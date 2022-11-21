Сборщик iPhone, потерявший тысячи работников, заменяет их крестьянами, ветеранами и мелкими чиновниками

Из крестьян в рабочие

Власти Китая начали вербовать жителей деревень для дальнейшей отправки на фабрики компании Foxconn для работы на линиях по сборке iPhone, пишет Financial Times. На такой шаг чиновников подтолкнул острый дефицит рабочей силы на предприятиях важного партнера Apple, возникший в результате недавнего массового исхода сотрудников из-за недавней вспышки коронавирусной инфекции Covid-19.

Foxconn – это китайский контрактный производитель электроники, работающий с компаниями со всего мира. В числе крупнейших клиентов – Apple, для которой Foxconn собирает iPhone и MacBook.

Местные органы власти в пределах провинции Ханань пытаются поспособствовать утолению кадрового голода и восстановлению нормальной работы крупного предприятия Foxconn на вверенной им территории.

Как отмечает FT, в обычных обстоятельствах численность персонала фабрики в Чжэнчжоу составляет свыше 200 тыс. человек. По состоянию на 2019 г. на долю предприятия в совокупности приходилось около 60% всех экспортируемых провинцией товаров.

Власти КНР отправляют на завод Foxconn, производящий iPhoone, селян, ветеранов и чиновников низкого ранга

По заявлению одного из чиновников уезда Таньинь (находится в 200 км от фабрики Foxconn) по фамилии Хань, слова которого приводит издание, местные власти направили на предприятие более 300 работников в течение одной недели. Предварительно будущие сборщики iPhone прошли трехдневный карантин в одной из близлежащих гостиниц. Теперь им предстоит провести еще три дополнительных дня в изоляции на территории фабрики Foxconn.

Почему массово увольнялись сотрудники Foxconn

В конце октября 2022 г. CNews писал о том, что работники предприятия Foxconn в Чжэнчжоу (провинция Ханань) стремительно покидают свои рабочие места и предоставленные им комнаты в общежитиях, не желая мириться с ужасающими условиями труда, которые сложились в результате введения властями КНР жестких санитарных ограничений: из-за выявления даже незначительного числа заразившихся коронавирусом всех работников фабрики могут изолировать от внешнего мира на срок до семи дней.

При этом, по информации Bloomberg, оказавшиеся в локдауне страдали от крайне скудного рациона. Некоторые сотрудники якобы были готовы в буквальном смысле бежать с территории предприятия, перелезши через забор и преодолев путь до дома в десятки километров на своих двоих.

Как нанимают работников на замену ушедшим

В попытках остановить отток кадров Foxconn повысила зарплаты трудящихся на сборке iPhone и ввела внушительные бонусы на уровне $1 тыс. (около 61 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 ноября 2022 г.) и разделила территорию фабрики на два изолированных друг от друга сегмента, чтобы минимизировать шансы передачи инфекции от больных сотрудников здоровым.

Власти провинции Ханань потребовали от руководителей на местах заняться поиском людей, способных работать оператором сборочной линии Foxconn.

Так, по данным FT, чиновникам уезда Ичуань (расположен к западу от завода Foxconn) удалось рекрутировать около 80 человек из числа сельских жителей. Представитель администрации уезда Баофэн (находится южнее предприятия) рассказал изданию, что ему и его коллегам была поставлена задача отправить на завод по крайней мере семь местных жителей. Он отметил, что впервые получает от начальства распоряжения такого рода в столь ультимативной форме. Также чиновник отметил, что широкое распространения в социальных сетях видеороликов, на которых запечатлены спасающиеся бегством экс-работники завода, значительно усложнило выполнение поставленной начальством задачи.

Хайнаньские СМИ попытались сгладить негативное впечатление, производенного вирусно распространяющимся контентом в соцсетях, и опубликовали ряд видео, в которых показаны счастливые новоиспеченные работники предприятия, без какой бы то ни было суеты прибывающие на территорию ухоженного кампуса, отмечает FT.

Не селянами едиными

По информации CNN, не только сельских жителей отправили на работу на хайнаньский завод Foxconn. Власти также пытаются привлечь к сборке iPhone отставных военных и даже чиновников низшего звена. Последних, как утверждает государственное издание Callian Press, отправили жить и работать на территории предприятия партнера Apple в Чжэнчжоу на срок от одного до шести месяцев.

Как отмечает CNN, в итоге Foxconn успешно провела кампанию по найму и привлекла к работе на сборочных линиях свыше 100 тыс. человек и временно приостанавливает поиск новых сотрудников.

Ранее аналитики Morgan Stanley скорректировали свой первоначальный прогноз, согласно которому в IV квартале 2022 г. Apple поставит на мировой рынок 85 млн iPhone. По новой оценке, суммарно будет отгружено смартфонов на 6 млн штук меньше.