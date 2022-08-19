МТС закроет салоны связи и сократит продажи SIM-карт

В России в ближайшем будущем может резко сократиться число салонов МТС. Оператор намерен оптимизировать свою сеть, поскольку все больше пользователей предпочитают покупать гаджеты в интернете. Наряду с этим МТС хочет уменьшить объемы продаваемых SIM-карт, мотивируя это тем, что они стали слишком дорогими в закупке.

Меньше SIM-карт – ниже расходы

Оператор связи МТС готовится к сокращению своей сети салонов связи по всей России, пишет ТАСС со ссылкой на президента МТС Вячеслава Николаева. Одновременно с этим оператор намерен и снизить объемы продаваемых SIM-карт.

По словам Вячеслава Николаева, в современном мире стоимость SIM-карт выросла «на порядок», то есть в десять раз. Он добавил, что в нынешних реалиях «самое время этот рынок оздоравливать».

Президент МТС подчеркнул, что пришло время снижать объемы продаж SIM-карт. «Для нас экосистемные эффекты дают очень серьезные плюсы и в снижении оттока – это тоже позволяет более спокойно относиться к продажам», – добавил он.

«С точки зрения телекома мне кажется, что это (сокращение продаж SIM-карт – прим. CNews) очень своевременный вопрос, и, возможно, будут правильные действия со стороны всего рынка. Мы, по крайней мере, в эту сторону пойдем. Надеемся, что коллеги не будут сильно отставать, потому что это (продажа SIM-карт – прим. CNews) действительно становится дороже и бессмысленнее», – подчеркнул Николаев.

SIM-карты в современной реальности стали очень дорогим удовольствием

На вопрос CNews, насколько радикально сократятся объемы продаж SIM-карт новым абонентам, и как именно это будут реализованы данные ограничения, представители МТС на момент публикации материала не ответили. Также они не сообщили, на какие методы привлечения новых абонентов оператор намерен переключиться.

Стоимость SIM-карт действительно возросла. Это одно из многочисленных следствий новой геополитической ситуации, когда одни поставщики не могут организовать производство необходимого объема карт, а другие повышают цены на свою работу.

Между тем, операторы, в том числе и МТС, уже нашли, на кого переложить свои возросшие расходы. Еще в конце июня 2022 г. CNews писал, что все федеральные мобильные операторы России в разное время сделали услугу покупки SIM-карты платной.

Другими словами, тяжесть изменений в мировой геополитике легла на плечи россиян, желающих подключиться к МТС, «Билайну», «Мегафону» или Tele2. В настоящее время стоимость SIM-карты составляет 50 руб., но нет никаких гарантий, что в будущем они не подорожают.

Салоны связи больше не нужны

Президент МТС Вячеслав Николаев отметил, что в нынешнее время российские телеком-операторы не нуждаются в широкой сети брендированных салонов связи. По его словам, все большее число россиян и гостей страны предпочитают совершать покупки в режиме онлайн. Это, по всей видимости, касается и средств связи.

Вячеслав Николаев не уточнил, какими темпами пойдет сокращение сети салонов МТС. Информация об их актуальном количестве в свободном доступе не представлена, а представители МТС на этот вопрос CNews не ответили. Следует отметить, что закрытие салонов связи любого оператора не только заставляет россиян тратить больше времени на поиск оставшихся, но и «высвобождает» энное количество сотрудников.

Искать салон своего оператора придется дольше

Для МТС сокращение своей сети салонов – это не новое направление деятельности, а уже многолетняя практика. Закрывать свои точки продаж оператор начал шесть лет назад, в 2016 г.

К концу 2016 г. у МТС оставалось в общей сложности 6200 салонов. В августе 2020 г. стало известно о закрытии 600 таких точек продаж, а к июлю 2021 г. МТС закрыл в общей сложности 820 салонов.

Следует отметить, что операторы не только закрывают старые салоны, но и иногда открывают новые. Так, по итогам I квартала 2021 г. у МТС осталось 5334 салона, включая те, что были открыты по франшизе. Но это все же на 3,2% меньше показателей за первую четверть 2020 г.

«Общеоператорская» тенденция

Своими салонами связи владеют все операторы «Большой четверки». Помимо МТС, точки продаж есть у «Билайна», Tele2 и «Мегафона».

Весь квартет на протяжении нескольких лет «оптимизирует» свои сети. Если МТС занимается этим с 2016 г., то «Билайн» присоединился к данному тренду в 2019 г. Более того, «Билайн» еще в 2020 г. планировал полностью отказаться от своих салонов связи и передать их все единого франчайзи с целью сокращения убытков.

«Мегафон» включился в этот процесс в 2017 г., сразу взяв высокий темп. Если к концу 2016 г. в нее входило 4500 салонов (из них 2500 по франшизе), то в период с января по март 2017 г. он закрыл примерно 400 точек.

В схожем направлении движется и Tele2. По итогам I квартала 2021 г. у него было около 2600 салонов – на 5% меньше, чем в IV квартале 2020 г. На тот момент вся сеть точек продаж Tele 2 состояла из салонов, открытых по франшизе.