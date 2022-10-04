Российские наследники беглого западного ИТ-гиганта забрали к себе логистиков ушедшей из страны SAP

Из SAP в Axenix

Российская консалтинговая технологическая компания Axenix ранее известная как Accenture забрала к себе команду из ушедшей из страны немецкой SAP. Об этом CNews рассказали представители Axenix.

В российскую компанию перешла группа сотрудников, которая раньше отвечала за управление в SAP цепочками поставок. В результате присоединения персонала Axenix создала Центр экспертизы по развитию платформы интегрированного планирования In.Plan.

В Axenix перешли системные архитекторы, консультанты, специалисты по управлению проектами и продажам, методологи и другие эксперты из подразделения Digital Supply Chain SAP, отметили в компании.

Как рассказали CNews представители Axenix, из SAP к ним ушло более 10 человек.

Чем займется Центр

Команда из SAP сфокусируется на развитии In.Plan, которая помогает крупным компаниям создавать системы планирования в условиях разрыва цепочек поставок. Платформа включает в себя модули планирования операций и продаж, централизованного прогнозирования, управления цепочками поставок и доходностью, а также оперативной аналитики.

Команда сбежавшей SAP перешла в российскую компанию Axenix

Центр экспертизы In.Plan возглавил Сергей Уланов, за 20 лет прошедший в SAP путь от консультанта по бизнес-процессам до руководителя консалтинговой практики планирования цепочками поставок.

Среди первых планов компании по развитию платформы — разработка low-code-конструктора для управления объектами модели данных, создание инструмента для сценарного планирования, а также реализация функции совместного планирования с партнерами.

Из Accenture в Axenix

В сентябре 2022 г. российское подразделение Accenture объявило о том, что будет работать под новым брендом Axenix. В апреле 2022 г. российская практика компании была передана в 100% собственность российскому руководству и стала полностью независима от международной сети Accenture.

Одним из требований такой передачи было переименование компании в течение одного месяца после завершения сделки. В этой связи, на данный момент компания временно действует под юридическим наименованием ООО «Акстим». Согласно базе «Контур.фокус», ее учредителями являются Вартан Диланян (57%), Мария Григорьева (12%), Ирина Одинаева (10%), Сергей Киреев (6%); у Юрия Ильина, Ларисы Мальковой и Дмитрия Топорова по 5% долей компании.

Гендиректором «Акстим» заявлен Вартан Диланян. Выручка компании по итогам 2021 г. составила 11 млрд руб., а чистая прибыль достигла 2 млрд руб., следует из «Контур.фокуса».

Axenix предоставляет широкий спектр услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2 тыс. сотрудников.