Кредиторы устали ждать. От «Связного» потребовали вернуть огромные долги

Альфа-банк требует через суд взыскать с розничной сети «Связной» 6 млрд руб. Ранее иск к «Связному» на 2,5 млрд руб. подал Совкомбанк. Третьим лицом по обоим искам выступает Merlion.

Иски Альфа-банка к «Связному»

Альфа-банк подал в Арбитражный суд Москвы два иска о взыскании задолженности со структур розничной сети «Связной». Один из исков подан к ООО «Сеть связной», второй — к кипркому офшору DTSRetail. По данным базы «Контур.фокус», данный офшор владеет 69,2% долей в «Сети связной».

Размер исковых требований в каждом из этих исков одинаков — почти 6 млрд руб. В иске к DTSRetail в качестве третьих лиц фигуируют ООО «Сеть связной» и ИТ-дистрибутор Merlion. Возможно, DTSRetail выступал в качестве гаранта по кредиту, взятому структурой «Связного».

В пресс-службе Альфа-банка сообщили агентству «Интерфакс», что причиной иска является просроченная задолженность ритейлера, причем банк долгое время не использовал свое законное прво на обращение в суд, пытаясь урегулировать претензии во внесудебном порядке.

«Связной» задолжал двум банкам 8,5 млрд рублей

В банке утверждают, что много месяцев вели переговоры с заемщиком по данному вопросу. «Однако без готовности менеджмента группы “Связной” к конструктивному диалогу и выполнению своих обязательства нашей последней вынужденной мерой остается обращение в суд», — заявили в Альфа-банке.

Иск Совкомбанка

Ранее иск к ООО «Сеть связной» подала другая кредитная организация — Совкомбанк. В этом случае размер исковых требований составляет почти 2,5 млрд руб., третьим лицом по иску тоже заявлен Merlion. В банке также объясняли подачу иска намерением взыскать просроченную задолженность.

Таким образом общая сумма претензий двух банков к «Связному» составляет 8,5 млрд руб. В пресс-службе группы «Связной» к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Как образовалась группа «Связной»

Группа компаний «Связной» в ее нынешнем виде появилась в 2018 г. после слияния с конкурентом — компанией «Евросеть». До того момента «Связным» владела группа Solvers Олега Малиса, а «Евросетью» — телекоммуникационные операторы «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон». Президентом «Евросети» был Александр Малис, брат Олега Малиса.

Перед этой сделкой «Евросесть» была разделена между «Вымпелкомом» и «Мегафоном» — им досталось примерно по 1,8 тыс салонов связи. При этом юридическое лицо «Евросети» и бренд остались у «Мегафона».

Затем, после слияния «Связного» с «Евросетью» контроль над объединенной компанией получил Олег Малис: ему досталось 74,9% акций. «Мегафон» получил 25,1%. Объединенная сеть стала работать под брендом «Связной» отказавшись от бренда «Евросеть». В нее вошло 5 тыс. салонов связи.

Президентом объединенной компании стал Александр Малис, но в 2019 г. он покинул свой пост. Через некоторое время главой объедиеннной компании стал Евгений Давыдович. Он в 2010-2015 гг. руководил Связным-банком, который входил в группу «Связной», а затем, до 2017 г. и всей группой «Связной». В 2021 г. Давыдович покинул свой пост.