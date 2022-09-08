Водители Amazon объединились в профсоюз, чтобы бороться с ИИ-навигатором компании

Две группы водителей, обслуживающих Amazon в Японии, объединились в профсоюзы, требуя повышения зарплат и снижения времени переработок. По их мнению, диспетчерская система Amazon на базе ИИ сильно усложняет им жизнь, задавая невозможные маршруты.

Там не проехать

Водители грузовиков, работающих на Amazon в японском городе Нагасаки, организовали профсоюз в порядке протеста против действий работодателя. Одной из причин протеста стал негативный опыт взаимодействия с искусственным интеллектом, предлагавшим в навигаторах «невозможные маршруты».

Участники профсоюза заявили, что эксплуатация со стороны работодателя перешла все терпимые границы: за переработку им не платят, требования по количеству доставок растут, а кроме того, работу дополнительно осложняет корпоративное ПО Amazon, которое устанавливает маршруты и сроки доставки - на поверку совершенно нереалистичные.

Как заявил Тацуя Секигучи (Tatsuya Sekiguchi) вице-председатель организации Tokyo Union, которая помогает профсоюзам отстаивать права, ИИ-решение Amazon нередко отправляет водителей по неэффективным маршрутам, что заставляет их искать новые пути. «ИИ не учитывает реальные условия окружающего мира - например, реки и железнодорожные пути или дороги, которые слишком узки для проезда [крупногабаритного] транспорта. В результате - невыполнимые требования и переработка», - отметил Секигучи в интервью Bloomberg.

Водители японского Amazon объединились в профсоюз, чтобы бороться с диспетчерской системой на базе ИИ, которая задает им невозможные маршруты

Число заказов при этом растёт, а Amazon не торопится компенсировать водителям переработку - рабочий день водителей может значительно превышать 12 часов. При этом водителям самим приходится платить и за топливо, и за техническое обслуживание своих автомобилей.

ИИ как улика

Количество доставок, которые водителям предлагается доставлять за день, резко начало расти около года назад, когда Amazon внедрил систему искусственного интеллекта для управления маршрутами водителей.

Профсоюз требует от Amazon повышения поденной зарплаты, компенсацию расходов на топливо и сокращения переработок. Те же требования выдвинул другой профсоюз, сформировавшийся в июне в другом японском городе - Йокосуке.

Водители-экспедиторы, однако, не являются работниками самой корпорации Amazon: номинально они подрядчики, работающие на сторонние логистические компании, так что Amazon не несёт никакой формальной ответственности за условия их работы. Однако члены профсоюза считают, что поскольку они обслуживают именно Amazon и получают заказы напрямую от этой компании через мобильные приложения, то их следует считать её работниками, и относиться соответствующим образом.

«Внедрение высоких технологий часто осуществляется под предлогом улучшения условий труда людей, однако на практике это далеко не всегда так. Выгодоприобретателями оказываются крупные компании, но не обязательно - их работники и подрядчики, - говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. - В данном случае, впрочем, Amazon, похоже, сильно сэкономил на ИИ-решении, потому что сложно себе представить, чтобы оно не учитывало мосты, переезды и ширину дорог при прокладке маршрута, то есть факторы, объективно и неизбежно влияющие на скорость доставки. Но вероятность того, что крошечные профсоюзы смогут что-то изменить в работе Amazon, переоценивать не стоит».

К настоящему времени все попытки переговоров Amazon проигнорировал, ссылаясь на то, что водители - субподрядчики, и разбираться с их условиями работы должны нести их непосредственные наниматели.