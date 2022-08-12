Российские хакатоны ищут бедных спонсоров, потому что богатых не осталось

Министерство экономики России собирается разрешить организаторам ИИ-хакатонов пользоваться госсубсидиями даже в том случае, если им не удалось найти щедрых спонсоров. Раньше для получения государственных денег на ИТ-соревнования они должны были привлечь, как минимум, 205 млн руб. из внебюджетных источников. Теперь сумму уменьшили в 8,5 раз – до 24 млн руб. Законотворцы объясняют инициативу тем, что в нынешних условиях организаторам соревнований для ИТ-шников не удается получать серьезную спонсорскую поддержку.



Послабления для обедневших хакатонов

Минэкономики России предложило снизить параметры внебюджетного финансирования, которое требуется для выделения субсидий на проект государственных хакатонов в области искусственного интеллекта. Порог снизят с 205 млн руб. до 24 млн руб. – такую сумму в год организаторы соревнований для ИТ-шников все равно должны добыть самостоятельно. Проект постановления правительства появился на на портале regulation.gov.ru 11 августа 2022 г.

Речь идет о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО «Россия – страна возможностей» на проведение хакатонов по искусственному интеллекту по решению бизнес-проблем и социальных проблем. Соревнования для ИТ-шников проводились в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика».

В пояснительной записке отмечается, что послабления вводятся в связи с текущей геополитической и экономической ситуацией.

«По причине ухода в настоящее время с российского рынка ряда крупных иностранных компаний возникли риски недостижения ранее запланированных показателей по привлечению средств из внебюджетных источников для проведения хакатонов, – сообщается в документе. – В свою очередь часть крупных российских компаний, потенциальных партнеров проведения хакатонов, сократили участие в подобных мероприятиях в целях экономии средств».

До 2024 г. в России должно пройти 116 ИИ-хакатонов

Чтобы пойти навстречу организаторам хакатонов, Минэкономики предлагает новую формулу покрытия расходов на проведение соревнования: 1/10 часть – это спонсорские средства, 9/10 – госсубсидия. В докризисные времена соотношение было 1/3. В то же время известно, что сокращения финансирования хакатонов из госказны не планируется.

Сколько соревнований уже провели

Проект «Цифровой прорыв: хакатоны и чемпионаты ИИ» запустили в июне 2021 г. В рамках федерального проекта ИИ до 2024 г. на них планировалось потратить 700 млн руб., включая финансирование из внебюджетных источников на 300 млн руб.

Цель проекта – насытить российский ИИ-рынок профессиональными кадрами и новыми продуктами в области искусственного интеллекта. В 2022 г. планировалось провести больше трех десятков соревнований для разработчиков. Во время соревнований, помимо прочего, проводятся научно-популярные лекции от российских специалистов по искусственному интеллекту, на которых рассматривают вопросы развития инновационной технологии и реальные примеры ее применения в бизнес-среде.

В 2021 г. принять участие в десяти ИИ-хакатонах успели больше тысячи молодых ИТ-специалистов и студентов. Об этом в ноябре 2022 г. сообщал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Он анонсировал проведение более 116 хакатонов в ближайшие три года: 85 региональных, 24 окружных и семь международных. В них должны принять участие более 21 тыс. человек.

«Это важные инвестиции в технологическое лидерство России, – подчеркивал Чернышенко. – Усилия государства и бизнеса направлены на кадровое и научно-технологическое развитие сферы ИИ. Благодаря хакатонам расширяется профессиональное ИИ-сообщество страны и соответствующая инфраструктура. Для участников это отличный шанс продемонстрировать свои профессиональные качества, заявить о себе и внести вклад в развитие цифровой экономики».

Победители хакатонов получали призы в виде путешествия: те, кто занял 1-3 место, получали поездку на 6-10 дней по России. Занявшим 4-7 места поездить предлагали внутри федерального округа.

Кто раньше платил за хакатоны

Сейчас среди частных компаний-партнеров хакатонов на сайте «Цифровой прорыв. Сезон ИИ» указаны VK, YandexCloud, Ruvents и «Ростелеком».

Хакатоны чаще всего воспринимаются ИТ-компаниями как возможность посмотреть на толковых специалистов в деле и получить базу потенциальных кандидатов. Об этом в беседе с CNews сообщила Марина Черепанова, HR директор компании ООО «Акстим».



«Самое важное – привлечь их к себе в команду. Но да, участие компаний в таких мероприятиях не всегда финансовое, чаще всего – это предоставление в качестве менторов, жюри своих экспертов», – уточнила эксперт.

Для участников, по ее словам, хакатоны – скорее, инструмент обучения, «прокачки своих скиллов и возможность поиграть в почти реальные проекты с заказчиком, ТЗ, сроками и презентацией продукта».

Автор Telegram-канала «Все о блокчейн, мозге и Web3.0» Ани Асланян сообщила «Коммерсанту», что хакатоны в последнее время выполняли функцию популяризации ИИ-технологий и привлечения молодых людей на профильные факультеты. В то же время еще до кризиса такие проекты для бизнеса не были привлекательными, потому что конкретных задач не решали – ведь в хакатонах участвуют специалисты разного уровня, и гарантии получить готовый работающий продукт – нет.