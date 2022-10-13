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Власти наказали российский банк за спам, хотя клиент был согласен его получать

Суды трех инстанций поддержали решение ФАС о недопустимости получения банком принудительного согласия на рассылку рекламных SMS-сообщений в договоре на оказание услуг. Хоум кредит энд финанс банку придется заплатить штраф, наложенный на него за телефонный спам почти два года назад.

Штраф за SMS

Ставшему в конце августа 2022 г. полностью российским Хоум кредит энд финанс банку придется заплатить в казну штраф в размере 350 тыс. руб. Он был наложен на организацию Московским управлением Федеральной антимонопольной службой (ФАС) еще в январе 2021 г. Однако банк с таким решением надзорного ведомства не согласился и пошел в суд, где к концу сентября 2022 г. последовательно проиграл в трех инстанциях.

Спорная ситуация касалась рассылкой банком рекламных SMS-сообщений. Как сообщает столичное УФАС, они были направлены на привлечение внимания к предоставлению банковских услуг, имели целью формирование и поддержание интереса к ним и их продвижению. «Было установлено, что такие спам-рассылки имеют регулярный характер, направляются не одному абоненту, а неопределенному кругу лиц, содержат в себе сведения, направленные на побуждение абонента пользоваться услугами продавца товаров», — указывает ведомство.

Как отмечается в судебных документах Арбитражного суда Москвы (первая инстанция), в который со своим иском банк обратился 24 августа 2021 г., ФАС свое решение вынесла по итогам разбирательство по жалобе физического лица — получателя спама. Ему 12 октября 2020 г. пришло SMS «Александр, ставки снижены! Теперь кредит от 7,9%, ваш лимит до 956 000 р. Оформить онлайн hcrd.ru/sale 88007007655 ООО “ХКФ банк”».

Вынужденное согласие

Рассмотрев жалобу, УФАС установило, что с ранее с клиентом был заключен договор и открыт для него счет в Хоум кредит банке. При подписании договора заемщик согласился в том числе и на осуществление банком и третьими лицами по поручению банка рассылки рекламных SMS-сообщений о любых действующих и новых услугах банка и его партнеров, а также «иной информации» о них.

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Не научившийся на своих ошибках российский банк наказан за спам-SMS по навязанному договору

«Согласно позиции антимонопольного органа, согласие на распространение рекламы должно носить явно выраженный характер и не может иметь иную форму, например на получение какой-либо иной информации, — заявляет УФАС. — У клиента банка не было объективной возможности каким-либо образом повлиять на условия договора. Отказ лица от одного из условий такого договора приравнивается к отказу от заключения договора в целом».

Таким образом, можно заключить, что в понимании Московского УФАС клиент дал свое согласие на получение SMS под принуждением, в то время как отдельного добровольного своего согласия он на них он не давал.

«Как признал суд в кассационной инстанции, банк в настоящем случае не предпринял достаточных мер, направленных на соблюдение требований действующего законодательства о рекламе», — резюмирует итоге разбирательства УФАС.

На те же грабли

Примечательно, что более восьми лет назад, в августе 2014 г. банк уже был оштрафован ФАС за рассылку спам-SMS. Сумма взыскания тогда была установлена на уровне 100 тыс. руб.

На сайте ведомства сообщения об этой истории не сохранились, но существо вопроса описано в публикациях того времени портала pravo.ru. По данным этого ресурса, в ФАС поступила жалоба на Хоум кредит энд финанс банк, в котором заявитель рассказал, что являлся клиентом банка, однако в феврале 2014 г. все взаимоотношения с ним прекратил. Тогда же он направил заявление в банк на отзыв согласия на получение сообщений рекламного характера, однако реклама услуг банка продолжила приходить.

Так, в апреле мужчина получил от абонента HomeCredit следующее СМС: “…Банк хоум кредит предлагает dам оптимальную формальную форму сбережений в валюте — дебетовую валютную карту Gold! Суперпредложение: …”.

Комиссия ФАС, проанализировав обращение, пришла к выводу, что банк распространял SMS-рекламу финансовых услуг без согласия получателя, что противоречит требованиям закона «О рекламе».

Банки штрафуют регулярно

Вынесение штрафов ФАС в отношении Хоум кредит энд финанс банка прецедентами в финансовом секторе России не являются.

В начале июня 2022 г. CNews писал о том, что частный Экспобанк не смог доказать в суде неправомерность наложения на него штрафа по решению ФАС. Разбирательство в антимонопольном органе было инициировано человеком, получавшим от банка назойливые рекламные SMS.

Примечательной подробностью тогда стал тот факт, что пожаловавшийся человек также не просто не давал согласия на отправление ему сообщений, но и в явном виде запретил это делать.

Денис Воейков

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