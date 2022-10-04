Билетный оператор потребовал от «Яндекса» 328 млн руб. за «кражу» посетителей его сайта

«Кассир.ру» обратился к «Яндексу» с требованием компенсировать 328 млн руб. за увод потенциальных посетителей с площадки. Представители площадки уверены, что недосчитались пользователей из-за того, что ИТ-гигант запустил обогащенные ответы в поисковой выдаче. Юристы оценивают шансы «Кассира.ру» добиться успеха в этом деле как очень низкие.



Досудебная претензия

Билетный оператор «Кассир.ру» 20 сентября 2022 г. направил в «Яндекс» досудебную претензию на компенсацию 328 млн руб. упущенной выгоды. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора сервиса Евгения Финкельштейна.

В компании уверены, что «Яндекс» создал дискриминационные условия для поисковых систем, начав использовать «колдунщиков» – обогащенные ответы в поисковой выдаче. Речь идет о специальном виджете «Яндекса» в поиске, который помогает пользователям быстро искать релевантные объявления, получать ответы на вопросы, а также покупать товары и услуги без необходимости переходить на отдельную страницу. Это алгоритм параллельного поиска с подключенной тематической базой данных.

Представители «Кассира.ру» утверждают, что с 2018 г. по 2021 г. «Яндекс.афиша» уводила потенциальных клиентов с их площадки, и это привело к сокращению клиентской базы.

«Между ФАС и "Яндексом" было заключено мировое соглашение, но оно не учитывало интереса "Кассира.ру", мы понесли существенные убытки», – отметил Финкельштейн.

В «Яндексе» комментировать CNews ситуацию не стали.

История тяжбы

В 2019 г. «Кассир.ру» жаловался в Федеральную антимонопольную службу на то, что «Яндекс» пользуется доминирующим положением, реализовывая билеты через «Яндекс.афишу» с помощью виджета в поисковой выдаче.

В апреле 2021 г. в отношении ИТ-компании антимонопольщики возбудили дело, но уже по жалобе ИТ-коалиции из восьми онлайн-сервисов: Ivi, Avito, «Циан», «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon.

С условиями мирового соглашения «Кассир.ру» не согласился

Компании заявляли, что «Яндекс» злоупотребляет своим доминирующим положением в поисковой выдаче благодаря «колдунщикам». По мнению участников ИТ-коалиции, виджеты переманивают пользователей, и «Яндекс» уводит до 50% трафика конкурентов за счет применения методов рекламы и продвижения, доступных только сервисам этой компании. При этом «Яндекс» «колдунщиков» как рекламу не помечает.

В ноябре 2021 г. Евразийская экономическая комиссия также сообщила, что «Яндекс» применяет на российском рынке практику дискриминации конкурентов. Причем аналитики упоминали в качестве порочной практики не только «колдунщиков», но и регулярные отказы рекламодателям в показе их объявлений, если они вытесняют блок рекламы сервисов самого «Яндекса».

ФАС в итоге выдала предупреждение, по которому «Яндекс» должен был дать равные условия демонстрации сервисов на страницах поисковой системы, в том числе для конкурентов. Поисковик долго оспаривал решение – сначала обратился в суд с иском к ФАС, в котором пытался признать возбуждение антимонопольного дела незаконным, а в ноябре 2021 г. подал ходатайство о переносе рассмотрения дела «в целях мирного урегулирования спора».

«"Авито" совместно с другими представителями индустрии и ФАС в январе 2022 г. подписали мировое соглашение с "Яндексом", которым урегулировали все спорные вопросы», – уточнили CNews представители «Авито». В рамках соглашения участники рынка получили равный доступ к «колдунщикам», а «Яндекс» внес 1,5 млрд руб. в Российский фонд развития информационных технологий.

Мировое соглашение не устроило только сервис «Кассир.ру», в феврале и апреле 2022 г. компания подавала кассационные жалобы.

Шансы «Кассира.ру»

Вероятность того, что «Кассир.ру» сможет взыскать с «Яндекса» денежную компенсацию за переманивание посетителей, близка к нулевой. Такое мнение в беседе с CNews высказал гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.

«Шансы примерно никакие, – отметил эксперт, – От мирового соглашения они отказались, суды их жалобы отвергли. Если подадут новый иск, все бремя доказывания – на них».

Чтобы выиграть дело представителям «Кассир.ру» нужно доказать в цифрах, о каком оттоке потенциальных клиентах идет речь, и доказать, что это произошло именно из-за «колдунщиков» «Яндекса», а не по другим причинам. Для этого, подчеркнул Казарян, требуются, как минимум, внутренние документы «Яндекса».

Опрошенные CNews юристы подтвердили, что в делах по упущенной выгоде нужно обязательно доказать факт причинения вреда, причинно-следственную связь между вредом и убытками и размер убытков. Если разобрать каждый элемент по отдельности, ситуация складывается не в пользу «Кассир.ру».

Первое – факт причинения вреда «Кассир.ру» со стороны «Яндекса»: с одной стороны, действительно есть решение, которое доказывает нарушение компанией антимонопольного законодательства, однако «Кассир.ру» стороной мирового соглашения по делу не был. Возможно, суд потребует дополнительные доказательства того, что вред был причинен именно «Яндексом» именно «Кассир.ру».

Второе – причинно-следственная связь. Это значит, что нужно доказать связь действий «Яндекса» (использование «колдунщиков») с результатом, который причинил убытки «Кассир.ру» (уход именно тех пользователей, которые могли купить билет на «Кассир.ру»). Доказать это практически невозможно – с учетом того, что «Кассир.ру» – не единственная конкурирующая компания, занимающаяся такой деятельностью. Как именно вычленить именно тот объем пользователей, которые ушли от «Кассир.ру» также неясно.

Третье – размер убытков. Нужно доказать конкретный размер упущенной выгоды. Например, пользователь хотел купить билет за 100 руб. – его переманили и неполученная прибыль составила 100 руб. С учетом огромного массива данных, которые имеют статистический характер, доказать размер будет непросто.