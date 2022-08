Язык программирования из хвоста топ-10 внезапно обошел Python. Не знающим его программистам стали отказывать в работе

Треть открытых вакансий разработчиков ПО в Великобритании содержат пункт об обязательном знании JavaScript, хотя это и не самый популярный язык программирования в мире. Он обошел даже Python, не говоря уже о С и С++. Не исключено повторение ситуации и в других страна мира. Программисты, не знающие JavaScript, могут освоить Ć – универсальный язык, код которого похож на код C#. Его можно транслировать на десяток других языков, в том числе JavaScript.

Новый лидер

JavaScript неожиданно оказался самым востребованным языком программирования среди работодателей. Как пишет ZDnet, значительная часть вакансий в ИТ-сфере, связанная с программированием, имеет пункт об обязательном владении этим языком.

Подобная ситуация наблюдается пока не во всем мире. По данным платформы для найма разработчиков CodinGame, JavaScript особенно востребован в Великобритании. В этой стране ежедневно публикуется свыше 750 вакансий в области разработки программного обеспечения. JavaScript упомянут в 33% таких объявлений.

Среди компаний, ищущих в свой штат нового программиста, 62% стремятся найти специалиста, пишущего на JavaScript. На втором месте в этом рейтинге идет Java (59%), тогда как Python, с октября 2021 г. являющийся самым популярным языком программирования в мире, внезапно оказался на третьем месте. Лишь 48% работодателей нужны специалисты, знающие его.

Получить работу, не зная JavaScript, стало немного сложнее

Языки С и C++ в данном случае хоть и не в аутсайдерах, но точно не в лидерах. Такими специалистами интересуются 15%, и 27% британских компаний соответственно. У C# показатель намного выше – в пределах 40%.

Дым без огня

Причина резкого всплеска интереса работодателей в Британии к разработчикам, пишущим на JavaScript, неизвестна. Это язык, созданный в 1995 г. и используемый преимущественно в веб-разработке.

Не исключено, что дело в универсальности JavaScript – он поддерживает объектно-ориентированный, императивный и функциональный стили. С другой стороны, эта универсальность оказала бы влияние на его всемирную популярность среди разработчиков, тогда как в рейтинге Tiobe он занимает лишь седьмое место после Python, C, Java, C++, C# и даже Visual Basic (данные за июль 2022 г.).

С 2001 г. JavaScript не поднимался выше шестой строчки в данном рейтинге (февраль 2019 г.). С другой стороны, наихудшим его показателем за 21 год было 12 место в октябре 2014 г.

Аналоги и заменители JavaScript работодателей не интересуют

У JavaScript существует полноценный аналог под названием Dart. Это детище корпорации Google, которое она анонсировала в октябре 2011 г. и выпустила, как сообщал CNews, спустя два года. С самых первых дней Google продвигала Dart именно как равнозначную замену JavaScript. Но, согласно данным CodinGame, как минимум в Великобритании это никакого успеха не возымело. Ни в одной из вакансий разработчика ПО нет пункта о знании этого языка.

Как безболезненно писать на JavaScript, не зная синтаксис

Если сложившаяся в Британии ситуация с требованиями к разработчикам экстраполируется на весь мир, то у программистов будет два варианта решения проблемы незнания JavaScript. Первый – это вложение времени, сил и денег на его изучение, после чего потребуется энное количество времени на практику.

Второй способ – более экзотический, и называется он «Ć» или «Си с акутом». Это универсальный объектно-ориентированный язык программирования, позволяющий в пару кликов транслировать написанный на нем код на несколько самых востребованных в мире языков. Миру он был представлен в октябре 2021 г.

JavaScript входит в этот список, наряду с Python, C и С++ вместе с C#. Над разработкой Ć трудится польский программист Петр Фусик (Piotr Fusik). Это его собственный проект, над которым он трудится как минимум девять лет – с середины 2013 г.

Код на Ć

По словам автора, он разработал Ć из необходимости быстро преобразовывать код любого языка программирования именно в код JavaScript. Вся магия заключается в трансляторе Cito – еще одном детище Фусика.

Проще всего освоить Ć будет тем, кто пишет на C#. Автор утверждает, что синтаксисы этих языков максимально похожи, хотя и имеют некоторые незначительные различия.