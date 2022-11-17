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«Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов

«Ростатом» планирует нанять более пяти тысяч ИТ-специалистов к 2025 г. При этом в госкорпорации понимают, что на рынке такое количество кадров сейчас не найти. Поэтому «Ростатом» начал выращивать собственный ИТ-штат еще со школьной скамьи и намерен хантить специалистов в вузах.

Огромный ИТ-штат

«Росатому» необходимо нанять более 5 тыс. ИТ-специалистов до 2025 г. Об этом на прошедшем в начале ноября 2022 г. «CNews FORUM. Информационные технологии завтра» рассказал директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов.

Он подчеркнул, что госкорпорации может понадобиться и кратно больше специалистов из-за расширения продуктовой линейки «Росатома», а также из-за внедрения большого количества новых ИТ-решений. Это требует больших усилий по интеграции, развитию и эксплуатации продукта, отметил он.

«Конечно, сегодня мы понимаем, что этих людей на рынке не найти», — отметил ИТ-директор «Росатома». Поэтому госкорпорация уже сегодня работает с российскими школами и вузами.

Вырастить самим

По словам Абакумова, в найме будет сделан акцент на работу с так называемыми джуниор-специалистами. Это позволит увеличить долю их найма в госкорпорацию с нынешних 14% до 70%.

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Евгений Абакумов: «Ростатом» будет выращивать ИТ-штат еще со школьной скамьи

Перспективных ИТ-сотрудников будут готовить еще в школе, а в вузах«Росатом» станет привлекать и начинать адаптировать будущих специалистов к работе в компании с первых курсов.

На втором курсе начнется рекрутинг джуниоров на программы стажировок в госкомпанию. После этого, по плану госкорпорации, младший специалист сможет дорасти на предприятии до аналитика и старшего разработчика а затем и руководителя разработки.

В остальной части своего выступления на CNews FORUM 2022 Абакумов рассказал о других планах госкорпорации по линии ИТ. Например, к 2030 г. в «Росатоме» будет создано единое интегрированное информационное пространство данных и процессов всей атомной отрасли России.

Выступление Евгения Абакумова на CNews FORUM 2022

Абакумов также упомянул о проектах «Росатома», реализованных в 2022 г. за рубежом: на АЭС в Турции развернута ERP-система на базе «1С», а на АЭС в Египте внедряется HRM-система собственной разработки госкорпорации. Целиком с этим выступлением можно ознакомиться по выложенной здесь видеозаписи.

Острый дефицит ИТ-кадров

«Росатом» — не единственная компания, которая готова нанимать множество ИТ-специалистов. Например, «Ростех» в августе 2022 г. заявил, что госкорпорация способна трудоустроить 2,5 тыс. ИТ-шников в год. Однако и там в очередной раз отметили острый дефицит ИТ-кадров.

Отсутствие достаточного количества ИТ-специалистов — это давняя проблема России, лишь отчасти связанная с актуальными геополитическими событиями. Еще в феврале 2021 г. в Минцифры подсчитали, что в стране не хватает от 500 тыс. до 1 млн таких кадров в различных ИТ-сферах.

Одна из причин состоит в нехватке бюджетных мест в вузах на ИТ-специальности. При этом многие из тех, у кого уже есть профильное образование, на протяжении нескольких лет при выборе в качестве работодателя между российской и иностранной компанией отдавали предпочтение последней.

Отчасти избыток свободных вакансий в ИТ-отделах российских компаний — следствие их нежелания нанимать на работу новоиспеченных специалистов — джуниоров. CNews писал, что большая часть российских работодателей предпочитает видеть в числе сотрудников более опытных людей, а также не рассматривает кандидатуры тех, кто получил ИТ-образование не в университете, а дома, при помощи онлайн-курсов.

Как прошел юбилейный CNews FORUM 2022

В 2022 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в пятнадцатый раз.

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За цифровизацию России! За цифровизацию России!
CNews FORUM 2022 стартовал с «Диалога с отраслью» главы Минцифры Максута Шадаева

Форум собрал свыше 1300 участников. Было заслушано около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

На старте CNews FORUM состоялся диалог с отраслью главы Минцифры Максута Шадаева. Затем в пленарной части форума директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, старший вице-президент по банковским технологиям «Уралсиба» Константин Меденцев, директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса банка «Ренессанс кредит» Денис Сотин, директор по ИТ сети гипермаркетов «Лента» Сергей Сергеев, вице-президент по ИТ «Евраз» Артем Натрусов и многие другие.

Кристина Холупова

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