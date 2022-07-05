У «Лаборатории Касперского» в России новый директор

Анна Кулашова с 1 июля 2022 г. возглавила «Лабораторию Касперского» в России и странах СНГ. На своем посту она сменила Михаила Прибочего, который в июне покинул компанию. С 2005 г. Анна работала в российском подразделении Microsoft, где занимала различные руководящие должности. На новом месте она займется, в том числе, развитием корпоративных продаж.



Новый директор «Касперского»

Анна Кулашова назначена управляющим директором «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ с 1 июля 2022 г. Об этом CNews сообщили представители компании.

Кулашова продолжит развивать направления корпоративных продаж в сегменте крупного бизнеса компании. Также она сосредоточится на усилении позиций «Лаборатории Касперского» в сфере защиты киберугроз.

Анна Кулашова сменила в должности Михаила Прибочего. Он покинул свой пост в июне 2022 г., причины его ухода в «Лаборатории Касперского» не комментируют.

Опыт работы в Microsoft

Кулашова более двадцати лет занималась развитием каналов продаж, маркетингом, а также взаимодействием с крупными заказчиками и партнерами. С 1993 г. работала в компаниях «Лит» и «Эмерсон».

Анна Кулашова назначена управляющим директором «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ

В 2005 г. начала работать в российском подразделении Microsoft, где занимала различные руководящие должности, в том числе директора департамента по работе с крупными организациями и партнерами. В течение 10 лет была членом совета директоров Microsoft в России.



Под ее руководством осуществлялись проекты по продаже высокотехнологичных решений, а также развивались и поддерживались системы продаж партнеров Microsoft.

Выручка и показатели компании

Как стало известно CNews, глобальная выручка «Лаборатории Касперского» по итогам 2021 г. составила $752 млн, увеличившись на 6,5% по сравнению с 2020 г.

При этом продажи компании в России выросли на 28%. Основной их прирост пришелся на защиту от сложных целевых атак, специализированные решения для промышленного сегмента, а также ИБ-сервисы.

В феврале 2022 г. ИБ-компания взяла контроль над разработчиком российского офисного ПО «Мой офис». «Лаборатории Касперского» увеличила свою долю в «Новых облачных технологиях» (юрлицо «Моего офиса») с 47% до 61,05%. Сумма сделки не раскрывалась.