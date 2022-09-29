Российской «дочке» Google отказывают в банкротстве, пока она не выплатит многомиллиардный штраф

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы приостановил процедуру банкротства «Гугл рус». Сделать это пришлось после ходатайства Роскомнадзора, заявившего, что российская «дочка» американской корпорации Google не погасила оборотный штраф в 21,7 млрд руб. Юристы уверены, что компания сможет обжаловать решение.



Пока не банкрот

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы приостановил процедуру банкротства российского юридического лица американской компании Google. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Роскомнадзора. По ходатайству ведомства арбитражный суд приостановил введение наблюдения в отношении «дочки» Google, соответствующее решение от 26 сентября 2022 г. можно найти в картотеке арбитража.

«Это связано с неуплатой американской ИТ-компанией Google назначенного оборотного штрафа в размере 21,7 млрд руб. за повторное неудаление противоправной информации», – уточнил изданию представитель Роскомнадзора.

В Таганском районном суде Москвы уточнили, что не располагают сведениями об оплате штрафа.

История оборотного штрафа «Гугл рус»

Решение об оборотном штрафе «дочки» Google по ч. 5 статьи 13.41 было вынесено 18 июля 2022 г.. Компанию оштрафовали из-за повторного неудаления запрещенной в России информации. Административный протокол на глобальную ИТ-компанию составили из-за повторного отказа убрать из видеохостинга YouTube, который ей принадлежит, «недостоверную информацию о ходе операции на Украине, дискредитирующую Вооруженные силы России». Сумма штрафа равняется 10% от годовой выручки компании в России. Для юридических лиц по этой статье предполагается ответственность в виде оборотного штрафа на сумму от 1/20 до 1/10 дохода штрафуемого лица за предшествующий год.

Заявление о признании себя банкротом «дочка» Google подала 16 июня 2022 г.. Ее гендиректор Дэвид Манро (David Munro) объяснил, что компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России, а «арест банковского счета Google Россия, сделал невозможным функционирование российского офиса» – в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств.

Проблемы с российским законодательством у Google начались еще в декабре 2021 года

Как сообщила изданию адвокат Марина Лукьяненко, Google может обжаловать решение суда, так как административный штраф препятствием для процедуры банкротства не является. По ее словам, главное, чтобы финансовое положение компании соответствовало требованиям банкрота.

«Есть нюансы только в очередности погашения долга в виде административного штрафа, – добавила Лукьяненко. – Однако в настоящее время судебная практика в связи со сложившейся ситуацией выдает неожиданные решения».

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко в беседе с изданием согласился с тем, что если у компании есть только обязательство по уплате административного штрафа, но нет других неисполненных более трех месяцев обязательств, то нет оснований для введения процедуры банкротства.

Тяготы Goggle в России

Проблемы с российским законодательством у Google начались еще в декабре 2021 г., когда Роскомнадзор взыскал с нее 7,2 млрд руб. все за то же неудаление противоправной информации. Решение суда было беспрецедентным – раньше ИТ-гигантам назначались единичные штрафы, никак не привязанные к размеру выручки. До гигантского штрафа в октябре 2021 г., Google не удалил порядка 2,6 тыс. материалов, за что его привлекли к административной ответственности на 37,5 млн руб. Их компания оплатила.

Далее штрафы посыпались на российское юрлицо американской корпорации как из рога изобилия. В конце апреля 2022 г. по иску «ГПМ развлекательное телевидение» (структура холдинга «Газпром медиа») в ответ на блокировку их канала на YouTube на счетах ООО «Гугл» было арестовано 500 млн руб. Спустя неделю компанию лишили еще 500 млн руб., на этот раз по иску телекомпании НТВ.

В июне 2022 г. российская «дочка» Google столкнулась с блокировкой 1 млрд руб. на счетах по двум искам телекомпании ВГТРК, которую возмутила блокировка канала на YouTube.

Курс на конфронтацию

Напомним, Google поддержала антироссийские санкции и удалила ряд приложений из каталога магазина Google Play. Отключила компания также серверы сети Google Global Cache, что чревато замедлением ее сервисов на территории России, включая YouTube. До этого представители Google утверждали, что банкротство ООО «Гугл» никак не скажется на работе сервисов Google – видеохостинга YouTube, почтового сервиса Gmail, магазина приложений Google Play и др.

Также CNews писал о том, что компания активно вывозила сотрудников «Гугл» за рубеж, в частности, в Дубай. Тех, кто на релокацию оказался не готов, уволили.