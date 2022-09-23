«Яндекс» построит в России свой крупнейший ЦОД

«Яндекс» собирается построить новый дата-центр в Калуге. В открытом доступе уже появились вакансии технического руководителя, проектного менеджера, специалиста по логистике и ИТ-сотрудников. Компания запускает строительство на фоне острого дефицита стойко-мест в российских ЦОДах и проблем с поставками оборудования для дата-центров и серверов.



Новый дата-центр

Компания «Яндекс» приступила к строительству нового центра обработки данных в Калуге, сообщают представители компании. ЦОД возведут на территории индустриального парка «Грабцево». В центре разместят более 3,8 тыс. серверных стоек, а общая проектная мощность площадки составит 63 МВт, что в 1,5 раза больше, чем в самом мощном из существующих дата-центров «Яндекса». Первую зону откроют в первом полугодии 2023 г..

Дата-центр в Калуге должен будет использоваться для размещения оборудования клиентов, в «Яндексе» объяснили, что распределение нагрузки на несколько дата-центров обеспечит отказоустойчивость приложений клиентов и снизит вероятность потери данных. При создании дата-центра, по словам представителя компании, будет использоваться собственное оборудование, в том числе для электроснабжения.

На своем сайте кадровые специалисты «Яндекса» уже разместили вакансии. Так, в новый дата-центр требуется проектный менеджер, который будет ответственным за строительство калужского ЦОД.

Кроме того, компании требуется специалист по логистике, специалист по охране труда и экологии, фасилити-менеджер, технический руководитель дата-центра и главный энергетик.

По информации из базы юридических лиц «Контур.фокуса», 11 июня 2021 г. корпорация зарегистрировала новую организацию – «Яндекс ДЦ Калуга». В качестве основной указана «деятельность с использованием вычислительной техники и ИТ». Компания зарегистрирована по адресу Калужская обл, г. Калуга, ул. Болдина, 57.

«Яндекс» возводит дата-центр в Калуге

Гендиректор нового дата-центра – Николай Иванов, такую же должность он занимает в дата-центре «Яндекса» в Сасово Рязанской области и в ЦОДе во Владимирской области. Руководителем проектов строительства центров обработки данных в «Яндексе» он работает с 2011 г.

Как сообщает собеседник издания, в компании уже столкнулись со сложностями, связанными с логистикой, поставками оборудования для наполнения дата-центра, однако сейчас проблем с развитием уже нет.

Другие ЦОДы «Яндекса»

Первый дата-центр у «Яндекса» появился в московском офисе в вычислительном центре Российской академии наук в 2000 г. К 2011 г. у компании в России было уже пять дата-центров. В сентябре 2011 г. корпорация сообщила о запуске второй очереди ЦОДа в Ивантеевке в Подмосковье. В 2012 г. «Яндекс» начал создание ЦОДа в Сасово Рязанской области.

«Яндекс» сообщал, что применяет в ЦОДах свои вычислительные решения. Комплектующие используются стандартные, однако дизайн всего стоечного решения, включая материнскую плату – оригинальный. Производство же организовано на законтрактованных заводах.

В 2015 г. «Яндекс» завершил строительство первой очереди дата-центра в финском городе Мянтсяля. В том же году компания начала строить ЦОД в поселке Энергетик Владимирской области, до второй очереди дело дошло в 2019 г. В 2016 г. стало известно, что из-за подорожавшего электричества компания планирует часть московских мощностей перенести во Владимир.

Согласно годовым отчетам компании, общая стоимость серверов и сетевой инфраструктуры, которыми владеет «Яндекс», с 2013 по 2017 гг. увеличилась более чем в 3,5 раза: с 9,739 млрд руб. до 34,165 млрд руб. Выросла и стоимость инженерных систем «Яндекса», под которыми имеются в виду дата-центры: с 3,409 млрд руб. в 2013 г. до 7,621 млрд руб. в 2017 г.

Что происходит с ЦОДами за рубежом

22 сентября 2022 г. стало известно, что в Финляндии наложен арест на имущество «Яндекса». В стране Суоми российская ИТ-компания не только владеет дата-центром, но и предоставляет услуги заказа такси под брендом Yango. Такое решение финские власти приняли из-за введения санкций против основателя Yandex Аркадия Воложа.

Ранее в санкционных списках ЕС оказался и главный операционный директор «Яндекс» Тигран Худавердян, который также покинул свой пост после введения санкций. В то же время сама российская компания еще не попала в санкционные списки Евросоюза.

Весной 2022 г. РБК писал, что финская энергетическая компания Nivos Energia отключила подачу электроэнергии в дата-центр «Яндекса», и ЦОД российской компании перешел на работу от генераторов. После этого корпорация переименовала свою финскую «дочку» в Global DC.

В апреле 2022 г. входящая в структуру «Яндекса» Yandex.Cloud приостановила развертывание облачного полигона в Германии. Компания собиралась вложить в проект около $30 млн и начать работать на трех немецких площадках до конца 2022 г.

Ситуация на рынке ЦОДов в России

Ранее CNews писал о том, что на фоне санкций многие проекты по закуску ЦОДов откладываются на неопределенный срок – провайдеры дата-центров обещают запустить в 2022–2023 гг. более 20 тыс. новых стойко-мест, однако будут ли выполнены обещания, неизвестно. Это объясняется в том числе тем, что иностранные вендоры перестали поставлять инженерное оборудование в российские дата-центры.

В апреле 2022 г. в Москве образовалась острая нехватка мест в дата-центрах – их количество упало до 800 мест. На фоне дефицита стойко-мест и проблем с оборудованием у российских дата-центров Госдума готовится принять закон о дата-центрах, который должен упростить процедуру получения льгот операторами ЦОД. Речь идет о скидках на электроэнергию и аренду земли.