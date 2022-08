Apple отрицает проблему, из-за которой MacBook массово несут в ремонт

Apple отказала в ремонте экрана MacBook 2017, подверженного проблеме с экраном под названием FlexGate, о которой известно по всему миру. Она утверждает, что конкретно эта модель дефекта не содержит, но как минимум у одного ее владельца есть все доказательства обратного. Он уже подал иск против Apple и намерен распространить доказательства своей правоты по всему миру, чтобы другие пользователи также могли засудить Apple.

Apple призвали к ответу

Компания Apple, объявившая бойкот российским пользователям, не признает проблему заводского брака экранов некоторых старых моделей MacBook 2017 модельного года, пишет The Register. При этом у пользователей есть наглядные доказательства наличия дефекта. Скандал с участием Apple назревает в Австралии, но может распространиться на весь мир.

Проблема, о которой идет речь, носит название FlexGate и является давно подтвержденной. Еще весной 2021 г. CNews писал, что Apple намеренно продавала ноутбуки с этим дефектом, ничего никому не рассказывая, притом делала это годами.

Эффект сценического освещения или FlexGate. Красиво, но работать мешает

Проблема FlexGate заключается в очень коротком шлейфе, соединяющем матрицу экрана MacBook с системной платой. В результате он очень часто выходит из строя из-за постоянного натяжения, и на экране появляется так называемый «эффект сценического освещения». Устранить проблему можно лишь путем замены экрана вместе со шлейфом, что обходится пользователям в немалые деньги. Отдельно шлейф поменять нельзя из-за конструктивных особенностей ноутбуков Apple.

Что происходит в Австралии

Под натиском пользователей и судов Apple признала наличие проблемы FlexGate и на несколько миллиметров увеличила длину шлейфа в новых моделях MacBook, а также бесплатно поменяла необходимые запчасти всем, кто обратился за ремонтом. Однако Apple утверждает, что FlexGate подвержены лишь некоторые ноутбуки 2016-2018 гг. выпуска. По словам ее представителей, другие модели того же периода заявленного дефекта не имеют.

Житель Австралии Тристан Гуд (Tristan Goode) владеет MacBook 2017 модельного года и утверждает, что он тоже столкнулся с данной проблемой. Он обратился в Apple, но та отказала ему в бесплатном ремонте и запросила за него около $695 (42,7 тыс. руб.).

После этого Тристан Гуд направился в Гражданский и административный трибунал австралийского штата Новый Южный Уэльс (Civil and Administrative Tribunal of New South Wales, NCAT) с заявлением против Apple.

Сэкономленная пара миллиметров крошечного шлейфа вылилась для Apple в гигантские проблемы по всему миру и репутационный урон

В своем иске Гуд указал, что купил MacBook Pro 2017 модельного года. Это был его рабочий ПК во время пандемии коронавируса, и через некоторое время использования он столкнулся с FlexGate. Как оказалось, именно его модель относится к исключениям и не попадает под программу бесплатного ремонта.

Доказательства против Apple

Перед подачей иска Гуд решил сперва поискать в Сети жалобы на FlexGate владельцев таких же ноутбуков. По его словам, он нашел более 80 видеороликов, сделанных независимыми мастерами по ремонту MacBook, в которых запечатлена данная проблема. Эти видео наглядно показали, что MacBook Pro 2017 тоже имеет слишком короткий дисплейный кабель.

Тристан Гуд собрал немалое количество подтверждений своей правоты и передал все доказательства в NCAT вместе с иском. А чтобы Apple не смогла упрекнуть его в слишком частом использовании своего MacBook Pro, Гуд предоставил метаданные, описывающие количество раз, когда батарея его MacBook была заряжена, чтобы продемонстрировать, что его машина использовалась нечасто. Иными словами, если бы кабель дисплея был достаточно прочным и длинным, то за столь непродолжительное время эксплуатации ноутбука он бы не успел выйти из строя.

Apple попыталась возразить

Юристы Apple обратили особое внимание на иск Гуда и подготовили надежную, по их мнению, линию защиты. В частности, они утверждали, что его MacBook Pro достаточно старый, и что за годы эксплуатации он вполне мог выйти из строя сам по себе, а не из-за FlexGate. При этом представитель Apple не смог ответить на вопрос, почему компания исключила из программы бесплатного ремонта сразу несколько моделей, раз в них действительно используются бракованные компоненты.

Во время слушания Гуд прокомментировал фразу о «древности» его ноутбука, процитировав FAQ с сайта Apple. В нем говорится: «Большая часть продуктов Apple служит долго и часто передаются, перепродаются или возвращаются в Apple первым владельцем для использования другими». Редакция CNews убедилась, что данная фраза действительно присутствует на сайте Apple.

Apple сама утверждает, что ее MacBook способны работать годами

В качестве дополнительного доказательства надежности техники Apple Гуд упомянул, что MacBook 2011 модельного года, который он подарил родственнику, по-прежнему работает отлично.

NCAT поддержал Гуда лишь формально. В итоговом вердикте не содержится четкого мнения о том, есть ли у всех MacBook 2017 и 2018 гг. выпуска проблема с FlexGate, но конкретно с лэптопом Гуда дефект был подтвержден.

При этом нет информации, почему Гуд направился именно в NCAT. Это не судебная инстанция, и ее решение в данном случае нельзя считать прецедентом. Как пишет The Register, вынесенный NCAT вердикт предоставляет австралийским владельцам старых MacBook возможность обратиться за компенсацией, но не гарантирует, что Apple поспешит выплатить ее.

Тем не менее, сам Гуд уверен, что доказательства и результаты показывают, что у Apple есть системная проблема. Он планирует широко распространить документы и результаты своего дела в надежде, что это даст другим владельцам Mac, которые, возможно, пострадали от FlexGate, шанс добиться возмещения ущерба. «Это положило бы конец горю многих пострадавших покупателей MacBook Pro по всему миру, если бы Apple просто признала тот факт, что FlexGate затрагивает гораздо больше моделей, чем они признают», – сказал он.