Российские разработчики на RISC-V объединились

В России создана ассоциация разработчиков на RISC-V, которая займется развитием этой архитектуры в нашей стране. В альянс, в частности, вошли Yadro и «Байкал электроникс», чьи дочерние структуры разрабатывают процессорные IP-блоки на базе RISC-V. Ассоциацию возглавила бывший топ-менеджер «Мегафона».

Альянс RISC-V

В России создана ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры RISC-V («Альянс RISC-V»). Об этом говорится в сообщении альянса.

В него вошли производитель серверов и систем хранения данных Yadro («КНС групп»), разработчик процессоров «Байкал электроникс», разработчик ОС Astra Linux группа «Астра», разработчик технологической программно-аппаратной платформы Vostok и НИУ «Московский институт электронной техники».

Согласно ЕГРЮЛ, ассоциация была образована 22 сентября 2022 г. Ее возглавила бывший топ-менеджер «Мегафона» Анна Серебряникова. Сейчас она занимает пост президента «Ассоциации больших данных».

Чем он займется

Альянс RISC-V займется формированием экосистемы RISC-V в России. Участники ассоциации обеспечат совместимость решений на основе этой микроархитектуры, создадут полигон для тестирования решений разработчиков, займутся предоставлением доступа к технологиям, компонентам и образцам продуктов на ее базе.

В России создан Альянс, который займется развитием RISC-V

«Кроме того, работа альянса будет сосредоточена на развитии и адаптации отраслевых стандартов на основе RISC-V, обеспечении ускоренного запуска разработок в массовое промышленное использование, экспертной поддержке разработчиков программного обеспечения, обучении студентов работе с технологиями на базе архитектуры RISC-V», — говорится в сообщении альянса.

Особенности архитектуры

RISC-V развивается с 2010 г. В 2015 г. была учреждена международная некоммерческая организация RISC-V Foundation, в которую входят более 1000 членов в 50 странах. Российский альянс не связан с международной организацией.

Архитектура набора команд RISC-V с открытым исходным кодом имеет в мире высокую привлекательность за счет отсутствия лицензионных платежей, традиционных при использовании большей части других процессорных архитектур, в том числе вышеупомянутой ARM. В этой связи в текущей ситуации в России ее можно считать импрото- и санкционно независимой.

Кто занимается RISC-V в России

Сейчас RISC-V в России развивает, например, вошедшая в альянс «Байкал электроникс». Ее материнская структура, группа «Вартон» в сентябре 2021 г. приобрела 34-процентную долю разработчика микропроцессорных ядер Cloudbear. Компания занимается разработкой процессорных IP-блоков на базе системы команд RISC-V.

RISC-V в том числе осваивает Yadro («КНС групп»). С конца октября 2019 г. компании принадлежит 51% Syntacore — отечественного разработчика процессорных IP-блоков на базе RISC-V.

Летом 2021 г. CNews стало известно, что «КНС групп» собирается выпустить линейку процессоров собственной архитектуры, в которую будет вложено около 6 млрд руб. средств компании. При разработке собственной процессорной архитектуры она собиралась использовать именно RISC-V.

В ходе открытого интервью на конференции «CNews FORUM Кейсы 2022» глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что государство в ближайшее время выделит серьезный бюджет на поддержку отечественных процессорных разработок на RISC-V.



«Железо» на RISC-V

В июле 2021 г. CNews писал, что «Ростех» в сотрудничестве с Yadro к 2025 г. создаст отечественный процессор на базе архитектуры RISC-V. На разработку планируется выделить почти 28 млрд руб.

При этом на первых этапах продвижения «Ростехом» и Yadro отечественных компьютеров и серверов в их технике будут использоваться процессоры разработки «Байкал электроникс» — «Байкал-М».