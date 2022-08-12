Миллиардное дело о поставке в МВД псевдороссийских ПК дошло до суда. Владелец поставщика арестован

В суд передано уголовное дело, которое было возбуждено в связи с резонансной закупкой МВД 30 тыс. российских ПК. По итогам этой закупки министерству чуть было не пришлось потратить свыше миллиарда на технику не вполне понятной с точки зрения законодательства страны происхождения.

Уголовное дело дошло до суда

Как выяснил CNews, уголовное дело в отношении сверхпроблемного проекта поставки в МВД 30,3 тыс. ПК стоимостью 1,05 млрд руб. дошло до суда. На это указывают данные картотеки судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, о возбуждении этого дела CNews стало известно в начале ноября 2021 г. Его главным фигурантом стал единственный учредитель и экс-гендиректор несостоявшегося поставщика МВД, ООО «123 солюшнс» — Григорий Блажко.

В картотеке 27 мая 2022 г. появилась карточка разбирательства в Замоскворецком районном суде в отношении подсудимого Блажко Г. М. В ней было указано, что ему вменяется нарушение ч. 4 ст. 159 УК России. Она описывает мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание за такое преступление — лишением свободы на срок до 10 лет.

Источник CNews, знакомый с этим судебным делом, подтвердил, что оно касается именно владельца «123 солюшнс». По его данным, бизнесмену в качестве меры пресечения избран домашний арест.

Также по информации, которой располагает источник, уже допрошены представители МВД, «которым предлагали взятки». При этом сам Блажко частично признал вину; он не достаточно хорошо представлял себе специфику постановления Правительства от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». Напомним, данное постановление, помимо прочего, определяет, что товар на госзакупках считается российским только, если он включен в специальный реестр при Минпромторге.

На момент публикации данного материала представители «123 солюшнс», а также защитник Блажко, управляющий партнер и учредитель адвокатского бюро Moscow legal Александр Курьянов прокомментировать CNews ситуацию не смогли.

Ближайшее заседание суда по делу назначено на 31 августа 2022 г. Ранее оно уже трижды откладывалось из-за неявки свидетелей.

Примечательные подробности

В картотеке также можно найти сведения об отдельном судебном деле, касающемся «возбуждения перед судом ходатайства об установлении срока ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого Блажко Г. М. и его защитника Курьянова А. А.».

Из опубликованного постановления от 20 апреля 2022 г. можно узнать, что переданное сейчас в суд уголовное дело было возбуждено еще 10 декабря 2020 Мещанским межрайонным следственным отделом.

«Предварительным расследованием установлено, что Блажко Г. М., являясь единственным учредителем ООО «123 Солюшнс», совместно с неустановленными должностными лицами Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД, не позднее 26 июня 2020 г., с целью хищения денежных средств, достоверно зная, что поставляемая продукция не входит в реестр российской радиоэлектронной продукции, в связи с чем цена государственного контракта должна быть снижена на 15%, сокрыли данный факт, вследствие чего 24 июля 2020 г. заключен государственный контракт с МВД на поставку компьютеров, — говорится в документе. — После чего Блажко Г. М. и неустановленные лица в период с 24 июля 2020 г. по 20 октября 2020 г. обеспечили поставку в МВД компьютеров, не отвечающих требованиям контракта, однако, довести свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств до конца не смогли, так как поставленное оборудование не было принято должностными лицами ДТ МВД».

В данном случае служители Фемиды отсылают нас к нормам закона ФЗ-44, который регулирует закупки госорганов. По его букве, если в аукционе (а именно такой формат был у проблемного тендера) выигрывает «иностранная» заявка, в то время как есть и российские, то договор будет подписан по цене ее предложения за вычетом 15% суммы. (С российским победителем торгов соглашение было бы подписано по финальной цене — без каких-либо вычетов.)

История вопроса

Напомним, тендер МВД на поставку проблемных ПК стартовал 20 марта 2020 г. в формате электронного аукциона с начальной максимальной ценой контракта в 1,12 млрд руб. Сроки подведения итогов несколько раз сдвигались, в том числе из-за жалоб в ФАС компаний «Тегрус» (структура Merlion) , «Депо» и «Аквариус».

Заказав у победившей (не с первого раза) «123 солюшнс» технику, министерство планировало обзавестись именно российскими компьютерами. На старте закупки МВД даже допустило использование в них отечественных микропроцессоров, но в процессе проведения тендера стало понятно, что «Эльбрусы» и «Байкалы» будущий поставщик использовать в ПК не сможет.

В результате «123 солюшнс» попыталась передать в МВД компьютеры российской марки RDW, которые для госорганов в полной мере российскими не являются — их нет в реестре отечественной радиоэлектронной продукции при Минпромторге. Это и стало причиной отказа МВД принимать технику — контракт был расторгнут.

Данное решение заказчика «123 солюшнс» успешно оспорила в Арбитражном суде Москвы в декабре 2020 г. Служители Фемиды обязали МВД принять спорный товар.

Из материалов разбирательства следовало, что ранее при передаче товара в министерство в качестве документа, подтверждающего страну его происхождения, компания предоставила МВД так называемый сертификат соответствия (серия RU № 0165013). «Отсутствие товара в реестре само по себе не опровергает его российское происхождение, которое подтверждено сертификатом соответствия», — гласил вердикт суда.

Отметим, что подобные сертификаты выдаются различными уполномоченными организациями и определяют соответствие продукции тем или иным требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров. Ранее эта сфера была охвачена институтом ГОСТов.

В то же время, как показывает практика CNews мониторинга ИТ-госзакупок последних лет, в части «железа» все госорганы считают единственно законным методом подтверждения российского происхождения продукции именно указание на факт его присутствия в реестре Минпромторга.

В январе 2021 г. представители МВД не смогли объяснить CNews, почему заявка «123 солюшнс» не была отклонена на тендере сразу же на этапе рассмотрения, хотя в ней четко было указано на отсутствие ПК в реестре.

Примечательно, что в ходе дальнейшего разбирательства в суде «123 солюшнс» заявила отказ от иска в части требований об обязании МВД принять товар, и 15 февраля 2022 г. суд этот отказ принял.