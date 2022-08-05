В США могут запретить продажи ПК Acer, Asus, Lenovo и Motorola

Атака на азиатских вендоров ПК

Американская VideoLabs обвинила крупных производителей персональных компьютеров в нарушении принадлежащих ей патентов. Компания обратилась в комиссию по международной торговле США (USITC) с требованием запретить импорт ряда устройств, выпускаемых тайваньскими Acer и Asus, а также китайскими MSI, Lenovo и Motorola Mobility (принадлежит Lenovo). Ведомство анонсировало расследование по этому делу на официальном сайте 3 августа 2022 г.

Как утверждают в VideoLabs, ПК и иная техника производства Acer, Asus, MSI и Lenovo работает под управлением графических ускорителей (GPU) с функциями обработки видеосигнала, которые используют запатентованные ею технологии. Всего китайским и тайваньским компаниям вменяется нарушение четырех патентов. Соответствующая жалоба была направлена в ITC 1 июля 2022 г. Комиссия изучит доводы истца, и если сочтет их убедительными, то в США может быть введен запрет на продажу определенных продуктов азиатских производителей ПК.

Acer, Asus, MSI, Motorola Mobility и Lenovo пока никак публично не отреагировали на обвинения в нарушении прав на интеллектуальную собственность.

Импорт ПК Acer, Asus, MSI и Lenovo в США могут ограничить

Acer, Asus и Lenovo, согласно данным аналитической компании IDC, во II квартале 2022 г. вошли в пятерку крупнейших поставщиков персональных компьютеров мира. Lenovo за отчетный период отгрузила 17,5 млн ПК, заняв первое место в рейтинге IDC с рыночной долей в почти 25%. Гораздо более скромные результаты продемонстрировали ее тайваньские конкуренты: Acer продала 5 млн компьютеров (6,9% рынка), Asus – 4,7 млн (6,6%).



Какие патенты нарушены

Три из четырех патентов, упомянутых VideoLabs в исковом заявлении – 7,769,238, 8,139,878, 8,208,542 – описывают методы кодирования и декодирования видеоинформации, разработанные японской компанией Panasonic в начале 2000-х.

Последний патент под номером 7,372,452 первоначально был выдан Samsung – тоже в начале 2000-х и содержит описание метода воспроизведения видео на портативном устройстве с автоматической адаптацией изображения в соответствии с положением девайса в пространстве. Другими словами, речь идет о функции автоповорота экрана, которая меняет ориентацию дисплея с вертикальной на горизонтальную и наоборот. Она есть в любом смартфоне или планшетном компьютере.

Исходя из описания патентов, можно предположить, что их действие можно распространить на любое современное устройство с дисплеем и поддержкой вывода видео, в том числе ПК, медиаплееры, смартфоны, планшеты и даже телевизоры.

Чем занимается VideoLabs

VideoLabs, основанная в 2018 г., специализируется на скупке объектов интеллектуальной собственности в области обработки видео. За время своего существования компания приобрела сотни патентов у множества владельцев с целью дальнейшего лицензирования описанных в них технологий другим бизнесам. В числе клиентов VideoLabs – медиаконгломерат Disney и две компании из списка Fortune 100. За последние 1,5 года фирма успела пожаловаться на таких технологических гигантов как Amazon, Dell, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) и Netflix.

В патентном портфеле VideoLabs – технологии, созданные в Nokia, Alcatel-Lucent, Siemens, Swisscom, 3Com, Panasonic и Hewlett Packard Enterprise. На своем официальном сайте компания хвастает выручкой в размере более чем $6 млрд, полученной в результате торговли патентами и лицензирования запатентованных технологий, разрешения патентных споров, проведения сделок по слиянию и поглощению.

Патентные тролли

Учитывая специфику деятельности VideoLabs, фирму можно отнести к категории так называемых патентных троллей. Ее представители, как правило, сами не занимаются разработкой каких-либо продуктов, но стремятся заработать на чужих популярных идеях, при этом оставаясь в правовом поле.

Один из недавних ярких примеров патентного троллинга – иск компании K. Mizra (LLC) к южнокорейской корпорации Samsung по поводу нарушения патента на технологию оценки остаточного времени работы аккумуляторной батареи Android-гаджетов. CNews писал о нем в июне 2022 г.

Другой интересный случай с неприятной для тролля развязкой затрагивает организацию GNOME Foundation, которая курирует развитие проекта по разработке одноименного десктопного окружения. Фирма Rothschild Patent Imaging, принадлежащая американскому серийному предпринимателю Ли Ротшильду (Leigh M. Rothschild) не только не смогла выбить из открытого проекта ни цента за использование технологии беспроводной передачи изображений в менеджере фотографий Shotwell, но и в итоге лишилась патента, который использовала в качестве инструмента вымогательства.