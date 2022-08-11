Бесславный конец. Долг в 6 тыс. руб. пионера продаж ПО в Рунете признан «безнадежным»

Арбитражному суду Москвы пришлось рассматривать исковое заявление столичного отделения ФСС к знаменитому в прошлом «Софткею» на сумму менее чем в 6 тыс. руб. Госфонд требовал признать этот долг «безнадежным».

Гвоздь в гроб «Софткея»

Как выяснил CNews, Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Московского регионального отделения Фонда социального страхования России (ФСС) к ЗАО «Софткей».

Данное юрлицо некогда принадлежало одному из пионеров и флагманов российской онлайн-дистрибуции программного обеспечения с миллиардными оборотами — компании «Софткей» (Softkey). На данный момент проект закрыт, а компания стала банкротом.

В ходе завершившегося разбирательства госфонд потребовал от служителей Фемиды признать «безнадежными к взысканию» недоимки по страховым взносам и пени в размере 5 681 руб. 95 коп. по требованию от 7 февраля 2019 г. в связи с истечением сроков взыскания в принудительном порядке.

Суд рассмотрел дело в формате упрощенного производства — без вызова сторон. При этом участникам процесса все же оставлено право на обжалование решения в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение 15 дней.

«Софткей» признали неспособным погасить долг в 6 тыс. рублей

Примечательно, что конкурсное банкротное производство в отношении магазина, окончательно закрывшегося еще в марте 2019 г., продолжается до сих пор. В необратимую фазу оно вошло 21 февраля 2020 г.

Последнее из решений судей в его рамках было изготовлено в полном объеме 9 августа 2022 г. Им служители Фемиды удовлетворили ходатайство конкурсного управляющего Романа Каминского о продлении срока конкурсного производства еще на шесть месяцев. На судьбу самой компании это повлиять уже никак не может.

Как появился и работал «Софткей»

Один из пионеров российской онлайн-дистрибуции софта — проект Softkey.ru и одноименная компания «Софткей» — появился в 2001 г. как служба регистрации shareware-программ. Основателями проекта выступили Феликс Мучник и Дмитрий Румянцев.

В апреле 2001 г. началась разработка системы продаж, и 21 декабря Softkey.ru был запущен в эксплуатацию. Первая версия сервера Softkey.ru начала свою работу также в декабре 2001 г. Проектирование, разработку, дизайн и запуском системы Softkey занималась компания «Битрикс». Хостинг системы был реализован компанией IBS и Data Fort.

В конце 2006 г. компания Depo Computers, входившая тогда в IBS, заявила о приобретении «Софткея» (по некоторым данным, доли в 70%). Сделку оценивали в $10-12 млн.

На выходе из кризиса 2008 г., в 2010 г. «Софткей» продемонстрировал выручку в $61,2 млн (около 2 млрд руб. по курсу того времени), однако его убыток составил $1,2 млн, и отрицательное значение прибыли тогда было для компании тенденцией нескольких последних лет.

Ближе к своему банкротству «Софткей» по линии ПО-дистрибуции сотрудничал с Microsoft, Oracle, InfoWatch, Autodesk, Symantec, Eset, VMware, Acronis, ЦНТ, «Асконом», Keepsoft, Veritas и др.

Печальный финал

В ноябре 2018 г. CNews подсчитал, что подтвержденная долговая нагрузка «Софткея» перед партнерами и заказчиками стала измеряться сотнями миллионов, а число потенциальных и действующих кредиторов перевалило за три сотни.

Ключевым нюансом в этом процессе на тот момент стало проигранное организацией судебное разбирательство по иску «Лаборатории Касперского». В середине октября 2018 г. Арбитражный суд Москвы предписал «Софткею» выплатить в пользу истца порядка 264 млн руб. Из них 160,3 млн руб. составила сумма задолженности «Софткея» перед «Касперским» за право использования его софта, а 104,2 млн руб. — неустойка.

Помимо этого, 25 сентября и 3 октября 2018 г. служители Фемиды зафиксировали поражение «Софткея» в разбирательствах по искам компании «Монт», занимающейся дистрибуцией ПО. В первом случае сумма к взысканию составила около 26 млн руб., во втором — около 90 млн руб. Кроме того, 9 октября 2018 г. суд удовлетворил иск компании «Верисел-трейдинг», обязав «Софткей» выплатить 14 млн руб.

В целом на тот момент менее чем за десять месяцев, с 30 января 2018 г. на «Софткей» пожаловались в суд с претензиями на различные суммы 344 раза. Последние несколько месяцев «Софткей» стабильно каждый рабочий день получал в среднем от двух до восьми исков. В основном речь шла о суммах в десятки, реже в сотни тысяч рублей. Крайне редко размер иска превышал 1 млн руб. Однако по совокупности обращений общая сумма претензий этих мелких кредиторов измерялась десятками миллионов.

Основные заявленные претензии кредиторов «Софткея» были связаны с «неисполнением или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам», а также с «неосновательным обогащением, вытекающим из внедоговорных обязательств».

В середине июня 2018 г., после обращения в суд «Лаборатории Касперского», Феликс Мучник объяснил «Коммерсанту» проблемы компании тем, что «рынок программного обеспечения уже четыре года падает в связи с известными всем событиями». «Проблемы есть у всех, как и у нас, — сказал он. — Стараемся выйти из них и надеемся, что это получится».

В ноябре 2018 г. в разговоре с CNews от «Софткея» открестилась IBS. «Компания IBS (ПАО “ИБС ИТ услуги”), а также ее акционеры, не имеют отношения к “Софткею” ни прямо, ни косвенно с сентября 2017 г.», — заверили собеседники редакции. На уточняющие вопросы CNews о том, что конкретно означает фраза «не имеют отношения», каким образом это произошло, кто на тот момент владел и управлял бывшими активами компании в «Софткее», представители IBS ответить отказались.