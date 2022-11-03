Турецкий производитель телевизоров рвется вернуться в Россию

Производитель бытовой техники Vestel, может расконсервировать свое производство в России. Компания планирует не только производить свою технику, но и собирать по контракту электронику мировых брендов. Эксперты ожидают передел российского рынка бытовой техники.

Vestel возвращается в Россию

В ближайшей перспективе турецкая компания Vestel может возобновить производство техники в городе Александрове (Владимирская область), пишет «Коммерсант».

По данным издания, помимо производства своей продукции Vestel планирует заняться и сборкой других брендов. Ранее на заводе компании выпускали технику Whirlpool, Electrolux, Zanussi и других брендов.

Информацию о намерениях Vestel «расконсервировать производство в России» сообщил и другой источник на рынке, отмечает издание. Однако, по мнению эксперта, турецкая компания может продать мощности одному из отечественных производителей.

Приключения Vestel в России

Vestel — это производитель бытовой техники и электроники, ему принадлежат марки Vestfrost и Luxor. В 2003 г. компания запустила свой завод в Александрове, инвестиции составили $40 млн. В первые годы работы производитель поставил цель собирать 1 млн телевизоров и занять 12% соответствующего рынка в России.

Производитель бытовой техники Vestel, может расконсервировать свое производство в России

В 2005 г., большим амбициям помешал форс-мажор. Всю фабрику охватил пожар, завод был практически полностью уничтожен. Однако турки его восстановили и снова запустили производство.

Предприятие вышло на объемы выпуска 1 млн ЖК-телевизоров в год в 2013 г. К тому моменту, по данным «Коммерсанта», завод начал собирать стиральные машины — 350 тыс. в год, и холодильники — 500 тыс. Vestel обеспечивал более 1,2 тыс. рабочих мест во Владимирской области.

В марте 2016 г. гендиректор Vestel Туран Эрдоган (Turan Erdogan) принял решение закрыть российских завод и увезти оборудование. По официальному заявлению Эрдогана, заморозка производства — следствие экономического кризиса в России. Как отмечают участники рынка, закрыть завод пришлось по политическим причинам. Напомним, в ноябре 2015 г. турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик.

Однако ООО «Вестел-СНГ» продолжило свое существование. По данным «СПАРК-Интерфакс», фирма зарегистрирована в 2002 г., и в 2021 г. ее выручка составила 1,4 млрд руб., а чистый убыток — 82 млн руб.

У Vestel были попытки вновь развернуть свое производство в России. В 2019 г. бывший губернатор Владимирской области Владимир Сипягин встречался, по данным местного портала gazetanga.ru, с послом Турции Мехметом Самсаром (Mehmet Samsar). На аудиенции обсуждалось, как заявил Сипягин, «развитие уже действующих в нашем регионе предприятий с турецким капиталом, в том числе перспективы восстановления производства ООО “Вестел-СНГ”».

Передел рынка бытовой техники

У Vestel есть шансы занять хорошую позицию на российском рынке электроники.

С февраля 2022 г. многие зарубежные производители бытовой техники свернули свои производства в стране и приостановили поставки. Доли ведущих брендов начала падать.

Например, как отмечает «Коммерсант», в феврале 2022 г. на Electrolux приходилось 14,7% российского рынка встраиваемой техники, в июле доля компании опустилась до 6%.

Места крупных производителей начали занимать бренды из Китая и Турции. Китайские телевизоры Haier к июню завоевали 20,5% рынка, а турецкая Arcelik (владеет Beko) приобрела в Липецкой области завод американской Whirlpool.