Microsoft и SAP в августе отключат российские компании от обновлений ПО

К концу лета 2022 г. SAP и Microsoft полностью отлучат российский бизнес от своих услуг, считают аналитики Bloomberg. Microsoft оставит их, в том числе, без обновлений ПО, что в итоге может привести к повышенному риску взлома компьютерных сетей российских предприятий.

Софтверные гиганты давят на Россию

Американская корпорация Microsoft намерена отключить Россию от обновлений своего программного обеспечения, пишет Bloomberg. Это затронет лишь корпоративных клиентов компаний из России, однако в дальнейшем корпорация может распространить новое ограничение и на обычных пользователей, что уже незаметно происходит.

По информации издания, доступ апдейтам программного обеспечения Microsoft будет закрыт в августе 2022 г., пока без более точной даты. По оценке Bloomberg, в перспективе российские предприятия и государственные службы, которые полагаются на софт этой корпорации, окажутся потенциально уязвимы как для взлома их сетей, так и для заражения компьютеров вредоносным ПО.

В равной степени прогноз Bloomberg относится и к продукции немецкой компании SAP. Она, как и Microsoft, тоже намерена до конца августа 2022 г. полностью лишить своих российских пользователей поддержки. Помимо этого, обе компании могут прекратить оказывать своим корпоративным клиентам из России все прочие услуги.

Последние действия Microsoft в адрес России повышают вероятность оправдания прогнозов

К моменту публикации материала в SAP и Microsoft не комментировали прогнозы Bloomberg. Представители российского офиса Microsoft на запрос CNews отвечать отказались.

К 28 июня 2022 г. российские бизнес-клиенты Microsoft проблем с обновлениями ПО корпорации не испытывали. «По нашей информации уже установленное у наших заказчиков ПО продолжает работать, и обновления по безопасности доступны», – сообщил CNews директор управления бизнеса Microsoft в компании Softline Андрей Благоразумов.

Предпосылки имеются

Немецкая SAP открыто поддержала антироссийские санкции и покинула рынок страны в начале марта 2022 г. Это один из крупнейших в мире производителей ERP-систем, долгое время пользовавшихся широким спросом в российском бизнесе.

Пока неизвестно, как много российских компаний пострадают, если предсказание Bloomberg сбудется. Но их, по крайней мере, будет меньше, чем если бы все это происходило шесть лет назад.

За последние годы зависимость отечественных предприятий от ERP-систем немецкого производства значительно сократилась. В 2016 г. SAP занимала около 49% российского рынка ERP-систем против 32,9% у российской «1С» и 8,8% у американской Microsoft.

К концу 2021 г., за два месяца до начала спецоперации, на руках у SA осталось всего 11% российского рынка. Это четвертое место – на первом была «1С» (45%), на втором Microsoft (14,5%), на третьем – российская «Галактика (около 12%). Статистика за первое полугодие 2022 г. недоступна.

Доля SAP в российском ERP-рынке падает, но все еще остается достаточно большой

При всем этом, даже с учетом своего ухода их России, SAP продолжила выигрывать у российских компаний многомиллионные иски, к тому уже в российских судах. Например, 27 апреля 2022 г. SAP добилась взыскания 7,3 млн руб. долгов по договору на оказание облачных услуг с ООО «Управляющая компания “Кан авто”» (Казань). Неделю спустя, 4 мая 2022 г. – взыскания 27,8 млн руб. долгов по договору о предоставлении прав на использование ПО и оказание услуг по его сопровождению третьим лицам с ООО «Ниагара» (Москва).

Microsoft намерений не скрывает

Пока SAP хранит молчание, Microsoft открыто намекает, что собирается как можно быстрее и как можно дальше отстраниться от России. В июне 2022 г. она начала предпринимать для этого различные действия, затронувшие, в том числе, получение обновлений.

Как и SAP, Microsoft остановила свой российский бизнес в первых числах марта 2022 г. Через месяц президент корпорации Брэд Смит (Brad Smith) заявил, что Microsoft будет оказывать поддержку российским организациям, не попавшим под санкции. Другими словами, корпорация частично вернулась в Россию.

В начале июня 2022 г. ситуация изменилась в очередной раз. Microsoft сообщила о масштабных сокращениях в своем российском представительстве. Сотни россиян оказались под угрозой увольнения.

Вслед за этим Microsoft, подчинившись решению американских властей, отключила россиянам доступ к дистрибутивам Windows 10 и Windows 11 на своем официальном сайте, а немного позже запретила им участвовать в программе бета-тестирования этих ОС и получать тестовые обновления для них.

Наконец, в конце июня 2022 г. Брэд Смит выступил с новым заявлением – он, не скрывая, сказал, что Microsoft готовится уничтожить свое представительство в России, и что она будет делать это постепенно – пока от него не останется «ничего или почти ничего».

Российский ответ

Уход крупных иностранных софтверных компаний привел к тому, что российские власти всерьез задумались о легализации в России пиратских программ зарубежных разработчиков, поддержавших санкции. Позже эта идея была поставлена на паузу. На 28 июня 2022 г. данный вопрос не имел окончательного решения.

Тем временем, россияне не стали дожидаться решения властей по части нелицензионного ПО. CNews писал, что в России резко возросло число поисковых запросов на скачивание пиратских Windows, в которых, к слову, можно настроить автоматическое обновление.

Дополнение

Через несколько часов после публикации материала CNews агентство Bloomberg отредактировало свою статью. Из нее исчезли упоминания о сроках прекращения доступа к обновлениям ПО Microsoft.

У редакции CNews сохранился ее скриншот, сделанный до внесения правок. Абзац про август 2022 г. выделен желтым.

Статья Bloomberg до внесения правок. Изображение в высоком разрешении доступно по ссылке выше

Источники CNews в российском представительстве Microsoft сообщили CNews, что «прекращать выпуск обновлений безопасности не планируется». На вопрос о прочих обновлениях собеседники CNews не ответили.