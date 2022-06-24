Microsoft будет «убивать» свой российский бизнес, пока от него не останется камня на камне. Видео

Президент Microsoft Брэд Смит заявил о постепенном уничтожении своего российского бизнеса корпорации. По его словам, в итоге от него не останется ничего или почти ничего. С июня 2022 г. Microsoft начала активно «отменять» Россию – помимо закрытия представительства в стране, она лишила россиян скачивать ОС Windows и участвовать в их тестировании.

Участь решена

Корпорация Microsoft решила полностью уничтожить свой российский бизнес, сообщил изданию The Washington Post ее президент Брэд Смит (Brad Smith). При этом Microsoft не намерена решать этот вопрос быстро – сворачивание деятельности затянется и будет осуществляться постепенно.

«Что до России, то мы будем делать свой бизнес все Уже и Уже до того момента, пока в конце концов от него не останется почти ничего или вообще ничего», – заявил Брэд Смит. Запись его интервью опубликована на YouTube-канале The Washington Post.

Смит также обмолвился, что Microsoft намерена оказать необходимую поддержку российским сотрудникам. В чем именно она будет заключаться, и как много людей ее получат, он уточнять не стал.

Примечательно, что сам Брэд Смит лично заявил о заморозке бизнеса Microsoft в России в начале марта 2022 г. Что еще более важно, именно он в первых числах апреля 2022 г. сообщил о частичном возобновлении операций.

Microsoft готова распрощаться с Россией

Смит заверил, что корпорация продолжит работать в России и будет сотрудничать с клиентами, которых пока минули международные антироссийские санкции. В качестве примера он привел бюджетные учреждения, включая школы и больницы.

В итоге менее чем за три месяца позиция топ-менеджмента Microsoft в отношении России и российских пользователей поменялась на кардинально противоположную. Что именно повлияло на это, и как долго будет длиться закрытие российского офиса корпорации, на момент выхода материала известно не было. В российском представительстве Microsoft на вопросы CNews отвечать отказались.

Десять лет сокращений

Происходящее с российским офисом Microsoft в 2022 г. – это следствие международных санкций, обрушившихся на Россию после 24 февраля 2022 г. В настоящее время его закрытие идет ускоренными темпами, но началось все еще в прошлом десятилетии.

Для примера, если в 2016 г. в его штате было 500 человек, то двумя годами ранее, в 2014 г. – 1000 человек.

Например, в конце 2014 г. Microsoft расформировала российскую команду по разработке мессенджера Skype, который она купила в 2011 г. Некоторые ее сотрудники получили предложение по переезду в офис Microsoft в Праге (информация «Ведомостей»). на момент прекращения ее деятельности трудилось около 100 человек. Треть из них приняли предложение переехать в Прагу, остальные получили выходное пособие.

В период с 2017 по 2019 гг. штат российского офиса сократился еще на 15% (данные РБК).

Новый этап увольнений в российском офисе Microsoft пришелся на 2017-2019 гг. Тогда его штат сократился еще на 15%, по оценке источника РБК. Например, в конце 2018 г. в «Майкрософт рус» проходила реструктуризация штата. Сотрудникам предлагали перевестись в офисы корпорации в других странах, в том числе с возможностью удаленной работы, с оплатой в долларах вместо рублей.

К лету 2021 г. работало около 300 человек. Таким образом, с 2014 г. их стало меньше более чем втрое.

Ни представительства, ни Windows

Точное число работников российского офиса Microsoft на июнь 2022 г. установлено не было. Но, по информации Bloomberg, в сравнении с летом 2021 г. штат немного расширился – как минимум до более чем 400 человек.

Это стало известно из нового заявления Microsoft, сделанного в начале лета 2022 г. Представители компании сообщили о принятии решения по частичному сокращению российского бизнеса Microsoft. Изменения, с их слов, должны затронуть свыше 400 сотрудников.

В своем заявлении Microsoft старательно избегала слов «сокращение» и «увольнение». Вместо этого она напирала на то, что сотрудникам будет оказана поддержка. В подробности о мерах этой поддержки она вдаваться не стала.

Параллельно с сокращением бизнеса в России Microsoft постепенно отлучает россиян от Windows. В июне 2022 г. она без объяснения причин закрыла им возможность скачивания дистрибутивов ОС Windows 10 и Windows 11 со своего сайта. Позже выяснилось, что это было сделано по требованию властей.

Через несколько дней российские пользователи, участвующие в программе бета-тестирования Windows Insider, лишились доступа к тестовым обновлениям Windows 11. Возникла угроза отключения россиян и от обновлений для стабильных сборок ОС Microsoft.

В этой ситуации у россиян есть лишь три варианта – отказаться от Windows в пользу других ОС, в том числе российских; подделывать IP-адрес для получения дистрибутивов и обновлений или скачивать Windows со сторонних сайтов.