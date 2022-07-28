Экс-глава SAP СНГ и ИТ-кластера «Сколково» ушел из гендиректоров «Цифры», чтобы создать «нового лидера рынка»

Пост гендиректора компании «Цифра» покидает Игорь Богачев, известный своими руководящими постами в российском офисе SAP и ИТ-кластере «Сколково». По собственным заверениям топ-менеджера, у него созрела стратегия новой компании — лидера рынка, который в ближайшее время изменит уклад в нескольких ключевых отраслях экономики России.

Богачев уходит из «Цифры»

Как стало известно CNews, в компании «Цифра», созданной в июне 2017 г. как стопроцентная «дочка» группы «Ренова» Виктора Вексельберга (ныне контролируется лично бизнесменом менее чем на 50%) меняется руководство. Компанию покидает ее гендиректор Игорь Богачев — экс-глава российского офиса SAP и ИТ-кластера «Сколково». Свой пост Богачев занимал с момента основания «Цифры».

Факт ухода Богачева представители «Цифры» CNews подтвердили, указав, что последним его рабочим днем в компании станет 29 июля 2022 г. «Новый генеральный директор еще не представлен команде», — добавили они в ответ на вопрос редакции, найдена ли уже замена Богачеву.

«”Цифра” сейчас в отличной форме, динамично развивается, — прокомментировал свой уход Богачев». — Мне и команде есть чем гордиться — мы с нуля создали национального чемпиона цифровизации промышленности, наши продукты помогают управлять производством компаниям, лидерам своих отраслей».

По словам топ-менеджера, Цифру он оставляет ради другого ИТ-проекта. «У меня созрела стратегия новой компании, лидера рынка, который в ближайшее время изменит уклад в нескольких ключевых отраслях экономики, также как и “Цифра” уже де-факто изменила управление промышленным производством, — говорит он. — В ближайшее время инвесторы согласуют раскрытие информации и я детально расскажу о новом рыночном игроке».

Анализ ЕГРЮЛ показывает, что каких-либо новых юрлиц он в последнее время не учреждал. На данный момент он владеет 20% долей в учрежденном в сентябре 2015 г. ООО «Айфэлл» (по итогам 2021 г. выручка 1,2 млрд руб. и чистая прибыль в 222,6 млн руб.), 20% в учрежденном в марте 2021 г. ООО «Дата солюшенс» (выручка — 87,7 млн руб., чистая прибыль — 82,2 млн руб.), 20% в учрежденном в марте 2021 г. ООО «Датафьюжн» (выручка — 70,5 млн руб., чистая прибыль — 63,2 млн руб.).

Во всех трех этих проектах его партнерами выступают Александр Молодцов с долями в 50%, гендиректор входящей в «Цифру» компании «Вист групп» Павел Растопшин (20%) и гендиректор не ведущего финансовой деятельности ООО «Цифра лаб» Сергей Зубарев (10%).

В конце 2021 г. Богачев избавился от 50-процентных долей в ООО «Смартхэдс» и ООО «Гудвинд».

Достижения «Цифры» при Богачеве

Представители «Цифры» напоминают, что эта компания была создана как российский разработчик цифровых решений для промышленности. По их данным, за прошедшие пять лет клиентами компании стали несколько сотен промышленных предприятий в машиностроении, горно-металлургической и нефтегазовой промышленности. К платформе интернета вещей «Цифры» подключено более 20 предприятий; на ее базе создано совместное предприятие с «Газпром нефтью».

В 2020 г. компания заявила о стратегическом партнёрстве с МТС для сотрудничества в развитии сетей pLTE в горной отрасли, а также для разработки проприетарных продуктов МТС на базе платформы Zyfra IIoT Platform.

Также «Цифра» развивает продукты для беспилотной горной техники. Ее партнерами по данному направлению являются СУЭК, УГМК, КамАЗ и БелАЗ.

В декабре 2020 г. Vebventures, специализированный высокотехнологичный фонд ВЭБ.РФ, инвестировал в группу «Цифра» и стал ее акционером.

«Ежегодно компания демонстрирует увеличение масштабов бизнеса и рост выручки, — сообщают представители компании. — Так, в 2020 г. российская выручка группы компаний “Цифра” в составе компаний «Цифра», «Цифровая индустриальная платформа», «Вист», «Станкосервис» и «Геонафт» возросла на 25%. В 2021 г. рост выручки составил 43%. В 2022 г. группа прогнозирует общий рост до 50% по сравнению с 2021 г. Увеличение темпов роста может быть обусловлено в том числе благоприятной рыночной конъюнктурой, вызванной спросом на российские решения при их дефиците».

Динамика показателей главного юрлица группы, ООО «Цифра» несколько иная: падение выручки по итогам 2021 г. на 1% до 762,9 млн руб. при чистом убытке в 297 млн руб. Самая успешная структура группы — ООО «Цифровая индустриальная платформа». По итогам 2021 г. ее выручка выросла на 577% до 1,2 млрд руб.; чистая прибыль составила 480,6 млн руб.

Недавно «Цифра» заявляла о необходимости создания набора консорциумов из промышленников и цифровых компаний для ускоренного замещения уходящих с российского рынка продуктов западных вендоров, в целях поддержания стабильной работы критической инфраструктуры страны, отмечают в компании.

По данным ЕГРЮЛ и оценкам «Контур.фокуса», конечными владельцами ООО «Цифра» напрямую и через промежуточные структуры выступают Виктор Вексельберг с долей в 46,43%​, Игорь Мацук (18,54%​), ООО «ВЭБ венчурс» (16,86%) и структура из Белиза «Белфилдо девелопмент инк.» (9,87%).

Трудовая биография Игоря Богачева

Игорь Богачев родился 29 мая 1971 г. в Москве. В 1994 г. окончил экономический факультет Московского авиационного института (МАИ). В 2004 г. защитил дипломы MBA по маркетингу в МИРБИС и в London Metropolitan University.

C 1992 г. Богачев работал в Hightron Systems Ltd. менеджером департамента маркетинга. В 1994 г. перешел в компанию FIT на должность специалиста по продажам, а в 1995 г. был назначен ее директором по маркетингу.

В 1996 г. он перешел в Xerox, начав с позиции старшего менеджера по работе с ключевыми заказчиками. Затем Богачев сменил целый ряд позиций, уйдя в 2007 г. с должности директора департамента дистрибуции Xerox Russia, на которой отвечал за маркетинг и продажи техники для малого и среднего офиса.

В феврале 2010 г. Богачев стал директором по работе с клиентами в SAP СНГ. В июле 2011 г. стал руководителем этой организации. В 2013 г. Богачев стал исполнительным директором ИТ-кластера «Сколково».