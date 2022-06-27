Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров резервного копирования BaaS 2022

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров BaaS 2022. Аналитики сравнили возможности сервиса, уровни надежности ЦОД, стоимость решений и другие параметры.

Резервное копирование является неотъемлемой частью работы ИТ-департамента любой компании. Как говорится, «вы или делаете бэкап, или уже делаете бэкап».

Однако от ручных рутинных операций бизнес планомерно уходит. На помощь приходят облачные сервисы, и в части резервного копирования речь идет о BaaS — Backup-as-a-Service.

Для сравнения решений разного уровня редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала комплексную методику, основанную на 8 критериях и наиболее точно отвечающую потребностям рынка.

Резервное копирование является неотъемлемой частью работы ИТ-департамента любой компании

Рейтинг провайдеров BaaS 2022

Сравнение поставщиков проводилось по следующим критериям:

Гипервизоры на стороне клиента. Гипервизоры на стороне провайдера. Возможности сервиса. Заявленный SLA. Количество и характеристики ЦОДов, используемых для BaaS. Ширина каналов связи. Длительность бесплатного тестирования и ограничения. Стоимость.

По каждому из критериев была разработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Резервное копирование особенно важно в эпоху перемен, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Сегодня, когда ИТ-ландшафт российского бизнеса претерпевает кардинальные изменения, а многие проекты консервируются, данные уходят в бэкапы. Наш рейтинг поможет в выборе надежного провайдера BaaS».

Лидером рейтинга признано решение BaaS Veeam от компании «Онланта». Оно характеризуется поддержкой широкого ряда гипервизоров, хранением данных в надежных ЦОД и 10 гигабитными каналами связи. Тестовый период составляет 30 дней.

Второе место у ActiveCloud. Здесь также стоит отметить поддержку большого числа платформ виртуализации, международные ЦОДы и широкие функциональные возможности. Длительность бесплатного тестирования составляет 1 месяц.

Таблица 1. Топ-5 поставщиков BaaS

Место Провайдер BaaS Сумма баллов 1 Онланта 338 2 ActiveCloud 336 3 Softline 335 4 Selectel 333 5 LanCloud 326

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — решение SL Cloud от Softline. BaaS работает на базе аж 7 дата-центров с высочайшим заявленным SLA. Тестовый период также составляет 1 месяц.

Четвертое место — за компанией Selectel, единственным участником данного рейтинга, который представил сразу два BaaS-решения. На оба действуют достаточно низкие цены, а тестовый период одного из них достигает 3 месяцев.

Обзор BaaS 2022

Рейтинг BaaS 2022 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Некоторые выводы

На рынке BaaS, как, впрочем, и на всем облачном рынке РФ, сложилась интересная ситуация. Долгие годы провайдеры ориентировались на виртуализацию VMware и зачастую при построении решений уровня Enterprise отталкивались именно от нее.

В ближайшее время ожидается смещение фокуса в сторону KVM и отечественных разработок. Раньше это были скорее резервные варианты, нацеленные на мелких заказчиков. Теперь на первый план выходят именно они.

Важным по-прежнему остается вопрос, нужен ли заказчикам только BaaS или же лучше сразу задуматься о более масштабной услуге аварийного восстановления DRaaS.

В сегменте Enterprise уровень цен далеко не всегда занимает первое по важности место, уступая надежности и качеству оказываемых услуг. Тем не менее, некоторое значение он имеет. В рамках рейтинга было проведено сравнение по ценам на базе двух конфигураций — на 2 и на 30 виртуальных машин. Более точные цены можно узнать в ИТ-маркетплейсе Market.CNews на странице поиска тарифов.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой BaaS в теме письма.

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