Глава Intel: «Компания на дне». Битва с AMD за сервера почти проиграна

Гендиректор Intel сообщил о достижении компанией дна на рынке серверных процессоров. Ее доля в этом сегменте падает, а давление со стороны AMD с каждым разом усиливается. Так будет продолжаться, по подсчетам СЕО, как минимум до 2025 г. Единственной пока что надеждой Intel являются гибридные CPU Sierra Forest, ожидаемые в 2024 г., но AMD собирается выпустить их прямых конкурентов на год раньше.

Дно обнаружено. Снизу пока не стучат

Глава компании Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) признал, что Intel достигла дна (bottom), по меньшей мере, в сегменте серверных процессоров, и уступает AMD, пишет Tom’s Hardware. Он прямым текстом заявил, что II и III кварталы 2022 г. оказались для нее наихудшими в этом плане. При этом третья четверть еще не завершена – квартал закончится 30 сентября.

«Мы действительно ожидаем, что в целом наш бизнес в области центров обработки данных (серверный бизнес – прим. CNews) будет расти с каждым годом по мере нашего продвижения вперед. Как мы сказали, наши результаты ко II и III кварталом 2022 г. являются дном. Мы считаем, что будем терять долю, по крайней мере, до конца следующего года», – сказал Гелсингер. (We do expect that overall our data center business grows every year as we go forward. From where we are, as we said, Q2, Q3 is the bottom. But we believe that we're still losing share at least through next year).

Гелсингер – это настоящий ветеран Intel с более чем 30-летним стажем, стоящий за многими ее наиважнейшими достижениями и разработками. Он был назначен на пост СЕО компании в январе 2021 г. после того, как ее едва не погубил Роберт Свон (Robert Swan), предыдущий гендиректор и бывший финансовый директор Intel. Весной 2021 г. Гелсингер анонсировал многолетнюю программу по поднятию Intel с колен, в которую, правда, не входили достижение дна на рынке серверных процессоров и громогласный уход из России.

Программа Гелсингера по оздоровлению Intel пока не работает

По словам Гелсингера, Intel в настоящее время теряет позиции на серверном рынке и продолжит это делать еще как минимум несколько лет. Согласно его прогнозам, первые робкие попытки отыграться компания предпримет лишь в 2025 г., а то и вовсе в 2026 г.

Где-то убыло, где-то прибыло

Негативное влияние на положение Intel в серверном сегменте мог оказать и вынужденный перенос релиза новых процессоров поколения Sapphire Rapids. Задержка незначительная, так как, по плану, Intel собирается выпустить их до конца 2022 г., но это дает одной компании возможность еще сильнее подвинуть ее в серверном сегменте.

Название этой компании – AMD. Это, по сути, единственный конкурент Intel на рынке CPU с архитектурой х86, будь то настольные, мобильные или серверные решения.

Как пишет Tom’s Hardware, в области процессоров для серверов AMD на протяжении 13 кварталов (более трех лет) уверенно теснит Intel. Конечно, на лидерство она пока не претендует, но доля в размере 20,2% – это весьма впечатляющий результат.

Достижения AMD признал и сам Патрик Гелсингер. Не став называть конкретные модели серверных процессоров конкурента, он отметил лишь, что грядущие Sapphire Rapids хоть и лучше в сравнении с нынешними Epyc по некоторым основным параметрам, но все же не настолько сильно, чтобы замедлить рост доли AMD.

Спасительная технология, подсмотренная у конкурентов

В настоящее время все большую популярность набирают серверы на базе процессоров с архитектурой ARM. Такие CPU производит, в частности, основанная экс-президентом Intel компания Ampere.

Многие ARM-процессоры имеют отличительную особенность – они гибридные, так как содержат и высокопроизводительные, и энергоэффективные ядра. Эту особенность Intel впервые в своей истории скопировала в 2021 г., выпустив настольные CPU Alder Lake.

Теперь же Intel намерена выпустить еще и серверные чипы с гибридной компоновкой. Они войдут в серию Sierra Forest, релиз которой предварительно назначен на 2024 г.

Но загвоздка в том, что интерес к разным типам ядер в одном процессоре проявляет и AMD – свои первые серверные CPU такого рода она собирается выпустить в 2023 г.

Ситуация для Intel усугубляется тем, что свои грядущие процессоры AMD собирается выпускать по 5-нанометровой топологии. Фабрики Intel рассчитаны максимум на 10 нм, так что ей придется уступить AMD в этом плане или договориться со сторонним производителем о выпуске Sierra Forest по современным нормам.

Intel нужно выжить

Судя по всему, Intel, как и китайская Huawei несколькими неделями ранее, активировала режим выживания. Патрик Гелсингер не стал исключать вероятности отказа компании от некоторых направлений своего бизнеса.

У Intel, не к ее чести, имеется богатый опыт сворачивания крупных проектов. Так, в январе 2021 г. компания объявила о прекращении разработки сверхбыстрой компьютерной памяти Optane. В середине ноября 2020 г. она заявила о подготовке к продаже своего подразделения Enpirion Power Solutions по разработке конвертеров и регуляторов напряжения приблизительно за $85 млн.

Покупателем выступила MediaTek – крупнейший в мире разработчик мобильных ARM-процессоров. С лета 2022 г. некоторые ее чипы выпускаются на фабриках Intel – компания впервые в своей истории превратилась в контрактного вендора микросхем.