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Производителем известных смартфонов Digma внезапно оказалась крупная российская ИТ-компания

CNews выяснил подробности относительно конечных собственников британской компании Nippon Klick Systems, поставляющей в Россию смартфоны, кнопочные телефоны и другую потребительскую электронику под брендом Digma. Как оказалась, компания аффилирована со своим российский дистрибутором — группой «Мерлион».

Кто стоит за брендами Digma

Как стало известно CNews, бренд производящейся в Китае электроники Digma, принадлежит российскому дистрибутору «Мерлион». Об этом изданию рассказали три источника на отечественном ИТ-рынке. Под этой маркой в Россию поставляются смартфоны, кнопочные телефоны, планшеты на базе Android и Windows, ноутбуки, мониторы, телевизоры, электронные книги, музыкальные плееры, цифровые фоторамки, гироскутеры, модули памяти и пр.

По информации источников, британская компания Nippon Klick Systems (владелец бренда Digma) аффилирована с группой «Мерлион», а бренд Digma используется для выпуска продукции компании в Китае. Подтверждением этой версии служат данные базы торговых марок Justia.com: там правообладателем брендов Digma и Oklick указана Merlion Group — структура группы «Мерлион».

Эту информацию подтвердили и в «Мерлионе». «Merlion является владельцем торговой марки Digma», — сообщили CNews представители дистрибутора. Никаких изменений в связи со сменой владельца торговой марки Digma для партнеров дистрибутора не предполагается. Все договоренности и поставки продолжат выполняться в полном объеме, подчеркнули в «Мерлионе».

Nippon Klick Systems и бренды

Nippon Klick Systems также принадлежат еще несколько брендов. Игровые устройства (клавиатуры, мышки, наушники, геймпады и т. д.) поставляются в Россию под брендами Oklick и GMNG. Для акустических систем используется бренд JetBalance.

Дистрибутором Nippon Klick в России выступает группа компаний «Мерлион». При выводе бренда Oklick на российский рынок в 2005 г. в «Мерлионе» утверждали, что Nippon Kilck Systems была создана в 2001 г. в Гонконге выходцами из Японии. Продукция компании собирается в Китае, а «Мерлион» обладает эксклюзивными правами на ее дистрибуцию в России.

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Группа «Мерлион» оказалась бенефициаром бренда цифровой техники Digma

Помимо этого под брендом Digma поставляются автомагнитолы, видеорегистраторы и радар-детекторы. Также под этой маркой осуществляется выпуск устройств для «умного дома» с поддержкой интернета вещей.

Офшорный след Nippon Klick Systems

Согласно данным Британского корпоративного реестра, компания Nippon Klick Systems была зарегистрирована в Великобритании в 2010 г. в качестве товарищества с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership, LLP). Участниками партнерства в начале его формирования выступали два офшора с Британских Виргинских островов: Fraunder Trading и Fireside Capital Investment.

В 2016 г. компания уведомила, что она находится под значительным влиянием одного из своих учредителей — Frauder Trading. В соответствующем уведомлении было сказано, что данный офшор владеет долей в компании размером не менее чем 75%.

В 2019 г. компания уведомила о наличии еще одного лица, под контролем которого она находится. Им оказалась гражданка Украины Алиса Рахубовская. В 2022 г. в своем новом уведомлении Nippon Klick Systems сообщила, что Frauder Trading более не контролирует компанию.

Позиции Digma на рынке кнопочных телефонов

По данным аналитического центра GS Group, в первой половине 2022 г. в Россию было поставлено 168 тыс. кнопочных телефонов под брендом Digma. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 г. Всего на российский рынок за первое полугодие 2022 г. было импортировано 5 млн кнопочных телефонов. В то же время поставки смартфонов под брендом Digma за указанные периоды практически не были зафиксированы.

Кристина Холупова, Игорь Королев

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