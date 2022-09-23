ИТ-шники оказались в приоритете. Многим из них мобилизация больше не грозит

Российские ИТ-специалисты, получившие отсрочку от армии, по-прежнему имели высокую вероятность отправиться в ряды вооруженных сил, поскольку не было ясно, распространяются ли льготы на период частичной мобилизации. ИТ-отрасль направила в Минцифры предложение решить данный вопрос в свою пользу, поскольку в стране наблюдается дефицит ИТ-кадров. Немного позже Минобороны уточнило: частичная мобилизация на сотрудников аккредитованных ИТ-организаций не распространяется

Отсрочка от мобилизации

Льготная отсрочка от армии, предоставленная работникам аккредитованных Минцифры России ИТ-компаниям, могла не распространяться на частичную мобилизацию. В этой связи 22 сентября 2022 г. профильные российские ассоциации вместе с рядом представителей ИТ-отрасли подготовили и направили в Минцифры несколько запросов о возможности предоставления ИТ-кадрам отсрочки от призыва на военную службу и отправки на специальную военную операцию, пишет Forbes.

Две черновые версии таких обращений на момент публикации материала были размещены в Telegram-канале «Мобилизация IT». Редакция CNews выяснила, что его создали выходцы из канала «Гранты и льготы для IT», потенциально связанного с Минцифры.

О чем умоляет отрасль

В обращении ИТ-сферы к Минцифры говорится о необходимости внесения изменений в нынешнее законодательство России, предусматривающие возможность предоставления отсрочки на период частичной мобилизации. «Просим вас инициировать внесение в нормативно-правовую базу России представление льгот для работников ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры, а также аккредитованных участников Научно-технологических кластеров России, путем отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в соответствии с ФЗ от 26.02.1997 N 31-ФЗ “О мобилизационной подготовке и мобилизации в России и указом Президента РФ № 647 от 21 сентября 2022 г.”», – сказано в тексте обращения.

ИТ-специалисты не очень хотят менять прическу и место своей дислокации

Также авторы обращения предложили Минцифры дополнительный и более быстрый вариант решения проблемы. Идея заключается в том, чтобы приравнять аккредитованные министерством ИТ-компании к предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса (в вопросах мобилизации). Президент России Владимир Путин своим указом наделил сотрудников таких организаций отсрочкой от призыва на военную службу.

Попытка аргументировать просьбу

В тексте обращения приводится несколько причин, по которым ИТ-специалистам нужно дать возможность не участвовать в специальной военной операции против их воли. В частности, в нем говорится, что информационные технологии имеют положительное влияние на конкурентоспособность российской экономики в мировом масштабе.

Помимо этого, упоминаются и антироссийские санкции. В этом ключе ИТ-отрасль и работающие в ней ИТ-специалисты осуществляют «процесс сохранения стабильности действующей цифровой экосистемы, а также активизацию и имплементацию процесса импортозамещения», говорится в обращении.

Защита от дефицита кадров

В тексте обращения также говорится, что в России и без того есть существенная нехватка ИТ-специалистов. Действительно, сразу после начала специальной военной операции ИТ-кадры устремились из России. Только за один март 2022 г. из страны уехало около 70 тыс. таких специалистов, и предполагалось, что в апреле 2022 г. к ним присоединятся еще в пределах 100 тыс. их коллег. Позже власти заявили, что большинство айтишников в итоге вернулись в Россию, но ИТ-сфера это не подтвердила (хотя и не опровергла).

Дефицит ИТ-кадров в России существовал и до 24 февраля 2022 г. К примеру, Минцифры говорило о нем еще в феврале 2021 г., указывая на нехватку от 500 тыс. до 1 млн человек.

Комментарий Минобороны

После публикации материала появился комментарий российского Минобороны о том, кто не подпадает под частичную мобилизацию. Об это министерство сообщило в своем Telegram-канале.

В частности, это касается всех, у кого есть высшее образование по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, в настоящее время работающих:

- в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры

- в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации

- в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации

- в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.