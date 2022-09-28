Какие приложения могут быть созданы с помощью low-code платформ

У разных видов бизнес-ПО много общего. Это программы, в составе которых есть базы данных, карточки объектов, функционал для представления данных в виде графиков и таблиц, средства уведомлений, а также рабочая область, собранная из блоков с той или иной смысловой нагрузкой. Все эти элементы могут быть однажды стандартизированы и запрограммированы, а потом настроены индивидуально под каждое решение. Именно такой подход декларируют low-code платформы.

CRM-системы

CRM — это системы управления взаимоотношениями с клиентом. Проще говоря, они являются современными аналогами картотеки. В них в виде карточек собрана вся информация о клиентах компании.

Задачи CRM-системы полностью реализуются при low-code разработке

Обычно это базовая информация о клиенте: ФИО, контактные данные, интересующие услуги, история общения с клиентом. В системах для удобства поиска существуют фильтры по списку карточек клиентов.

Задачи CRM-системы полностью реализуются при low-code разработке. К тому же, визуально, CRM — это довольно простые графические объекты с набором информации о клиенте, статистике продаж и т.п.

По сути, все CRM-системы одинаковы. Соответственно, задачи по их программированию являются типовыми. Такие задачи можно легко заменить low-code программированием с их блоковыми решениями.

CRM-системы позволяют в графическом режиме ставить задачи сотрудникам. Сотрудник организации, работая в системе, может прямо в карточке создать задачу по продаже, закрыть ее, при этом сохранив историю в карточке клиента.

BPM-системы

BPM-системы представляют собой бизнес-схемы, описывающие методологию процессов. Они отражают структуру процесса, его составляющие и ответственных лиц и подразделений на каждом из этапов выполнения процесса.

Являясь приложениями, предоставляющими информацию схематично и использующими простую логику составления блок схем, BPM-системы могут быть разработаны на базе low-code платформ.

Особенностью таких систем является логический метод при разработке и при отображении информации. Low-code идеально подходит для развертывания BPM, так как в основе своего функционала имеет логические тригерры типа да/нет/или.

Предприятию нет необходимости нанимать программиста для создания простейшей логики. Low-code алгоритмы реализуют всю необходимую логику BPM-системы.

Распространено мнение, что развитие low-code платформ стало следствием развития BPM-систем. Иными словами, в процессе совершенствования BPM-систем были разработаны настолько удобные, продвинутые и универсальные механизмы создания и управления блок-схемами, что они легли в основу low-code и позволили прототипировать и создавать другие приложения для бизнеса.

Системы бизнес-аналитики BI

BI-системы представляют собой оболочки, куда подключают источники данных. В качестве источников данных выступают различные объекты, например, базы данных, DataLake, различные виды таблиц, PDF файлы.

Работа в BI-системах происходит за счет использования визуальных элементов — триггеров. Это может быть представлено как блок с выпадающим списком с загруженными данными.

Low-code системы подходят для разработки BI-систем, так как используют блоки и выпадающие списки. Аналитические системы BI отображают данные в интерактивном режиме. Пользователь программы, не обладая какими-либо знаниями в ИТ, может легко фильтровать и анализировать огромные массивы текстовых данных.

BI-программы предлагают отображение данных в различных форматах. Можно представить данные в виде различных диаграмм, построить графики, отобразить зависимости. Они позволяют по клику мыши менять значения всех отображаемых данных, например, менять год, или продукт.

При выборе мгновенно меняются все ранее построенные графики и диаграммы. В совокупности с огромными объемами анализируемых данных в таблицах, это многократно ускоряет скорость анализа данных в компании, что напрямую влияет на скорость принятия оперативных решений, направленных на усиление позиций компании на рынке.

Особенностью программ является автоматическая сортировка данных. Программа легко распознает таблицы, автоматически сортирует данные из одного документа по нескольким критериям — например, страна происхождения, дата изготовления, наименование продукта.

Решения на основе low-code обеспечивают непрерывную связь BI с информационными серверами. Таким образом, бизнес экономит на технологической инфраструктуре и технологическом персонале. Администрируемый бизнес-сотрудниками BI позволяет сэкономить на налаживании связей технологического и бизнес отделов.

Системы электронного документооборота

СЭД — это многопользовательские системы доступа к документообороту предприятия. В самом общем смысле это как внутренний, так и внешний документооборот, который включает:

Кадровый документооборот

Должностные инструкции

Приказы и распоряжения внутри организации

Договоры и акты с заказчиками и подрядчиками

Налоговая отчетность

И другие документы

В конечном счете документы образуют базу данных, а движение документов внутри организации имеет вид схемы с указанием необходимых действий и ответственных за эти действия на каждом этапе. Все эти функции могут быть реализованы на базе low-code платформ.

HRM-системы

Системы HRM — это одно из важнейших корпоративных ИТ-решений. Такие системы отвечают за:

управление расходами на персонал,

управление бизнес-процессами,

регламент взаимоотношения работодателя и работника,

принятие кадровых решений,

повышение ценности человеческого капитала на предприятии.

HRM-систему можно представить как своеобразный аналог CRM-системы. Задачи HRM — привлечь и удержать сотрудника, тогда как задача CRM — привлечь и удержать клиента.

HRM представляют собой блоковые системы с функцией заполнения форм. Они обеспечивают возможность автоматической работы HR функции компании. Кандидату предлагается заполнить ряд форм, то есть, пройти первичное собеседование. Блок вопросов может меняться в зависимости от сферы работы кандидата в компании и корпоративных правил.

Low-code решения предлагают различные типовые решения этих задач. Такие системы умеют распознавать документы, например, резюме в форматах PDF и Word. Также в платформах предусмотрены типовые шаблоны для создания картотеки сотрудников, вывода информации о них, анализа деятельности и создания аналитических дашбордов.

Создание реальных приложений и прототипов

Анализ различных видов бизнес-приложений показывает их глобальное сходство: каждое приложение предназначено для управления теми или иными объектами — клиентами, персоналом, процессами или документами. Это подразумевает наличие картотеки объектов с заполненными мета-полями, возможность их группирования, поиска и сортировки — типичные функции, которые могут быть реализованы средствами low-code.

С другой стороны, каждый вид бизнес-ПО имеет массу уникальных особенностей. Управление документами — не то же самое, что управление персоналом. Процессы, выполняемые с объектами, и характеристики этих процессов разные. Создать на базе low-code платформы все многообразие действий, выполняемых с объектами, на данный момент невозможно.

Именно поэтому low-code платформы в первую очередь используются для моделирования и прототипирования бизнес-ПО, для выработки оптимальных алгоритмов работы программы, дизайна, структуры, внешнего вида. Дальнейшая же разработка ПО — задача отдельная и трудоемкая.