Самый эксцентричный айтишник в мире Джон Макафи инсценировал свою смерть. Он жив и скрывается, утверждает на камеру его подруга

Смерть Джона Макафи, считающегося погибшим в испанской тюрьме летом 2021 г., может быть поддельной. На этом настаивает его бывшая девушка, которой он якобы звонил после гибели. По ее словам, он скрывается в США и находится в штате Техас. Прямых доказательств этому нет, но Джон всегда был известен своими неординарными поступками.

Макафи Шредингера

Основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи (John McAfee), считающийся умершим, мог инсценировать свою смерть, пишет портал GizChina. Легендарный скандально известный айтишник может жить в Техасе (штат США).

С таким утверждением выступила бывшая девушка Макафи Саманта Эррера (Samantha Herrera). Она заявила об этом почти на весь мир в фильме «Бегущий с дьяволом. Дикий мир Джона Макафи» (Running With the Devil: The Wild World of John McAfee). Киноленту снял стриминговый сервис Netflix, локализованный в России в октябре 2020 г. и ушедший с российского рынка в марте 2022 г. в угоду санкциям, за что поплатился массовым оттоком пользователей.

Саманта Эррера подчеркнула, что Макафи действительно находится на территории США, несмотря на то, что умер он у тюремной камере в Испании. «После того, как Макафи умер, он мне позвонил, и он сказал, что заплатил за свою фальшивую смерть», – сказала она.

Вероятность того, что Джон Макафи все-таки жив, отрицать пока нельзя

CNews писал, что Джон Макафи скончался в последних числах июня 2021 г.

Знают трое – знают все

По словам Саманты, во время звонка создатель антивирусного гиганта McAfee предложил ей сбежать вместе с ним. Он сказал также, что всего три человека в мире знали о том, что смерть в тюрьме была ненастоящей. Саманта отказалась называть их имена, а также не уточнила, что побудило раскрыть секрет Макафи, если таковой имеется, всему миру.

На момент публикации материала не было фактов, подтверждающих слова Саманты. В то же время нет и доказательств того, что она лжет.

У режиссера фильма про Макафи Чарли Рассела (Charlie Russel) есть сомнения по поводу заявления Эрреры о том, что Джон все еще жив. Как сообщал CNews, Макафи был арестован в Испании в октябре 2020 г. за уклонение от уплаты налогов. Ему грозило 30 лет тюрьмы.

Саманта Эррера

23 июня 2021 г. национальный суд Испании одобрил экстрадицию Макафи в США, через несколько часов после того, как стало известно, что он был найден мертвым в своей камере. Официальное вскрытие показывает, что Макафи покончил жизнь самоубийством, но до этого Макафи неоднократно писал в социальных сетях, что, если его найдут мертвым в тюрьме, то это не будет актом самоубийства. Он намекал, что есть люди, желающие лишить его жизни.

На момент своей смерти, возможно, инсценированной, Джону Макафи было почти 76 лет. На тот момент срок его пребывания в испанской тюрьме в ожидании экстрадиции в США перевалил за восемь месяцев.

Факт смерти зафиксирован

На момент публикации материала существовало решение испанского суда, в котором говорится, что Макафи сам лишил себя жизни. Вердикт был вынесен лишь в феврале 2022 г., и неясно, почему суд так медлил, если Джон умер в июне 2021 г.

Не все родственники разделяют позицию испанской судебной власти по данному вопросу. К примеру, бывшая жена Макафи Дженис (Janice) настаивает, что ее экс-супруг был именно убит. По словам адвоката, участвовавшего в деле, Дженис немедленно обжаловала решение судьи в вышестоящей инстанции.

Оставаться на слуху даже после смерти

Джон Макафи на протяжении многих лет жизни был крайне неординарной личностью Даже после своей смерти (факт ее инсценировки пока не доказан) он у него получается оставаться на слуху у миллионов людей по всему миру.

Всемирную известность Макафи принесло не только создание в 1987 г. антивирусной компании McAfee. Он ушел из нее в 1994 г. Например, в 2012 г. он проходил главным подозреваемым в деле об убийстве своего соседа в Белизе. Также он обвинялся в хранении и продаже оружия и различных нелицензированных медикаментов. Об этом был снят отдельный фильм.

Джона Макафи едва ли можно считать ординарным айтишником

В дальнейшем все обвинения с Макафи были сняты, но его потенциальные махинации в Белизе в итоге могли привести к покушению на него, случившемуся, по заверениям самого Макафи, в конце июня 2018 г. Создатель антивируса McAfee сообщил тогда, что его пытались отравить, в результате чего он два дня пролежал в больнице без сознания.

В конце 2020 г. он «прославился», тем, что обманул весь мир. Уверовав в криптовалюту, Джон Макафи летом 2017 г. заявил, что съест собственный пенис, если к концу 2020 г. биткоин не будет стоить $500 тыс. В конце 2017 г., в один из лучших периодов для мирового крипторынка, Макафи повысил ставки до $1 млн.

Надежд Макафи биткоин не оправдал – пика стоимости (около $69 тыс.) он достиг лишь в ноябре 2021 г. Однако основатель McAfee «членовредительством» заниматься не стал, словно забыв о своем обещании.