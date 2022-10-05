«Авито» будет скупать подержанные смартфоны и перепродавать их с гарантией

«Авито» займется продажей подержанных смартфонов. Для этого компания начнет выкупать старые устройства у своих клиентов, ремонтировать их и перепродавать на своем же сервисе с гарантией. Эксперты считают, что услуга окажется невостребованной.



Перепродажа «Авито»

«Авито» займется перепродажей подержанных смартфонов. Компания планирует выкупать устройства у своих же пользователей, ремонтировать и продавать их с гарантией, пишет «Коммерсант».

Партнером «Авито» стал сервис ремонта «Педант». Он займется проверкой, диагностикой, а также ремонтом устройств. Планируется расширять количество партнеров.

Для того, чтобы продать свой смартфон пользователь может привезти его в один из сервисных центров или вызвать сотрудника к себе. Сервисы доступны в крупных городах (более 400 точек в 150 городах России). Стоимость устройства будет определена после проверки.

«Авито» начнет скупать смартфоны у своих пользователей

В «Авито» полагают, что проект выкупа смартфонов заинтересует пользователей, которые не готовы самостоятельно заниматься продажей.



Объявлений становится больше

В сентябре 2022 г. продажи смартфонов на «Авито» выросли на 35% по сравнению с сентябрем 2021 г. Количество объявлений за год при этом увеличилось на 39%. Летом спрос на подержанные смартфоны, по оценке ритейлеров, вырос более чем в два раза.

При этом продажи новых смартфонов в России во II квартале 2022 г. в штуках оказались самыми низкими за последние десять лет. За этот период в стране продали около 4,5 млн смартфонов и сотовых телефонов на 103 млрд руб. — худший показатель за десятилетие. Эксперты объяснили это обнищанием населения и переходом людей на подержанную технику.

«Авито» не первая

«Авито» не первая компания, которая в 2022 г. выходит на вторичный рынок смартфонов. Например, в апреле этим начали заниматься в «Связном» и «Мегафоне», в мае — МТС. В августе аналогичный проект запустил и «Вымпелком».

Источник «Коммерсанта» на рынке сотовых ритейлеров считает, что никому из вышеперечисленных компаний не удалось выстроить эффективный бизнес в этом направлении. Этому помешал широкий ассортимент новых смартфонов в различных ценовых категориях.