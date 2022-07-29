Иностранную музыку изымают с российских стриминговых сервисов

Американский дистрибутор музыкального контента ONErpm отозвал релизы иностранных музыкантов с российских стриминговых площадок. На них остаются только исполнители с аккаунтами, зарегистрированными в России, Белоруссии и Казахстане.



Отзыв зарубежной музыки

Американский дистрибутор контента ONErpm изымает релизы зарубежных музыкантов с российских стриминговых площадок «Яндекс Музыка», «Звук» и «VK Музыка». Об этом сообщается в официальной группе «ВКонтакте» компании, которая начала работать в России в 2019 г.

«Мы по-прежнему доставляем релизы на площадки "Яндекс Музыка", "Звук", United Media Agency ("ВК", "VK Музыка", "Одноклассники") и другие сервисы, однако сейчас есть несколько особенностей в этом процессе, которые связаны напрямую с текущей глобальной политикой компании», – уточняется в группе.

Так, для аккаунтов, зарегистрированных не в России, Белоруссии и Казахстане, дистрибутор принял решение изъять релизы пользователей с российских площадок. Аккаунты, в которых указана одна из этих стран, под ограничение не попали.

Свои действия команда сервиса объяснила тем, что ей приходится адаптировать модель ведения бизнеса под «складывающуюся обстановку».

«Мы вместе оказались в крайне сложных условиях, с которыми приходится справляться и работать. Мы приносим вам свои искренние извинения за дискомфорт, связанный с этим», – извинились в компании.

ONErpm готовит для граждан России, Казахстана и Белоруссии новый способ вывод роялти в рублях

Глава ONErpm Eastern Europe Надежда Бойчевски объяснила «Коммерсанту», что решение об удалении контента зарубежных аккаунтов с российских площадок техническое – оно необходимо, чтобы российские, белорусские и казахстанские артисты смогли выводить хотя бы часть своего лицензионного вознаграждения. По ее словам, сейчас сервис готовит для граждан этих стран новый способ вывод роялти в рублях.

Какую долю рынка занимает ONErpm

ONErpm, в основном, работала с локальными артистами, помимо услуг по доставке контента на цифровые платформы и их монетизации, она занималась маркетингом и продвижением музыкальных релизов. Представители «Яндекс Музыки» прокомментировали решение американского дистрибутора изданию так: партнер делает ставку больше на локальный каталог.

«Мы оцениваем влияние его решения на наш зарубежный каталог как низкое и надеемся совместно найти более подходящее решение», – отметили в компании.

Директор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич рассказал «Коммерсанту», что крупнейшим цифровым дистрибутором музыки в России является Zvonko Group (объединяет «Первое музыкальное», «Национальное музыкальное издательство», студию «Союз» и Soyuz Music), на нее приходится более 60% рынка.

«Но, если ONErpm наладит механизм выплат артистам, она сможет переманить значительную часть пользователей, ушедших Believe и The Orchard. Кроме того, сейчас это одна из немногих площадок, через которую российские артисты могут попасть на зарубежные платформы», – высказался Бабич.

Гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов выразил уверенность, что несмотря на решение ONErpm, основной контент зарубежных мейджоров для россиян останется доступным.

Кто уже ушел

Напомним, после старта военной операции России на Украине мейджор-лейблы Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group остановили работу в России. После этого российские стриминговые площадки лишились нескольких зарубежных премьер. Остановили выпуск релизов в России также французская Believe Digital и The Orchard, которая принадлежит Sony. Дистрибутор CD Baby, который входит в американскую компанию по управлению правами и музыкальным услугам Downtown Music заявлял, что не будет доставлять новую музыку на российские стриминги.

О своем решении уйти с российского рынка также объявил музыкальный стриминговый сервис Spotify, после чего лишился сразу 1,5 млн платных подписчиков. Одновременно стало известно о прекращении работы в России другого музыкального сервиса Deezer: сервис разослал подписчикам уведомление о том, что из-за санкций, наложенных на Россию, не сможет продолжать работу в этом регионе.

Чтобы музыка играла

После массового демарша зарубежных мейджор-лейблов российские власти проявили изобретательность и в мае 2022 г. начали разрабатывать временный порядок внесения платежей по контрактам с правообладателями из недружественных стран. Идея заключается в том, чтобы оплачивать зарубежный контент рублями – даже если иностранные компании на это не соглашаются.

Иными словами, российские стриминговые сервисы и все, кто имел лицензионные контракты с правообладателями из стран, попавших в список недружественных (в нем 27 стран-членов Евросоюза, Великобритания, Канада, Норвегия и другие), смогут платить за контент через рублевый счет в банках России до тех пор, пока санкции и запреты не отменят.

Впрочем, представители индустрии сомневаются в том, что это хорошая идея в долгосрочной перспективе. Так, директор Института исследований интернета Карен Казарян сообщил CNews, что если законопроект примут, последуют массовые судебные иски зарубежных правообладателей.

Еще один способ оставить россиянам музыку и фильмы из-за рубежа – расширить действие принудительной лицензии – о том, что власти готовят этот законопроект, стало известно в апреле 2022 г. Суть в том, что лицензию хотят распространить не только на патенты, но и на медиаконтент.