США манипулируют иностранными компаниями. Их отлучат от американских полупроводников за поддержку России

США пригрозили компаниям всего мира запретом на пользование своими технологиями, если те решат в том или ином виде поддержать Россию. Это может быть, к примеру, выпуск российских чипов. Под эти ограничения могла попасть тайваньская TSMC, но она заблаговременно отказалась производить «Байкалы» и «Эльбрусы».

Поддержка России будет караться

Власти США расширят антироссийские санкции и сделают так, чтобы под них могли попасть компании, сопереживающие России. В частности, за любую поддержку России эти фирмы получат наказание в виде запрета на использование американских технологий и покупку американских товаров.

Запрет будет распространен, в том числе, и на различные микросхемы, говорится в официальном заявлении властей США. Оно опубликовано на сайте Белого дома.

«Министерство торговли США предпримет свои первые действия против компаний, занимающихся незаконной деятельностью в поддержку России, добавив несколько компаний по всему миру в список юридических лиц, который запретит этим компаниям приобретать товары и технологии американского производства, включая полупроводники», – говорится в сообщении властей.

Государство и Казначейство США также введут блокирующие санкции против лиц, связанных с пособничеством России в уклонении от уплаты налогов. Министерство торговли и Казначейство совместно выпустят предупреждение для финансовых учреждений, чтобы помочь в обнаружении потенциальных нарушений экспортного контроля.

У США новая цель - все компании, поддерживающие Россию

О новых рычагах давления на Россию власти США объявили в Германии 27 июня 2022 г. в рамках встречи «Большой семерки». Новые ограничения, предложенные американцами, включают запрет на поставки в США нового российского золота, а также повышение пошлин на более чем 570 групп российских товаров. В сумме пошлины вырастут на $2,3 млрд.

Помимо этого, США намерены расширить персональные и «корпоративные» санкции. Они коснутся еще большего числа крупных российских предприятий и граждан России.

Санкции в масштабах всего мира

В заявлении Белого дома не сказано, на какие именно компании будут распространяться новые ограничения. Из этого следует, что лишиться доступа к американским технологиям может предприятие из любой страны мира, если оно будет замечено в поддержке России.

Одновременно с этим в заявлении не говорится, что именно будет расценено как поддержка. США могут посчитать за нее, в том числе, и отгрузку товаров иностранных компаний на российский рынок.

Между тем, ничего нового американцы на этот раз не придумали. У них есть опыт потенциального отлучения иностранных компаний от своих технологий. Самый яркий пример – тайваньская компания TSMC, занимающаяся контрактным производством полупроводников и являющаяся крупнейшим представителем этого рынка.

Как власти США манипулируют иностранными компаниями

Весной 2020 г. TSMC получила недвусмысленный намек, что она вот-вот лишится права пользоваться американскими технологиями для выпуска микросхем. Отказаться от них TSMC не представляется возможным даже по прошествии с того момента двух лет.

Чтобы избежать кары со стороны американских властей, компании нужно было всего лишь прекратить выпуск чипов для китайской компании Huawei. Руководство TSMC, не задумываясь, выполнило это требование.

Все это происходило, когда Президентом США был Дональд Трамп (Donald Trump). В начале 2021 г. на этом посту его сменил Джозеф Байден (Joseph Biden), который, вопреки вероятным надеждам Китая, не только не отменил запреты Трампа в отношении TSMC и КНР, но и ввел новые.

В апреле 2021 г. власти США запретили TSMC производить процессоры для китайской компании Phytium, чьи чипы используются в современных суперкомпьютерах Китая. Для этого она внесла Phytium в черный список компаний, связанных с армией Китая, и для проформы – еще шесть компаний из Поднебесной, так или иначе связанных с суперкомпьютерами.

В конце февраля 2022 г. ситуация повторилась, только на этот раз TSMC прекратила сотрудничество не с компаниями не из Китая, а из России. 27 февраля 2022 г., спустя три дня с начала спецоперации на Украине, она остановила конвейер по выпуску процессоров «Байкал» и «Эльбрус». В июне 2022 г. она отказалась продлевать контракты с российскими клиентами. Выпуск этих CPU в России не возможен – в стране нет необходимых для него производственных мощностей.