Российский разработчик трудоустроил команду ушедшей из России глобальной консалтинговой компании

Сотрудники Accenture пришли в «Рексофт»

Сотрудники покинувшей Россию международной консалтинговой корпорации Accenture трудоустроились в компанию разработчика цифровых решений «Рексофт».

Напомним, о своем уходе из нашей страны Accenture объявила 3 марта 2022 г. на фоне начавшейся в конце февраля российской спецоперации на Украине. Позже, 12 апреля Accenture объявила о полной передаче российской части бизнеса локальному руководству. Полтора месяца спустя, 1 июня 2022 г. в ЕГРЮЛ появилась запись о регистрации ООО «Акстим тех». По данным за 2021 г., в России у Accenture до ухода было 2,3 тыс. сотрудников.

Как рассказали CNews представители «Рексофта», компания приняла на работу более 40 человек, специализирующихся на стратегическом консалтинге. В самой группе «Рексофт» до прихода новых сотрудников уже работало свыше 400 человек.

В «Рексофте» считают, что присоединенная команда имеет опыт трансформации бизнеса по всей цепочке добавленной стоимости — от разработки стратегии и операционной модели до внедрения изменений. Также она обладает широкими компетенциями в области технологического и инновационного консалтинга, построении систем управления данными и продвинутой аналитики.

Рассуждая о бизнес-планах, представители «Рексофта» в разговоре с CNews отметили, что сейчас идет передел рынка консалтинговых услуг, в том числе из-за ухода западных игроков, которые фактически его полностью формировали до последнего времени. «Мы планируем занять достойное место в первом эшелоне провайдеров этого рынка», — заверили собеседники редакции.

«Мы ведем работу по присоединению других экспертиз и команд», — прокомментировал событие Александр Егоров, совладелец и генеральный директор «Рексофт».

Организационные нюансы

В составе группы консалтинговая команда будет выделена в отдельное бизнес-подразделение, который возглавит Андрей Скорочкин — выходец из Accenture. В этой компании он был управляющим директором, руководителем департамента «Стратегия» в России и Казахстане.

По данным ЕГРЮЛ, еще 27 июня 2022 г. Скорочкин стал гендиректором ООО «Рексофт.мск». Представители «Рексофта» подтвердили CNews, что именно на базе этого юрлица будет строиться подразделение стратегического консалтинга. «Но бренд будет изменен, — добавили они. — Сейчас как раз идут работы по поиску нейминга».

Также представители «Рексофта» уточнили, что до прихода новой команды в компании уже существовало консалтинговое подразделение со штатом около 10 сотрудников. Им руководит Виталий Баланда. «Его подразделение остается в структуре группы и сосредоточит свои усилия на следующем уровне пирамиды консалтинговых услуг — создании и развитии цифровых продуктов для заказчиков, а также технологическом приземлении разработанных командой Андрея Скорочкина стратегий цифровой трансформации», — пояснили собеседники редакции.

Трансформация бизнеса «Рексофта»

В структуре владения бизнесом «Рексофта» за последнее время произошли весьма существенные изменения. Сначала в январе 2022 г. из состава совладельцев группы вышла вышеупомянутая «Т1» (ранее «Техносерв»). Она продала свою контролирующую долю в группе (параметры сделки не разглашались). В результате глава и совладелец группы Александр Егоров стал единоличным хозяином ООО «Группа Рексофт».

После этого, 21 апреля 2022 г. стало известно о заключении соглашения о партнерстве «Рексофта» и инвестиционной группой «Интеррос» Владимира Потанина. Целью партнерства было заявлено формирования ведущего независимого игрока на рынке цифрового консалтинга России, разработки ПО и реализации проектов цифровой трансформации бизнеса.

В рамках этого партнерства «Интеррос» приобретает 40-процентную долю в капитале «Рексофта». В новой структуре бизнеса Егоров будет управляющим партнером группы.

Как уточнили CNews представители «Рексофта», на момент публикации данного материла сделка группы с «Интерросом» закрыта не была.