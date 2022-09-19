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Российский разработчик «лучшей в мире» системы распознавания лиц открывает офис в Тайланде

Российский разработчик системы распознавания лиц NtechLab собирается открыть офис в Тайланде и усилить свое присутствие на азиатском рынке. Эксперты отмечают, что завоевывать этот рынок компании будет непросто из-за различиях в стандартах безопасности и конкуренции. Это также потребует дополнительных вложений для адаптации и продажи продуктов через партнеров.

NtechLab стремится в Азию

Российский разработчик технологии распознавания лиц NtechLab планирует до конца 2022 г. открыть офис в Таиланде. Вместе с тем компания хочет усилить свое присутствие на азиатском рынке и наладить экспорт своих продуктов в Малайзии, Индонезии, Вьетнаме и Филиппинах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник на ИТ-рынке.

NtechLab уже запустила несколько пилотных проектов с внедрением систем распознавания лиц в Таиланде, утверждает источник издания. Компания уже сформировала пул из 20 партнеров-вендоров в азиатских странах.

Сейчас у компании более 300 клиентов и партнеров более чем в 20 странах мира. Например, проекты NtechLab были реализованы в странах Африки, Европы, Латинской Америки, Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии.

Представители NtechLab отказались от комментариев «Коммерсанту».

Напомним, в октябре 2021 г. Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта. Компания победила в первом международном соревновании стартапов G20 Innovation League.

Захват азиатского рынка

Усиление присутствия компании на азиатском рынке может быть сопряжен с некоторыми трудностями. Например, могут возникнуть проблемы, связанные с разными стандартами безопасности. «В России действуют требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, 152-ФЗ "О персональных данных", в Европе — GDPR, в других регионах — свои отличающиеся аналоги», — рассказал изданию операционный директор разработчика промышленного ПО SimbirSoft Дмитрий Петерсон.

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NtechLab выходит на рынок Азии

При этом присутствие на рынке Азии потребует от отечественных разработчиков дополнительных вложений, в том числе для адаптации продуктов, отмечает гендиректор группы ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

Вместе с тем иностранные компании не спешат покупать российский софт, и потому отечественным компаниям зачастую приходится работать через своих партнеров, пояснил «Коммерсанту» председатель совета директоров «Серчинформ» Лев Матвеев. Это также требует вложений и времени.

Выручка и владельцы компании

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Нтех лаб» основана в июле 2015 г. Гендиректором компании заявлен Андрей Теленков. Единственным владельцев выступает — «Н-Тех.Лаб ЛТД», зарегистрированная на Кипре.

Выручка компании по результатам 2021 г. достигла 1 млрд руб., а чистая прибыль составила 88,2 млрд руб., следует из «Контур.фокуса».

NtechLab специализируется на распознавании лиц, эмоций и силуэтов людей. Самый известный продукт компании — технология распознавания лиц FindFace, который наряду с алгоритмами компаний VisionLabs и Tevian используется в мультивендорной системе видеоаналитики Департамента информационных технологий правительства Москвы (ДИТ).

В июне 2022 г. стало известно о том, что система распознавания людей по силуэтам компании NtechLab была запущена в Московской области и еще в двух неназванных российских регионах.

Внедрение позволяет получать обезличенные данные о посещении общественных мест и мероприятий. Для обработки данных платформа использует алгоритмы искусственного интеллекта. К числу возможностей системы относится умение подсчитывать число людей в общественных местах, а также анализ маршрутов их передвижения. Информация для анализа поступает с городских камер видеонаблюдения, с которыми интегрировано детище NtechLab.

Кристина Холупова

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