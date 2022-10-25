Microsoft раскрыла исходные коды ИИ для фермеров

Корпорация Microsoft частично опубликовала исходные коды разработок, созданных в рамках проекта FarmVibes, ориентированного на оптимизацию работы сельскохозяйственных комплексов. Со временем весь проект станет открытым.

Все для фермеров

Корпорация Microsoft объявила о раскрытии исходного кода всех решений, входящих в комплект FarmVibes.AI — набор моделей искусственного интеллекта (ИИ), ориентированных на применение в фермерских хозяйствах.

FarmVibes.AI — это часть более масштабного проекта Project FarmVibes, заявленной целью которого является повышение производительности и урожайности фермерских хозяйств благодаря цифровым технологиям. Проект включает различные программные решения и аппаратные устройства.

Набор FarmVibes.AI содержит четыре алгоритма ИИ, нацеленные на то, чтобы упростить фермерам сбор данных об урожаях и использовать эту информацию для оптимизации своей повседневной работы.

Первый из этих алгоритмов, AsyncFusion способен комбинировать данные, собранные с различных сельскохозяйственных датчиков, со спутниковыми снимками и аэросъемкой, так, чтобы выработать оптимальный маршрут для осуществления сельскохозяйственных операций, таких как распределение семян на разных участках, или определение зон, где техника проходит с трудом.

Второй алгоритм, SpaceEye позволяет дополнять спутниковые снимки в видимом диапазоне данными с других измерительных инструментов (в частности, радаров). Это может иметь большое значение, когда часть сельскохозяйственных территорий скрыта облаками: ИИ «достраивает» недостающие части фотоснимков.

Третий алгоритм, DeepMC позволяет предсказывать температуру и скорость ветра на основе как прогнозов погоды с метеостанций, так и показателей датчиков, установленных на территории ферм. В Microsoft указывают, что этот алгоритм позволяет подбирать наиболее подходящее время для проведения работ, требующих определенных погодных условий.

Четвертый программный инструмент позволяет фермерам определить, как различные действия повлияют на количество углерода, депонированного в почве фермы, и как можно увеличить урожайность того или иного участка.

Борьба за урожайность

Проект FarmVibes включает также программно-аппаратный комплекс FarmVibes.Connect, нацеленный на обеспечения внутренних интернет-соединений для обширных фермерских хозяйств, так чтобы можно было снабдить беспроводными подключениями как можно большее количество оборудования. В Microsoft указывают, что система задействует неиспользуемые частоты радиодиапазона.

Система FarmVibes.Edge, в свою очередь, отвечает за максимальное сжатие собираемых с датчиков данных, что упрощает их передачу, загрузку в облако и последующий анализ.

В Microsoft пообещали со временем раскрыть исходники всех разработок, созданных в рамках этого проекта.

«Конкурентноспособные фермерские хозяйства нуждаются в передовых цифровых технологиях в той же степени, что и любая крупная промышленность, и ИИ тут не исключение, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Раскрывая исходники таких инструментов Microsoftделает весьма широкий жест: очевидно, что такой инструментарий будет пользоваться большим спросом в любых мало-мальски крупных фермерских хозяйствах».