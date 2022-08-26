Российские разработчики получили массовый отказ в ИТ-аккредитации. Это оказался технический сбой

Целый ряд российских ИТ-компаний получил рассылку от имени Минцифры об аннулировании аккредитации, которая позволяет организациям получить налоговые льготы. Минцифры признало ошибку.

Ошибочный отказ в аккредитации

Сегодня, 26 августа 2022 г. в Telegram-канале Минцифры появилось сообщение об ошибочном аннулировании ИТ-аккредитации ряда российских софтверных компаний.

«Сегодня некоторые ИТ-компании получили в рассылке госуслуг ошибочное уведомление об аннулировании государственной аккредитации, — сообщило министерство. — Произошел технический сбой. В ближайшее время те, кто получил такое сообщение ошибочно, получат письмо-опровержение от госуслуг. Приносим свои извинения за техническую ошибку».

Редакции CNews стало известно, что ошибочную рассылку получило весьма много ИТ-компаний, включая, например, разработчиков отечественных ОС, однако все же не все из числа организаций аккредитованных при министерстве.

«Мы получили такое уведомление от Минцифры, — сообщил CNews генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. — В ближайшее время мы планируем уточнить, действительно ли оно поступило в результате технического сбоя, как сообщает министерство».

Что включало послание

По данным одной из компаний, ей пришел текст следующего содержания. «Ваша аккредитация аннулирована, — гласила тема сообщения. — Здравствуйте. Минцифры проверило вашу организацию на основании п. 15 положения о государственной аккредитации. По результатам проверки, проведенной в том числе на основе данных из открытых источников, не выявлено достаточных оснований для отнесения вашей организации к ИТ-области. В связи с этим государственная аккредитация компании аннулирована. Минцифры разработало новый порядок государственной аккредитации. Ожидается, что он в ближайшее время будет принят правительством. После этого вы сможете повторно подать заявление и приложить документы, подтверждающие деятельность в области ИТ». «Госуслуги, проще, чем кажется», гласила стандартная, по всей видимости, подпись к сообщению.

Для чего нужна аккредитация

Аккредитация при Минцифры в качестве ИТ-организаций полезна для компаний для получения ряда налоговых льгот.

Минцифры ошибочно отказала множеству компаний в ИТ-аккредитации

На сайте министерства говорится, что «государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на анонсированные Правительством меры поддержки, среди которых налоговые льготы и другие преференции». Ведомство сообщает, что льготы предоставляются компаниям при соблюдении дополнительных условий: ИТ-деятельность должна приносить не менее 90% от общего числа доходов, а численность сотрудников составлять не менее семи человек.

Сообщение от Госуслуг, полученное одной из ИТ-компаний

«Услугу по государственной аккредитации предоставляет Минцифры, — говорится на сайте министерства. — Обратиться за ней может организация, работающая в сфере ИТ, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Подать заявку можно через Госуслуги. Заявления принимаются только от юридических лиц, а решения об аккредитации выносятся в течение одного рабочего дня».

На сайте Минцифры сейчас опубликовано сообщение о том, в соответствии с законом о поправках в налоговый кодекс с 1 августа 2022 г. «приостановлена подача заявлений до принятия нового порядка аккредитации; сейчас Минцифры совместно с профильными ассоциациями и регионами ведет работу над совершенствованием критериев и процедуры аккредитации ИТ-компаний».