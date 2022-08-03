Известную криптобиржу крупно оштрафуют за обход санкций 40-летней давности

Держите Кракена!

Власти США ведут расследование против одной из крупнейших в мире криптобирж Kraken. Ее обвиняют в том, что она работает с пользователями из Ирана в нарушение действующих санкций.

Управление контроля над зарубежными активами Министерства финансов США, по сведениям NewYork Times, ведет расследование с 2019 г. Скорее всего, биржу оштрафуют за нарушение санкций, введенных против Ирана еще в 1979 г. Санкции запрещают экспорт товаров и услуг индивидуальным лицам и организациям на территории Ирана.

Kraken станет, возможно, самой крупной криптофирмой в США, которую привлекут к ответственности за обход этих санкций. Ее рыночная капитализация составляет около $11 млрд. В прошлом ее уже привлекали к ответственности: Комиссия по торговле товарными фьючерсами оштрафовала ее на $1,25 млрд за незаконную торговлю.

Как следует из утекшей внутренней корреспонденции 2019 г., глава компании Джесси Пауэлл (JessePowell) намекнул, что охотно пойдет на нарушение законов в тех ситуациях, когда прибыли будут значительно превосходить возможные штрафные санкции.

Криптобиржу Kraken подозревают в помощи Ирану

И в Kraken, и в Министерстве финансов США отказались давать какие-либо развернутые комментарии по существу вопроса. Представители криптобиржи заявили, что она следует действующему законодательству и отслеживает все его изменения, а также уведомляет регулирующие органы обо всех, даже потенциальных нарушениях.

В Министерстве финансов заявили, что комментировать текущие расследования не готовы и что будут принимать любые меры по поддержанию действующих санкций.

В октябре 2021 г. Министерство финансов опубликовало доклад, в котором указывалось, что криптобиржи являются одним из факторов «потенциального снижения эффективности санкций». Самим криптобиржам было настоятельно рекомендовано задействовать геолокационные службы, чтобы исключить предоставление услуг гражданам государств, против которых США ввели санкции.

В 2019 г. бывший сотрудник Kraken по имени Нейтан Питер Раньон (Nathan Peter Runyon) подал иск против компании о том, что она сознательно нарушает санкционный режим и предоставляет жителям стран, находящихся под санкциями, возможность заводить аккаунты на криптобирже. Речь шла не только об Иране, но и Сирии и Кубе.

Количество таких аккаунтов, впрочем, невелико: согласно утекшим документам, 1522 аккаунтов принадлежат пользователям в Иране, 149 — в Сирии и 83 — на Кубе.

В США криптобиржа насчитывает 2,5 млн пользователей, в Великобритании — 500 тысяч.

Иск Раньона был урегулирован во внесудебном порядке, однако власти США возбудили свое отдельное расследование.

Штрафы направо и налево

В последнее время криптобиржи становятся предметом все более строгого надзора, и штрафы раздаются направо и налево. Это отчасти связано с весенней паникой на крипторынке, когда стоимость Bitcoin резко упала, и несколько крупных игроков, в том числе VoyagerDigital и CelsiusNetwork, вылетели в трубу.

Штрафы за нарушение санкций в отношении крипторесурсов также не редкость: в 2020 г. сервис криптокошельков BitGoполучил штраф в размере $98 тыс. за 183 случая нарушения санкций, а в 2021 г. платежный сервис BitPay обеднел на $500 тыс. за 2102 случая нарушения санкционного режима. Крупная криптобиржа Coinbase в отчете за 2021 г. упомянула, что направила в Управление контроля над зарубежными активами уведомление о множестве транзакций, которые могли нарушать санкции, но управление не стало принимать никаких мер против криптобиржи.

«Криптовалюты в принципе создавались как средство транснациональных платежей, лишенное ограничений, характерных для твердых валют, — говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Однако по мере того, как Bitcoin и другие криптовалюты получили признание, романтическая идея столкнулась с суровой финансово-политической реальностью и соображениями финансовой и прочей безопасности. Теперь операторы легальных криптобирж вынуждены как минимум делать вид, что они играют по тем же правилам, что и другие легитимные финансовые учреждения».