В России будут продавать через интернет рецептурные лекарства. Начнут с Москвы

Госдума России приняла закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Эксперимент продлится с 1 марта 2023 г. до 1 марта 2026 г. Пройдет он в пилотных регионах - Москве, Московской и Белгородской областях.



Эксперимент длиной в три года

В России запускают экспериментальную продажу рецептурных лекарств в интернете. Изменения в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» во втором и третьем чтениях 4 октября 2022 г.приняла Госдума. Речь идет об эксперименте в пилотных регионах – Москве, Московской и Белгородской областях, уточняется в документе, опубликованном на сайте Госдумы.

Онлайн-продажи в трех регионах начнутся с 1 марта 2023 г. по 1 марта 2026 г. Как уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, дистанционная продажа рецептурных препаратов должна облегчить жизнь одиноких маломобильных граждан.

«Важно убедиться, что через онлайн-аптеки в свободный оборот не попадут контрафактные лекарства, психотропные, наркотические и другие сильнодействующие вещества. C учетом правоприменительной практики закон можно будет распространить на все регионы России», – отметил Володин.

Комитетам по охране здоровья, по экономической политике и по труду, социальной политике и делам ветеранов Володин поручил через полгода проанализировать реализацию закона и определиться с вопросом о дальнейшем расширении эксперимента.

Что можно продавать

Обновленная версия закона предполагает, что Минздрав вскоре утвердит перечень доступных для дистанционной торговли лекарств. Критерии включения лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов устанавливаются Правительством. В тексте закона уточняется, что это не касается лекарственных препаратов, отпускаемых бесплатно или со скидкой людям, которые имеют право на обеспечение лекарствами за счет регионального или федерального бюджета.

Согласно тексту документа, аптеки обяжут сверять личность покупателя препарата со сведениями, указанными на рецепте. При этом рецепт может быть оформлен в электронном виде.

Дистанционная продажа лекарственных препаратов, которые содержат наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, будет невозможна. Также нельзя заказать дистанционно радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, режим хранения которых ниже 15 градусов Цельсия, с содержанием спирта свыше 25%. В офлайне останутся и препараты, изготовленные аптечными организациями.

Законодатели также надеются, что инициатива поддержит субъекты малого бизнеса, которые работают на аптечном рынке и имеют лицензию на фармацевтическую деятельность и разрешение на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом.

История закона

Напомним, обсуждение онлайн-продажи лекарств в России началось еще в 2017 г., но дальше второго чтения законопроект не продвинулся. Новый импульс инициативе придала пандемия коронавируса: в 2020 г. в Госдума приняла закон, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами. С тех пор аптеки могут продавать препараты как через интернет-сайт, так и через мобильное приложение. Идея нововведений заключалась в том, чтобы оставить в режиме самоизоляции как можно больше зараженных ковидом людей и сократить количество социальных контактов.

Закону обрадовались в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), представители которой заявили, что система электронных рецептов и обязательная индивидуальная маркировка лекарств позволит лучше контролировать оборот лекарств в интернете, чем в аптечной офлайн-рознице.

Тогда же, в 2020 г. президент России Владимир Путин поручил правительству проработать проект закона о дистанционной продаже рецептурных препаратов. Летом 2022 г. стало известно, какие регионы станут подопытными: решено было остановиться на Москве, МО и Белгородской области – потому, что там уже функционируют системы контроля и обращения электронных лекарственных рецептов.

Проект изначально курировало Минэкономики до тех пор, пока его не раскритиковали представители отрасли. Так, инициативу под сомнение поставили представители аптечного рынка, заявившие, что торговать рецептурными лекарствами в интернете смогут даже обычные маркетплейсы, не располагающие опытом по доставке лекарственных препаратов. После этого ответственным за эксперимент назначили Минздрав.