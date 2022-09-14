План Intel по вывозу российских айтишников провалился. Их переманила экс-«дочка» Сбербанка

Несколько десятков сотрудников российского офиса Intel в Нижнем Новгороде перешли в отечественную компанию Cloud, ранее известную как SberCloud. Все они были частью одного подразделения. Intel, свернувшая свой бизнес в России собиралась вывезти несколько сотен сотрудников своего представительства за рубеж. Также Cloud переманила работников российских офисов IBM и Cisco.

Intel упустила свой шанс

Сотрудники российского офиса Intel в Нижнем Новгороде перешли в штат российской компании Cloud, пишет TAdviser. Место работы сменила команда, занимавшаяся в Intel разработкой эмуляторов для новых процессоров.

На момент публикации материала доподлинно неизвестно, скольких людей приняла на работу Cloud. По предварительным оценкам. Перейти в нее из решились несколько десятков теперь уже бывших сотрудников российского представительства американского чипмейкера.

Intel не смогла удержать, в частности, специалистов с компетенциями в сфере системной разработки, сообщили агентству представители Cloud. По их словам, вновь прибывшие сотрудники «усилят Cloud в части платформ виртуализации (micro VM, vGPU), хранения (SDS, RDMA) и передачи данных (SDN)». Знания и опыт бывших работников российского опыта Intel также будут использоваться при разработке решений ML Space и Standart (IaaS, PaaS).

Произошедшее идет вразрез с планами самой Intel. Как сообщал CNews, она стремится вывезти как можно большее число своих российских работников в другие страны. По предварительным данным, счет идет на сотни специалистов. О нежелании вести бизнес в России Intel заявила еще весной 2022 г.

Таинственный работодатель

Новое место команды разработчиков для эмуляторов CPU – это компания, гораздо более известная под своим предыдущим названием SberCloud. Это дочернее предприятие Сбербанка (ООО «Облачные технологии»), облачный сервис, основанный в Москве в октябре 2016 г. и на начальном этапе принадлежавший ему через других «дочек» – юридические лица «Цифровые технологии» и «Цифровые активы». (данные ЕГРЮЛ). Уставный капитал компании – около 5,62 млрд руб.

По итогам 2021 г. SberCloud получила 8,9 млрд руб. выручки при чистой прибыли 393,3 млн руб. В мае 2022 г. все дочерние предприятия Сбербанка вышли из списка учредителей SberCloud (данные «Контур.фокус»).

Месяцем позже из названия SberCloud исчезла приставка Cloud. Компания провела ребрендинг и получила новый логотип. Изменение названия связано с выходом «дочек» Сбербанка из состава акционеров Cloud. Что побудило их сделать это, неизвестно. Не исключено, что здесь замешаны антироссийские санкции, под которые Сбербанк попал в начале весны 2022 г.

Cloud известна, помимо прочего, запуском совместно со Сбербанком двух суперкомпьютеров – Christofari в ноябре 2019 г. и Christofari Neo двумя годами позже. В рейтинге TOP-500 за июнь 2022 г. они занимали 80 и 46 места соответственно.

Сотрудники разбегаются

Intel стала очередной американской компанией, чьи российские сотрудники массово перешли под крыло Cloud. Первой была IBM, тоже ушедшая из России весной 2022 г. и поставившая под угрозу увольнения сотни своих сотрудников. В Cloud перешла группа Client Engineering из российского офиса американской корпорации.

Американские корпорации не в силах остановить массовый переход российских сотрудников в другие компании

В IBM Client Engineering входят архитекторы решений, инженеры DevOps, специалисты по работе данными, дизайнеры, технические разработчики, а также эксперты по безопасности. «Действительно, эта команда перешла в компанию Cloud. Это технические специалисты с уникальными компетенциями, которые будут помогать крупным заказчикам решать задачи модернизации ИТ-инфраструктуры, оптимизации приложений и миграции в облако Cloud», – сообщили агентству в Cloud.

Пока неясно, ушла ли команда целиком, или же в Cloud работает лишь часть ее коллектива. Известно лишь, что в числе сменивших работу есть Игорь Хапов, теперь уже бывший директор департамента инновационных решений IBM. Его стаж в российском офисе IBM составил приблизительно 12 лет.

Также в штате Cloud с недавних пор числятся сотрудники российского представительства американской Cisco. Она тоже больше не планирует работать в России.