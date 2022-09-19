Резиденту «Сколково» не дали удалить из Сети негативные отзывы сотрудников. Суд решил, что это ограничит свободу Рунета

Сколковская компания, создавшая сервис распознавания документов силами искусственного интеллекта и людей-верификаторов, не смогла вычистить из интернета негативные отзывы о ней ее сотрудников. У суда, в который она обратилось, нашлось множество аргументов, почему этого делать нельзя.

Запрещено запрещать комментарии

Как выяснил CNews, резидент «Сколково», компания «Биорг» не смогла добиться в суде признания негативных интернет-комментариев своих сотрудников «несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию». На основании такого признания эти комментарии могли бы быть по закону удалены.

«Биорг» известен как разработчик системы распознавания документов Beorg Smart Vision. В ней основные массивы текстов распознаются нейронными сетями, но часть данных, в которых искусственный интеллект «усомнился», проверяется живыми людьми. На своем сайте компания отмечает, что на нее на удаленке работает свыше 55 тыс. таких людей-верификаторов по всей России. Штатных сотрудников у нее около 50.

В поле зрения компании попали сайты отзывов о работодателях pravda-sotrudnikov.ru, ocompanii.net, tipworker.com, nahjob.top, orabote.top, retwork.com. В Арбитражный суд Москвы «Биорг» обратился 4 апреля 2022 г. — с заявлением об «установлении фактов, имеющих юридическое значение».

Сколковскому резиденту не позволили вычистить из сети негатив о себе

С точки зрения заявителя, размещенные на упомянутых сайтах отзывы с информацией о недобросовестном поведении компании сформулированы в виде утверждений, умаляющих деловую репутацию компании. «Биорг» утверждает, что отзывы являются недостоверными, порочащими его честь и достоинство, поскольку создают у потенциальных партнеров и клиентов ложное представление о том, что компания осуществляет предпринимательскую деятельность некачественно и оказывает неквалифицированные услуги. Такие утверждения формируют негативное общественное отношение к хозяйственной деятельности заявителя и наносят вред ее репутации, говорилось в иске.

Судей эта аргументация не убедила; 22 июля 2022 г. «Биоргу» в удовлетворении его иска было полностью отказано. Компанию такое решение не устроило, и 23 августа она подала жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Редакция CNews ожидает от компании комментариев относительно того, как именно она собирается оспаривать вердикт судей первой инстанции, чем станет аргументировать свою позицию.

На чем основывались судьи

В своем решении служители Фемиды отмечают, что само по себе субъективное мнение о качестве услуг и деятельности организации, изложенное в корректной форме и не носящее оскорбительного характера, не может быть признано недостоверной и порочащей информацией. «В данном случае частные мнения авторов могут быть оспорены заинтересованным лицом в порядке полемики, то есть ответа, реплики или комментария», — указывают они.

Также судьи ссылаются на действующее российское законодательство, в соответствии с которым под запрещенной к распространению понимается «информация, направленная на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иная информация, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность». Однако, как усматривается из материалов дела, приведенные заявителем отзывы на сайтах «не подпадают ни под одну из перечисленных в законе категорий».

В целом судьи посчитали комментарии сотрудников так называемыми оценочными суждениями. «Право потребителей на публикацию отзывов о деятельности коммерческих организаций (в том числе негативных) является важным элементом системы защиты прав потребителей, поэтому ограничение потребителей в создании негативных отзывов не допускается», — говорится в решении суда.

Разбирая еще один юридический аспект, судьи подчеркнули, что интернет-сайты, на которых допускаются комментарии без премодерации, представляют собой площадку для осуществления свободы выражения мнения. «Требование к владельцам сайтов о необходимости предвидеть, что немодерируемое размещение информации третьими лицами может привести к нарушениям закона, является требованием о чрезмерной и недостижимой предусмотрительности, способным умалить свободу распространения информации в интернете», — посчитали служители Фемиды.

На что жаловались сотрудники

Беглый анализ отзывов о «Биорге» на вышеупомянутых сайтах показывает, что штатные сотрудники жалуются на «абсолютную неадекватность» владельца бизнеса, на внезапно вводимую им систему штрафов, отсутствие внятной структуры управления, отсутствие соцпакета (в частности, ДМС), «серую» зарплату («в белую» платится только ее малая часть) и пр.

Из комментариев внештатных операторов выделяется сообщение о том, что компания способна не заплатить за массив из 1000 распознанных фрагментов текста, если ошибка будет всего в одном из них.

Параметры бизнеса «Биорга»

Как следует из ЕГРЮЛ, ООО «Биорг» было зарегистрировано в Сколково 28 декабря 2016 г. Стопроцентным учредителем и гендиректором выступает Георгий Зуев.

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. выручка компании составила 109,9 млн руб. с падением этого показателя на 84% по сравнению с предыдущим годом. Чистый убыток составил 45,8 млн руб. За всю историю существования в «Контур.фокусе» за компанией числится 37 госконтрактов на общую сумму в 1,3 млрд руб.

Среди крупнейших госзаказчиков последнего времени — управления региональных ЗАГСов и московские госструктуры. На сайте «Биорга» омпания также указывает, что работала со «Спортмастером», Х5 Retail Group, «Лентой», Теlе2, БКС, РБК, «Северсталью», Центробанком, «Росатомом», «Газпром нефтью», «Роснефтью» и др.

В соответствии с ЕГРЮЛ, Георгий Зуев также является стопроцентным учредителем и гендиректором ООО «Биорг резерв», которое было зарегистрировано в Москве 10 марта 2022 г.

Ранее Зуев владел ООО «Биорг резерв». Оно было зарегистрировано в Москве 2 февраля 2016 г., однако с 15 октября 2021 г. находится в стадии ликвидации. Все последние годы своего существования компания была убыточной.

Примечательно, что 29 марта 2022 г. стало банкротом принадлежавшее Зуеву ООО «Новые технологии». Оно было зарегистрировано в Москве 30 ноября 2009 г., и его первым историческим названием было ООО «Биорг».