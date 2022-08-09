«ЭР-Телеком» купил разработчика российских систем виртуализации на замену VMware

«ЭР-Телеком» приобрел 51% долей российского разработчика ПО виртуализации «Шаркс датацентр». Это позволит клиентам компании, в том числе, мигрировать с покинувшего российский рынок VMware. «ЭР-Телеком» планирует не только поддерживать и реализовывать решения «Шаркс датацентра», но совместно создавать и новое ПО для виртуализации.



Приобретение «Эр-Телекома»

Холдинг «ЭР-Телеком» приобрел 51% долей российского разработчика ПО в области виртуализации и гиперконвергенции ООО «Шаркс датацентр». Об этом CNews рассказали представители «ЭР-Телекома».

ПО виртуализации серверных мощностей после приостановки VMware бизнес-операций на территории России пользуется спросом со стороны государственных и коммерческих компаний. Доля в «Шаркс датацентр» позволит компании закрепиться на этом рынке, обеспечивая бесшовную миграцию облачной ИТ-инфраструктуры клиентов “ЭР-Телекома” с западных программных решений на отечественное ПО.

Сумма сделки не раскрывается.

Выручка и продукты «Шаркс датацентр»

Согласно официальному сайту компании, «Шаркс датацентр» занимается переводом ИТ-инфраструктуры центров обработки данных на отечественное ПО. В продуктовом портфеле компании представлены продукты SharxBase и SharxDesk.

Первый продукт представляет собой программно-аппаратный комплекс, который предназначен для создания высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры ЦОД с распределенным хранилищем данных.

SharxDesk — это централизованная платформа виртуализации рабочих столов и приложений. Также среди продуктов компании присутствует линейно масштабируемая файловая система с возможностью защиты от сбоев для хранения больших объемов данных. Оба продукта внесены в реестр российского ПО Минцифры.

«ЭР-Телеком» приобрел разработчика ПО для виртуализации

«Мы планируем сосредоточить наши совместные усилия на поддержке и развитии как существующих программных решений, так и создании нового ПО для виртуализации инфраструктуры ЦОД и облачных сервисов, — рассказали CNews представители "ЭР-Телекома"».

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Шаркс ДЦ» была зарегистрирована 29 ноября 2016 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Константин Шамрай. По итогам 2021 г. выручка компании составила 74,6 млн руб., что на 84% менее, чем по результатам 2020 г. При этом чистый убыток компании составил 39,6 млн руб., следует из «Контур.фокуса». С ноября 2016 г. компания принадлежала ООО «Нейростартеру» (90%) и Константину Шамрай (10%). С 8 августа 2022 г. 51% сосредоточились в руках АО «ЭР-Телеком холдинга» и ООО «Нейростартера» (10%), следует из базы.

Вложения «ЭР-Телекома»

«ЭР-Телеком холдинг» — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет, услуги телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

В январе 2022 г. госкорпорация «Ростех» и «ЭР-Телеком» приобрели одного из старейших интернет-провайдеров Москвы — «Акадо». Сторонам принадлежит 75% компании минус одна акция. Ранее эксперты оценивали такой пакет в 5 млрд руб. без учета долга. Цель покупки, по данным «Ростеха», заключалась в создании платформы для развития цифровых технологий, в том числе 5G, ЦОДов и интернета вещей.

В феврале «ЭР-телеком холдинг» объявил о планах вложить почти 14 млрд руб. в разработку двух смарт-домофонов на российских процессорах компании «Миландр». Выпуском чипов займется «Микрон», а сборкой на отечественных компонентах — концерн «Автоматика». Разработка займет до пяти лет, треть необходимой на нее суммы компания планирует получить в виде субсидий.