетенции

Отдельный раздел ближе к концу сайта компании назван «Безопасность и умный дом». Данную тематику компания трактует как охрану объектов и обеспечение безопасности.

В этом разделе неожиданного говорится, что «основной» миссией «Смарткора» является «разработка и внедрение в гражданский оборот систем, включающих в себя камеры видеонаблюдения, умный дом, элементы обработки видео и звуковых сигналов, элементы СКУД, блоки распознавания видеоинформации и многое другое; важно отметить, что во всех продуктах будут использоваться в том числе и собственные схемотехнические решения, а также элементарная база собственной компоновки».

Обращает на себя внимание тот факт, что заявленные компетенции по линии умного дома полностью соответствуют специфике деятельности вышеупомянутой компании «Элвис-неотек», связанной, как уже было сказано, с Ярославом Петричковичем.

Показатели бизнеса «Смарткора»

По данным ресурса web.archive.org, периодически архивирующего копии интернет-страниц, сайт «Смарткора» в его нынешнем виде не менялся как минимум с марта 2021 г. Копия от 22 декабря 2021 г. не содержит раздела «Умный дом», но в части сопровождения ВЭД, оказания производственных услуг и пр. данные принципиально те же.

Среди неизменных данных — указание на то, что «Смарткор» имеет «несколько зарубежных представительств» без упоминания конкретных стран.

В то же время, по сведениям «Контур.фокуса», ссылающегося на базу ФНС, в компании в 2021 г. официально работал один человек.

По данным ресурса, по итогам 2021 г. выручка компании составила 8,2 млн руб. с приростом этого показателя по сравнению с предыдущим годом на 42%. Чистая прибыль достигла 275 тыс. руб.