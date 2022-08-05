Стартап экс-замминистра связи прекратил разработку своих знаменитых электробусов. Их собирались производить в Москве

Основанная бывшим замминистра связи Денисом Свердловым компания Arrival прекратила разработку электробусов, которыми еще в 2020 г. заинтересовались столичные власти. Они хотели открыть в Москве завод по их производству. Arrival заморозила проект с целью сокращения расходов, попутно уйдя с российского рынка на фоне санкций и приступив к сокращению 30% своего штата.

Электрических автобусов не будет

Британская компания Arrival, основанная бывшим замминистра связи Денисом Свердловым, остановила работу над двумя своими крупнейшими проектами из трех. Как пишет Financial Times, «под нож» пошла разработка электробуса и электромобиля.

Теперь стартап Свердлова хочет сосредоточиться исключительно на своих электрофургонах. Это главный проект Arrival, но следует отметить, что за семь лет существования компании, несмотря на крупные инвестиции и уже заключенные контракты на поставку этих фургонов, Arrival так и не приступила к их серийному производству.

Электробус – это важное для России творение Arrival. Как сообщал CNews, компания показала его летом 2020 г., в самый разгар мировой пандемии коронавируса. Автобус на электротяге позиционировался компанией как средство перевозки пассажиров с повышенными мерами безопасности, снижающими риск заражения COVID-19.

Автобусы Arrival Bus могут никогда не появиться на дорогах общего пользования

Автобус носит название Arrival Bus. Он привлек пристальное внимание московских властей – в начале октябре 2020 г. они вступили в переговоры с компанией Свердлова, целью которых был договор о запуске производства таких транспортных средств на территории Москвы.

Предполагалось, что столичная фабрика Arrival сможет собирать в пределах 1000 таких автобусов каждый год. Дальнейшая судьба электробусов и договоренностей с властями Москвы неизвестна, но, вероятно, Arrival Bus, даже если Свердлов разморозит этот проект, не будут возить жителей и гостей столицы.

Руководство Arrival еще в середине мая 2022 г. приняло решение о полном прекращении своего бизнеса на территории России. Компания Дениса Свердлова не только свернула все дела, но заодно вывезла штат своего российского представительства, почти полностью состоящий из разработчиков, в Грузию.

Что могло произойти

Как пишет Financial Times со ссылкой сразу на трех приближенных к Arrival источников, причина отказа от автобуса и автомобиля всего одна – финансы. Топ-менеджмент стартапа принял решение о сокращении расходов на треть и вложить все силы в доработку своего электрофургона, чтобы, наконец, поставить его на конвейер.

Arrival Van остался единственным пока еще действующим проектом стартапа Свердлова

Если все пойдет по плану, то первые фургоны Arrival Van, готовые к отправке новым владельцам, увидят свет осенью 2022 г. Более точные сроки не установлены.

По всей видимости, сокращение расходов Arrival затронет не только прекращение работы над двумя из трех ключевых проектов. CNews писал, что в июне 2022 г. стартап Свердлова начал готовиться к увольнению почти трети своих сотрудников. Искать новую работу отправятся 30% работников компании – около 900 человек.

Падение акций

События, происходящие внутри Arrival, могут быть связаны со стремительным падением ее стоимости. В конце 2021 г. компания вышла на IPO, где выручила в пределах $1,3 млрд, после чего последовало резкое падение стоимости ее акций.

Акции Arrival дорожать не спешат

Осенью 2021 г. ценные бумаги Arrival стоили в районе $16. Однако затем началось падение. На 5 августа 2022 г. одна акция Arrival стоила в пределах $1,8, то есть за полтора года ценные бумаги компании подешевели почти в 20 раз.

Еще не все потеряно

По информации Financial Times, если Arrival сумеет довести свои электрофургоны до более-менее массового производства, то она разморозит проект по созданию электромобиля под названием Arrival Car. Компания показала его в декабре 2021 г.

Arrival Car еще может вернуться к жизни

Над своим электрокаром Arrival работает совместно с транспортной компанией Uber, в начале весны решившей выйти из совместного предприятия с «Яндексом» на почве антироссийских санкций. Начать выпуск машин партнеры намеревались в конце 2023 г.

Судьба электробуса Arrival Bus на момент публикации материала оставалась неизвестной. Не исключено, что компания Свердлова больше не вернется к работе над ним.

Политик и бизнесмен

Денис Свердлов основал Arrival в 2015 г. в Великобритании. Поначалу компания носила название Charge R&D.

Сам Свердлов является выпускником Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Первым местом его работы в 1995 г. стал завод «Метиз», где он работал системным администратором. Через два года он перешел на должность консультанта по внедрению ERP-систем в компанию МКД (Санкт-Петербург), а еще через три года открыл свой бизнес, основав собственную компанию IT Vision по внедрению ERP-систем.

Денис Свердлов

2003 г. в жизни Свердлова ознаменовался слиянием его компании с «Корус консалтингом». В объединенном предприятии он занял должность управляющего партнера. Через четыре года Свердлов оказался в кресле директора компании «Скартел», известной под брендом Yota, который освободил лишь в 2012 г., чтобы ненадолго переквалифицироваться из бизнесмена в политика.

В июле 2012 г. Свердлов был назначен на должность замминистра связи по решению Дмитрия Медведева, занимавшего на тот момент пост российского премьер-министра. Спустя немногим больше года Свердлов ушел в отставку, перейдя на должность советника. Официально это объяснялось вступлением в силу закона о запрете иметь иностранные активы чиновникам и членам их семей и наличием у супруги Свердлова зарубежного банковского счета. С этого поста он ушел в конце 2013 г., а в октябре он был утвержден на должность председателя совета директоров компании «Росэлектроника», входящей в госкорпорацию «Ростех». В 2015 г. он основал свой британский стартап Arrival.