Параллельный импорт почти захлебнулся. Россиян ожидает дефицит Apple и Samsung

Отечественные ритейлеры опасаются, что страны ЕАЭС вскоре откажут российским партнерам в отгрузках техники по «серому» импорту. Это связано с тем, что посредники из третьих стран сейчас отгружают на российский рынок излишки. В августе же спрос на технику возрастет, при этом поставки в эти страны особенно в объеме необходимом для России не предвидятся. Поэтому посредники предпочтут обеспечить смартфонами и ноутбуками свой рынок, а не зарабатывать на российском.

«Серые» смартфоны могут закончится

Поставщики планшетов, смартфонов и компьютеров в России опасаются, что вскоре продавцы из стран ЕАЭС перестанут отгружать российским партнерам технику по схеме «серого» импорта. Это, в свою очередь, спровоцирует дефицит электроники на нашем рынке. Согласно прогнозам экспертов, объем поставок в Россию сократится с началом роста сезонного спроса на технику — в августе 2022 г. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных дистрибуторов и ритейлеров.

Сейчас локальные продавцы по схеме параллельного импорта отгружают в Россию излишки, объясняет собеседник издания на рынке дистрибуции. «Но, поскольку с августа спрос на внутренних рынках вырастет с началом школьного сезона и продлится до новогодних праздников, они могут начать отказывать в отгрузках российским компаниям», — говорит он.

В ЕАЭС уже нет свободных запасов, которые можно без проблем отправить на российский рынок, подтверждает коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. Рынок этих стран в целом сильно меньше российского, добавляет он, игроки не станут продавать электронику в Россию в ущерб себе, балансируя между «желанием заработать и необходимостью обеспечить товаром свои страны».

Спрос растет

По параллельному импорту в Россию ввозятся товары, которые легально поставлены в третьи страны, но не разрешены производителем к импорту на российский рынок. Такой механизм легализован в России до конца 2022 г. из-за ухода иностранных производителей техники с нашего рынка. В список товаров, которые доступны для ввоза по такому механизму, вошли гаджеты Apple, Samsung, игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo и другая электроника.

В России может возникнуть дефицит техники из-за отказа стран ЕАЭС поставлять их в Россию

Количество поисковых запросов на покупку различных товаров через параллельный импорт в июле 2022 г. увеличилось на 436% по сравнению с июнем 2022 г., следует из данных сервиса Wordstat «Яндекса». Всего за июль было более 1 млн запросов на покупку товаров по параллельному импорту, посчитали для «Коммерсанта» в Wordstat.

В Wildberries подтвердили тенденцию и уточнили, что сегмент электроники самый востребованный для поставки по такой схеме.

Цены поднимутся, а Apple исчезнет

Из-за растущего спроса российские продавцы уже опасаются, что техники ушедших брендов может не хватить. Так, по словам исполнительного директора diHouse (входит в группу «Ланит») Андрея Тарасова, параллельный импорт не сможет полностью покрыть спрос, поскольку запас электроники в дружественных странах ограничен. «Чтобы состоялась полноценная замена, нужно, чтобы ушедшие производители произвели столько же товара, сколько ранее производили для России, и отгрузили в третьи страны, где его можно было бы выкупить, а этого не происходит», — говорит он.

Алексей Погудалов указывает и на то, что посредники из третьих стран поднимают цены на электронику в ожидании, что российский дистрибутор «купит все что угодно». «Отдельные бренды или продукты не имеет смысла привозить, поскольку цена в России становится фактически запредельной для покупки», — утверждает он.

Погудалов сомневается, что в России может возникнуть полноценный дефицит электроники, но признает, что «отдельные премиальные бренды могут исчезнуть из магазинов». Источник издания на рынке электроники подтвердил, что в Казахстане, ОАЭ и других странах, из которых сейчас идут поставки, «нет такого объема гаджетов Apple и Samsung, который необходим российскому рынку».

Коммерческий директор Holodilnik.ru надеется, что в перспективе нехватку определенных товаров покроют альтернативные марки. «Пока по привычке люди хотят покупать Bosch, Electrolux, Samsung, Apple и другие бренды,— отмечает он. — Но через некоторое время поймут, что бренды, например, из Азии, Турции не уступают по техническим характеристикам и надежности, а по ценам даже более интересные, чем у европейцев, корейцев и американцев».