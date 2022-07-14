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Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp

Владимир Путин подписал закон об оборотных штрафах для крупных зарубежных ИТ-компаний, которые не исполняют требования закона о «приземлении» и не создают в стране полноценные представительства. Сумму штрафов будут считать, исходя из выручки организаций на территории России.

Оборотные штрафы для ИТ-гигантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит оборотные штрафы для зарубежных ИТ-гигантов за отказ создавать в стране полноценные представительства и регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Документ появился на официальном портале правовой информации.

В случае неисполнения требований закона «о приземлении» компании оштрафуют на сумму от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки компании, полученной от реализации всех товаров в России. При этом сумма не может быть меньше 6 млн руб. Если организация нарушила требования российского законодательства повторно, она заплатит от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы такой выручки, но не менее 10 млн руб.

Исходить будут из выручки за предыдущий календарный год и за предшествующую дате административного правонарушения часть текущего года – если компания в прошлом году в России не работала.

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По закону «о приземлении» техногиганты должны открывать представительства в России или учреждать юрлица

Также уточняется: если иностранным информационным ресурсом владеет частное лицо, для него введут штрафы от 200 тыс. до 400 тыс. руб., за повторный проступок – от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Должностных лиц оштрафуют в первый раз на сумму от 400 тыс. до 800 тыс. руб., затем – от 500 тыс. до 1 млн руб.

Изменения в законодательстве коснутся зарубежных техногигантов с ежедневной аудиторией в России свыше 500 тыс. человек. Они должны были создать в стране полноценные представительства, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте форму для связи с российскими гражданами или организациями до 1 января 2022 г.

Штрафы для операторов

Также закон усиливает ответственность операторов связи за повторное неисполнение обязанности по ограничению или возобновлению доступа к запрещенной информации. За это вводится штраф для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 250 тыс. руб., для юридических лиц – от 500 тыс. до 4 млн руб..

Оштрафуют оператора и за нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета в России. С 1 января 2023 г. должностных лиц будут наказывать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., индивидуальных предпринимателей – от 50 тыс. до 100 тыс. руб., юрлиц – от 500 тыс. до 1 млн руб..

Провайдеры и поисковики – в общей связке

Среди других мер воздействия Роскомнадзора на глобальные компании – запрет на поисковую выдачу в России, запрет на распространение рекламы этой компании или на ресурсе компании. Так, закон вводит штрафы для операторов поисковых систем, провайдеров хостинга, рекламодателей и тех, кто распространяет рекламу. Их накажут в том случае, если они не исполнят предписания Роскомнадзора и продолжат выдавать информацию или рекламировать «не приземлившиеся» зарубежные компании.

К примеру, после рекламы компании-нарушителя человека могут оштрафовать на сумму от 20 тыс. до 80 тыс. руб., должностное лицо – от 80 тыс. до 300 тыс. руб., юрлицо – от 50 тыс. до 3 млн руб.

Гендиректор Института исследований интернета в беседе с CNews Карен Казарян выразил скепсис по поводу того, что закон будет работать.

«Никто не "приземлился", и уже не "приземлится", так что штрафы могут быть какими угодно, компании их проигнорируют, – высказался эксперт. – У РКН только один рычаг воздействия на компании – блокировка. Вероятно, в ближайшее время мы лишимся контента целого ряда компаний».

Какие сервисы прочувствуют «закон о приземлении» на себе

Напомним, так называемый закон о «приземлении» Владимир Путин подписал 1 июля 2021 г. Первой требования закона исполнила Apple, за ней – Spotify, Likee, TikTok, Twitter и Viber.

После того, как ряд компаний проигнорировал требования российского регулятора, в Правительство в феврале 2022 г. был направлен законопроект об оборотных штрафах. В июне 2022 г. Госдума приняла его в третьем чтении.

Пока единственной заграничной компанией, к которой уже применили санкции за неисполнение закона, стала Google. В отношении компании были введены меры понуждения информирующего и экономического характера, но пока не штрафы. Так, интернет-пользователей будут информировать о нарушении компанией российского законодательства.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее перечислил два десятка зарубежных компаний, которых коснется новый закон: Facebook, Twitter, TikTok и Instagram, WhatsApp, Telegram, Viber и Gmail. Попали в перечень также провайдеры хостинга Amazon, Digital Ocean, CloudFlare и GoDaddy, YouTube и Twitch.tv. Оказались в списке также Google и Bing, торговые платформы AliExpress, IKEA и Iherb. Примкнула к вышеперечисленным Wikipedia.

Анжела Патракова

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