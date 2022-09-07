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Разработчика сверхзащищенного мессенджера Signal возглавила организатор массовых забастовок в Google, уволившаяся со скандалом

Экс-менеджер Google и старший советник по искусственному интеллекту в Федеральной торговой комиссии США вступила в созданную под нее должность президента Signal Foundation, разработчика защищенного мессенджера Signal и одноименного протокола обмена сообщениями. «Корпорацию добра» она покинула в 2019 г. после того, как оказалась в опале из-за своей бурной протестной деятельности. Женщина возглавляла марши протеста против сотрудничества Google с военными, несоблюдения этики в работе с искусственным интеллектом и сексуальных домогательств.

У Signal появился президент

Signal Foundation, курирующая разработку защищенного мессенджера Signal, объявила о назначении президентом Мередит Уиттакер (Meredith Whittaker), экс-менеджера Google и основателя института AI Now Institute при Нью-Йоркском университете.

«В этой роли я буду работать с главным исполнительным директором и руководством Signal, уделяя особое внимание стратегии Signal, обеспечению нашей финансовой устойчивости, оттачиванию и расширению связей с общественностью и всему, что поможет усилить позиции приложения и организации», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Signal от имени Уиттакер.

Ранее в организации не было должности президента. Уиттакер с 2020 г. занимала пост члена совета директоров Signal Foundation.

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В разговоре с The Washington Post новоиспеченный руководитель недвусмысленно намекнула, что пользователям мессенджера следовало бы с большим энтузиазмом оказывать проекту финансовую поддержку.

«Разработка и поддержка такого приложения как Signal стоит десятки миллионов долларов в год», – заявила она. По словам Уиттакер, любой сервис может выживать либо за счет сбора и дальнейшей перепродажи (в том или иной форме) данных пользователей, либо благодаря краудфандингу, и третьего не надо. Собирать данные Signal не хочет – это идет вразрез с идеологией проекта, следовательно, сообществу придется раскошелиться или проекту придется тяжко.

Кто такая, чем знаменита

Широкую известность Уиттакер приобрела в 2018 г., будучи сотрудницей Google, как один из организаторов массовых протестов против политики компании. В Google женщина занимала должность программного менеджера. Помимо этого, она основала и возглавила в компании Открытую исследовательскую группу и выступила соосновательницей института AI Now Institute, который занимается исследованием этических проблем применения искусственного интеллекта.

В июле 2019 г. Уиттакер, уволилась из Google. Как и другие активисты, занимавшиеся координацией протестных акций, она утверждала, что подверглась преследованию за свою деятельность со стороны компании. Всего выпускница Калифорнийского университета в Беркли (имеет степень бакалавра в области риторики) отдала Google 13 лет своей жизни.

Уиттакер сыграла важную роль в организации протестов внутри компании против сотрудничества Google с американскими военными в рамках проекта Maven.

Вместе с идеологическими сторонниками она сумела пресечь попытку запуска Google в Китае специального цензурируемого поисковика Dragonfly в Китае.

Наиболее массовый характер имел протест против зарплатного неравенства и сексуальных домогательств в Google в 2018 г. В тогдашнем марше приняло участие около 20 тыс. сотрудников и подрядчиков компании.

В ноябре 2021 г. Уиттакер присоединилась к Федеральной торговой комиссии США (FTC) в роли старшего советника по вопросам в сфере искусственного интеллекта. Работать Уиттакер предстояло под началом недавно назначенной на пост главы комиссии Лины Хан (Lina Khan). Хан, ставшая самым молодым руководителем в истории организации, как и сама Уиттакер, является последовательным критиком крупных технологических компаний, доминирующих на различных рынках в силу своего монопольного положения.

Сложные времена

Для Signal Foundation сейчас не самые простые времена – организация пребывает в состоянии переходного периода. В начале 2022 г. пост главного исполнительного директора (CEO) Signal Messenger LLC («дочка» Signal Foundation, которая занимается непосредственно разработкой мессенджера Signal) покинул Мокси Марлинспайк (Moxie Marlinspike) – создатель Signal.

Обязанности Марлинспайка на себя взял Брайан Эктон (Brian Acton), сооснователь еще одного популярного сервиса обмена сообщениями – WhatsApp. Назначение Эктона в компании называли временной мерой, однако по сей день столь важную позицию так и не смогли закрыть. Кроме того, как отмечает The Verge, под вопросом находится «общая устойчивость проекта». Стоит отметить, что Signal не является коммерческим проектом и существует на пожертвования. К примеру, все тот же Брайан Эктон в 2017 г. вложил в него $50 млн.

Помимо мессенджера, Signal Foundation курирует развитие открытого протокола для оконечного шифрования сообщений (Signal Protocol). В 2016 г. его поддержка появилась в WhatsApp. По данным SimilarWeb, на конец 2021 г. аудитория мессенджера насчитывала около 40 млн человек. Это не идет ни в какое сравнение с показателями WhatsApp (около 2 млрд) и даже Telegram Павла Дурова (примерно 500 млн).

В 2021 г. руководство Signal объяснило сотрудникам что для выхода на безубыточность сервису необходимо довести пользовательскую базу до 100 млн человек.

Дмитрий Степанов

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