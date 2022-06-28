Дефицит ИТ-шников теперь во всем мире. Среди пострадавших Uber и Microsoft

Западные корпорации посетовали на возросшие трудности в поиске квалифицированных и талантливых работников. В то же время эти же компании сокращают персонал и отменяют уже сделанные предложения о работе. Высвободившихся сотрудников переманивают небольшие предприятия, которые раньше и не мечтали заполучить в свой штат столь ценные кадры.

Специалистов на всех не хватает

Крупные корпорации столкнулись с трудностями в поиске квалифицированных специалистов, сообщил CNBC. По словам их представителей, этот процесс с течением времени постоянно усложняется – опытных сотрудников, способных выполнять свою работу хорошо, становится все меньше.

На проблему с нехваткой квалифицированных кадров обращают внимание в первую очередь западные компании, в той или иной степени связанные с ИТ. Аналитики CNBC провели опрос среди их руководителей. Согласно его результатам, на факт наличия проблем с поиском опытных сотрудников на открытые вакансии обратили внимание в общей сложности 64% из них. Опрос проводился в период с 3 по 22 июня 2022 г.

Что немаловажно, руководители также жалуются и на нехватку талантливых кандидатов на вакансии.

Нелогичное поведение компаний

Сокрушаясь о том, как им трудно искать достойных сотрудников с хорошим опытом и внушительным багажом знаний, западные ИТ-компании, тем не менее, все активнее сокращают темпы набора персонала. В качестве примера CNBC приводит Uber (работает в сфере пассажирских перевозок, решила выйти из совместного предприятия с «Яндексом») и Microsoft (софтверная корпорация, в настоящее время занимается ликвидацией своего российского бизнеса). Корпорации объясняют это в первую очередь подскочившей инфляцией и прогнозируемой скоро рецессией.

Уволенных из крупных компаний опытных специалистов почти сразу разбирают небольшие стартапы

Но пока одни компании продолжают принимать в штат новых сотрудников, пусть и в столь больших масштабах, другие полностью прекратили набор новых работников и сосредоточились на увольнении уже имеющихся. К примеру, о масштабных сокращениях объявили брокерская компания Redfin, ушедший из России стриминговый сервис Netflix и шведская финтех-компания Klarna.

Компании не держат слово

Дальше всех в плане разбрасывания потенциально ценными кадрами пошли заблокированная в России соцсеть а Twitter и криптобиржа Coinbase. Эти компании начали отменять уже сделанные кандидатам предложения о работе, притом на самые разные должности. Другими словами, заявив специалистам, что они приняты на работу, обе компании теперь берут свои слова назад. Официальная причина – ухудшение экономической ситуации.

Такую политику по отношению к работникам резко раскритиковал аналитик исследовательской компании Gartner Брайан Кропп (Brian Kropp). Он назвал ее очень опасной.

«Отказ от предложений о работе выглядит плохо, – сказал аналитик. – Очень многие из этих компаний потратили огромное количество энергии, чтобы рассказать о своих ценностях и о том, как они строят более человечную организацию с дополнительной поддержкой таких вещей, как психическое здоровье. Разворачиваться на 180 градусов и отменять уже сделанные предложения о работе в обмен на небольшую финансовую отдачу – очень недальновидно».

Брайан Кропп подчеркнул, что подобные отказы влияют далеко не только на тех, кто сначала получил предложение, а потом по решению компании лишился его. На это смотрят действующие сотрудники компании, и подобное отношение к кандидатам им не нравится. «Это влияет не только на людей, у которых сейчас нет работы, которую им предложили, но и на всех других сотрудников компании, – сказал Кроп. – Они думают: “Если компания сделает это с кем-то, с кем они прошли через трудности собеседования и найма, что это значит для меня?”».

Уметь грамотно воспользоваться ситуацией

Участники проведенного CNBC опроса в большинстве своем (55%) заявили, что подобное отношение одних компаний к потенциальным и уже имеющимся работникам на руку другим. Это дает им возможность привлечь и высококлассных, и талантливых специалистов, которых или уволили из другой компании, или лишили предложения о работе. Если бы не эта «суматоха», как назвали респонденты происходящее на рынке труда, урвать действительно достойных работников в свой штат компаниям было бы затруднительно.

Эта стратегия уже работает, сообщили CNBC в руководстве стартапа OpenComp. Со слов основателя и гендиректора компании Тхана Нгуена (Thanh Nguyen), поток талантов в его компании «никогда не был лучше». Он добавил также, что поток квалифицированных кадров, желающих работать в его компании увеличился после новостей о сокращениях в крупных корпорациях. «Я думаю, что некоторых из этих кандидатов мы бы не увидели и даже не имели возможности пригласить их на собеседование, но теперь мы можем это сделать», – подытожил бизнесмен.